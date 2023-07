Jude Bellingham va aider le Real Madrid avec un problème de spot hors UE

Plusieurs sources affirment que Jude Bellingham obtiendra bientôt un passeport irlandais et deviendrait citoyen de l’UE.

Cet été, Bellingham a été transféré au Real Madrid du Borussia Dortmund pour 113 millions de dollars. Mercredi, il a marqué son premier but pour Los Blancos lors d’une victoire 2-0 de pré-saison contre Manchester United, devant une foule de 67 801 spectateurs à Houston, au Texas.

En Liga, les équipes ne peuvent pas avoir plus de cinq joueurs non membres de l’Union européenne (UE) sur leur liste à la fois. Ce qui est pire, c’est que pas plus de trois de ces joueurs sont autorisés à participer à un jeu donné.

Bellingham, étant britannique, se serait qualifié pour l’une des places convoitées de l’équipe non européenne. Le ressortissant anglais attend un mot de l’ambassade d’Irlande, lui permettant de jouer pour Los Blancos sans avoir à s’inscrire en tant que joueur non membre de l’UE.

Le Real Madrid n’est pas étranger aux problèmes de règles non européennes

Un joueur « hors UE » est un joueur dont le pays de citoyenneté n’est pas membre de l’Union européenne ; après le Brexit, le Royaume-Uni entrera dans cette catégorie.

L’été dernier, le Real Madrid a rencontré des difficultés car trois de ses joueurs – Vinicius, Militao et Rodrygo – n’étaient pas citoyens de l’UE. Pour cette raison, les géants espagnols n’ont pas pu signer de joueurs qui n’avaient pas la citoyenneté européenne.

Notre choix : Comprend : Bundesliga, LaLiga, FA Cup, etc. S’inscrire

Comment Bellingham est-il connecté à l’Irlande ?

Les fans pourraient être surpris d’apprendre que Bellingham a des racines profondes dans l’île d’Émeraude. Son père, Mark, a été élevé par des parents d’origine irlandaise. Les grands-parents paternels du milieu de terrain étant irlandais, il était éligible pour représenter le pays en compétition internationale. De plus, il était connu pour être un tout-petit portant un maillot irlandais.

Le Real Madrid a déjà obtenu les documents nécessaires pour qu’il devienne un joueur européen aujourd’hui, comme l’a rapporté L’athlétisme et Marque. Son inscription potentielle en tant que citoyen irlandais et européen pour la saison prochaine serait une utilisation judicieuse de la «règle de la grand-mère», qui a permis à plusieurs joueurs étrangers de jouer pour la République d’Irlande.

Crédit photo : IMAGO / ZUMA Wire