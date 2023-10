Jude Bellingham souhaite rester au Real Madrid pendant « 10 à 15 ans »

Jude Bellingham a déclaré qu’il souhaitait rester au Real Madrid pour les « 10 à 15 prochaines années » après avoir affirmé que l’équipe de Liga l’avait aidé à porter son jeu à un nouveau niveau.

Le joueur de 20 ans a joué un rôle de premier plan dans la victoire 3-1 de l’Angleterre contre l’Italie à Wembley mardi, aidant les Trois Lions à se remettre du premier match de Gianluca Scamacca à la 15e minute pour sceller une victoire qui a scellé leur place à l’Euro 2024.

Bellingham a remporté un penalty en première mi-temps transformé par Harry Kane avant de fournir une brillante passe décisive pour la frappe de Marcus Rashford à la 57e minute.

Kane a ajouté un tiers tardif pour donner à l’Angleterre sa première victoire contre l’Italie à domicile depuis 1977, prenant ainsi une certaine revanche pour sa défaite finale de l’Euro 2020 contre la même opposition deux ans plus tôt.

Jude Bellingham a réalisé une autre performance impressionnante alors que l’Angleterre battait l’Italie pour se qualifier pour l’Euro 2024. Eddie Keogh – La FA/La FA via Getty Images

Bellingham compte désormais 11 buts et six passes décisives en 13 matchs pour le club et le pays cette saison après son transfert estival du Borussia Dortmund pour un montant initial de 103 millions d’euros (108,9 millions de dollars).

Et il a déclaré à Channel 4 : « Je m’améliore un peu à chaque fois que je joue. C’était une très bonne soirée pour nous, nous nous souvenons tous de ce qui s’est passé il y a quelques années quand ils nous ont joué ici. Vous visez toujours la progression. Nous sommes nous allons dans la bonne direction et c’est une victoire très importante pour nous.

« J’adore le football en ce moment. Ma direction en club et dans mon pays me donne la liberté de le jouer comme je le vois.

« Depuis ces derniers mois, j’ai vraiment travaillé sur mon timing pour entrer dans la surface et en arrivant, j’arrive avec une grosse faim.

« Avec un gros transfert, le fait est que je dois livrer, qu’il s’agisse d’un but, d’une passe décisive ou d’une performance gagnante.

« C’est le club dans lequel je veux être pendant les 10 à 5 prochaines années de ma vie. J’adore cet endroit. Carlo a dit en gros que ce poste était l’endroit où il me voyait. »

Interrogé sur la question de savoir si son déménagement à Madrid l’a amélioré en tant que joueur, Bellingham a ajouté : « 100%. Quand vous côtoyez ces mentalités et ces qualités de joueurs chaque jour, cela vous amène à un nouveau niveau mentalement, physiquement et techniquement. »

L’entraîneur anglais Gareth Southgate a salué l’impact de Bellingham après avoir récolté 27 sélections.

« Il a été un catalyseur [for changing the mindset of the team], » il a dit.

« Je pense juste que la façon dont il se comporte et la façon dont il joue sur le terrain le montre. Il a ça depuis qu’il a franchi la porte, franchement. Plus la puissance dans son jeu, ça nous donne quelque chose quand on est dans des situations serrées et vous pouvez soudainement vous sortir des choses.

« Cette conviction, cette volonté de s’engager avec le public, ce sont des traits rares chez un joueur si jeune. »