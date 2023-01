Jude Bellingham, une cible clé dans la refonte du milieu de terrain de Man City

Les champions en titre de la Premier League, Manchester City, pourraient être confrontés à une refonte du centre du milieu de terrain à la fin de la saison et poursuivent donc l’un des meilleurs jeunes joueurs du monde. Insider Notebook d’ESPN a le dernier.

Man City prêt à rivaliser avec Liverpool et le Real Madrid pour Bellingham

Manchester City prévoit de réorganiser son milieu de terrain cet été, mais attendra de savoir si Bernardo Silva et Ilkay Gündogan devraient rester avant de décider du niveau d’investissement requis, ont déclaré des sources à ESPN.

La ville est intéressée à signer Jude Bellingham il quitte le Borussia Dortmund, mais les champions de Premier League seront confrontés à la concurrence de Liverpool et du Real Madrid, tandis que le milieu de terrain anglais exigera des frais de transfert de plus de 100 millions de livres sterling, ainsi que de gros ajouts. Il est également admis qu’ils devront peut-être recruter plus d’un nouveau milieu de terrain si Silva et Gundogan partent.

Gundogan, 32 ans, a obtenu un contrat au stade Etihad jusqu’à la fin de la saison et devrait attendre avant de décider de déménager ou de prolonger son séjour. Silva, quant à lui, n’a pas caché son désir de partir après six ans au club et bien que Pep Guardiola ne lui fasse pas obstacle s’il est déterminé à déménager, City s’attendra à des frais importants. Silva, 28 ans, est sous contrat jusqu’en 2025 et a suscité l’intérêt de Barcelone et du Paris Saint-Germain, le club du Camp Nou prévoyant de le recruter l’été dernier.

S’exprimant mercredi, le manager de la ville, Guardiola, a déclaré à propos de Silva : “C’est un joueur clé, si important sur et en dehors du terrain. Un gars qui peut parler, c’est toujours une belle conversation, on apprend toujours son humanité, sa vision du club. C’est un joueur incroyable contre les meilleures équipes, incroyablement fiable dans les matchs décisifs, il est toujours là. Rien n’a changé dans son avenir, il lui appartient.”

Ville signée Kalvin Phillips de Leeds United cet été pour un montant pouvant atteindre 45 millions de livres sterling, bien que le milieu de terrain n’ait fait que quatre apparitions jusqu’à présent cette saison.

Bellingham, 19 ans, est considéré comme une cible de transfert clé avant la saison prochaine, mais ce n’est pas considéré comme un accord simple compte tenu de son statut de future star, même si des sources ont déclaré à ESPN que City entretient de bonnes relations avec Dortmund après avoir signé les deux. Erling Haaland et Manuel Akanji. — Rob Dawson

Les performances de Jude Bellingham pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde ont confirmé le statut du milieu de terrain du Borussia Dortmund comme l’un des meilleurs jeunes joueurs européens. Richard Heathcote/Getty Images

Al Nassr déroule le tapis vert pour Ronaldo

Cristiano RonaldoLe nouveau club de Barcelone, Al Nassr, tente de s’assurer que son stade dispose d’une surface de jeu digne du joueur le mieux payé du football mondial en engageant la même société utilisée par Barcelone, le Real Madrid et l’Association anglaise de football pour poser un nouveau terrain à le stade, ont déclaré des sources à ESPN.

Le club saoudien a déchiré le terrain en gazon d’origine du parc Mrsool d’une capacité de 25 000 places au début du mois dernier après avoir fait appel à SIS Pitches, les experts des terrains de football basés en Angleterre, pour aménager une nouvelle surface en gazon.

Pendant la Coupe du monde, le parc Mrsool a été utilisé par Al Nassr pour organiser un fan park avec un grand écran permettant aux supporters de regarder les matchs de l’Arabie saoudite lors de Qatar 2022. En conséquence, le terrain en gazon a dû être réparé une fois l’écran, les sièges et les stands de nourriture ont été supprimés par les organisateurs.

– Ogden : à quoi Ronaldo peut s’attendre en Arabie Saoudite

Mais lorsque l’équipe basée à Riyad était en pourparlers avancés avec Ronaldo sur un transfert gratuit, suite à l’annulation de son contrat avec Manchester United pendant la Coupe du monde, Al Nassr a décidé de rechercher les principaux fournisseurs de terrains de football et a embauché SIS – qui répertorie Barcelone, Le Real et la FA anglaise en tant que clients, ainsi que l’équipe argentine River Plate et les géants écossais de la Premiership Celtic et Rangers – pour préparer le terrain à temps pour l’arrivée de Ronaldo.

Ronaldo devra cependant attendre sa première apparition sur la nouvelle surface de Mrsool Park, en raison d’une suspension de deux matchs imposée par la FA anglaise pour avoir fait tomber un téléphone de la main d’un supporter d’Everton qui n’a pas encore été purgé. En conséquence, ses débuts à Al Nassr devraient être contre Al-Ettifaq au parc Mrsool le 22 janvier. — Marc Ogden.

Les clubs de Premier League obligés d’attendre Kolo Muani

Randal Kolo Muani suscite l’intérêt de nombreux clubs de Premier League, dont Man United et Chelsea, ont déclaré des sources à ESPN, mais l’attaquant français tient à terminer la saison avec l’Eintracht Francfort avant d’évaluer ses options cet été.

Le club allemand, qui affrontera Naples en huitièmes de finale de la Ligue des champions, souhaite garder le joueur de 24 ans pour le reste de cette campagne avant peut-être de lui permettre de partir cet été si une offre appropriée est reçue. Les frais de transfert souhaités pour le Parisien, arrivé l’été dernier en transfert gratuit depuis Nantes, devraient atteindre 90 millions d’euros car il lui restera encore quatre ans sur son contrat et, selon des sources à ESPN, il n’a pas une clause libératoire.

L’excellente Coupe du monde de Kolo Muani, après une solide saison en club jusqu’à présent (22 matchs, huit buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues), a alerté certains grands clubs. A 24 ans, il s’épanouit tardivement, n’étant pas passé par une académie et n’ayant fait ses débuts en Ligue 1 qu’il y a deux ans.

Cependant, Kolo Muani est heureux et installé en Bundesliga et il préférerait que son prochain club soit dans la même ligue. Si Francfort est de retour en Ligue des champions la saison prochaine, il ne serait pas contre le fait de rester, mais le Bayern Munich, qui cherche toujours un remplaçant à long terme pour Robert Lewandowskiet le Borussia Dortmund, qui ne se sont pas encore engagés Youssoufa Moukoko à un contrat au-delà de la fin de la saison, sont également des admirateurs de l’attaquant. — Julien Laurent

… mais Thuram pourrait être la cible des meilleurs clubs

Marcus Thuram est un autre international français de la Bundesliga qui suscite un grand intérêt de la part des clubs de Premier League, ont déclaré des sources à ESPN. Et avec seulement six mois restants sur son contrat au Borussia Mönchengladbach, il est une proposition très intéressante en tant qu’agent libre en été, et pourrait même être disponible en janvier pour un tarif réduit.

Des clubs de Premier League tels qu’Arsenal, Chelsea, Manchester United, Newcastle et Aston Villa, ainsi que le Bayern Munich en Allemagne et l’AC Milan en Italie, suivent tous ses progrès de près. Aucune offre n’a été faite jusqu’à présent pour le joueur de 25 ans, et le joueur serait également heureux de terminer la saison avec Gladbach alors qu’il déménagerait ailleurs.

Fils du vainqueur de la Coupe du monde 1998 Lilian, Marcus a impressionné lors de la Coupe du monde avec la France, en particulier dans les dernières étapes, et a été excellent dans la première moitié de la saison pour Gladbach avec 10 buts et trois passes décisives en 15 matches de championnat jusqu’à présent.

Le passage de Thuram de l’aile gauche à un rôle d’avant-centre a porté ses fruits, et il a été une grande partie du club étant huitième du tableau malgré une saison incohérente, mais il est prêt à faire passer son jeu au niveau supérieur dans un club aux ambitions plus élevées. — Julien Laurent

Spence devrait être expédié par Tottenham

Djed Spence n’a disputé que cinq matches de remplacement pour les Spurs cette saison. FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Djed Spence est de plus en plus susceptible de quitter Tottenham Hotspur en prêt ce mois-ci à la recherche de football en équipe première, ont déclaré des sources à ESPN.

L’arrière droit de 22 ans a signé de Middlesbrough l’été dernier pour 19 millions de livres sterling, mais n’a fait que cinq apparitions de remplacement dans toutes les compétitions, totalisant 32 minutes cette saison. Bien que Spence soit déterminé à réussir son déménagement dans le nord de Londres, il est reconnu de toutes parts qu’il doit jouer davantage, l’entraîneur-chef des Spurs, Antonio Conte, préférant Matt Doherty et Emerson Royal dans ce rôle défensif.

– Olley: Conte, l’alliance maladroite des Spurs a besoin d’un engagement total

Des sources ont déclaré à ESPN que Spence avait suscité l’intérêt d’au moins quatre clubs de Premier League, ainsi que du Bayer Leverkusen en Allemagne, parmi diverses alternatives. Cependant, aucun accord avec aucun club n’est conclu pour le moment et Spence évaluera ses options maintenant que la fenêtre de janvier est ouverte.

Une blessure à Doherty ou à Royal pourrait obliger à repenser, mais dans l’état actuel des choses, les Spurs sont prêts à autoriser Spence à partir temporairement.

Les informations suggérant que Royal pourrait quitter le club ce mois-ci seraient loin d’être exactes à ce stade et une source proche de Tottenham a minimisé les spéculations sur un transfert imminent de l’arrière droit du Sporting CP. Pedro Porro, qui coûterait environ 40 millions de livres sterling. — James Olley

Les adversaires du Real Madrid se préparent pour un affrontement avec le voyage au Népal

L’entraîneur des adversaires de la Copa del Rey du Real Madrid, Cacereno, a admis que leurs préparatifs “n’avaient peut-être pas été les meilleurs” après que l’équipe ait fait un aller-retour de 10 000 milles pour disputer deux matches amicaux au Népal, revenant trois jours seulement avant le plus grand match du club. l’histoire.

Le match des huitièmes de finale s’est terminé par une défaite 1-0 mardi alors que RodrygoLe but de la 69e minute a réservé la place de Madrid en huitièmes de finale (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis), mais c’est l’itinéraire inhabituel d’avant-match du club de quatrième niveau qui a soulevé des sourcils.

L’équipe première de l’équipe a quitté son domicile à Caceres – une ville de la région d’Estrémadure, près de la frontière hispano-portugaise – le jour de Noël pour s’envoler vers le Népal pour jouer des matches amicaux contre les équipes seniors et moins de 21 ans du pays. en Espagne le soir du Nouvel An. Le voyage, qui comprenait même une rencontre avec le président du Népal, Bidhya Devi Bhandari, a été organisé par la fondation caritative Lumbini Garden sous le slogan “Football for Peace” dans le cadre d’un accord signé avec Cacereno en novembre dernier.

“C’était très long”, a déclaré l’entraîneur de Cacereno Julio Cobos Relevo lorsqu’on lui a demandé de décrire le voyage au Népal. “Nous sommes partis de Madrid à 8h du matin et sommes arrivés au Népal à 8h [the next day], avec une longue escale à Doha… On est allé jouer deux matches amicaux pour la paix. C’est pour la charité, donc nous étions heureux de pouvoir aider.”

Lumbini Garden espère construire la plus grande statue de Bouddha au monde – mesurant 155 pieds de haut – à la périphérie de Caceres, dans le cadre de ce qui serait le plus grand centre bouddhiste d’Europe occidentale.

“Les matchs ont été bons pour le club sur le plan institutionnel”, a déclaré Cobos. “Je comprends que cela va générer des revenus. D’un point de vue sportif, c’est arrivé à un moment difficile.” — Alex Kirkland