Jude Bellingham se réjouit alors que les buts de Sébastien Haller mettent le Borussia Dortmund sur le point de mettre fin à la domination du Bayern Munich

Jude Bellingham n’a pas pu cacher sa joie alors que le Borussia Dortmund se rapprochait du titre de Bundesliga dimanche.

Sébastien Haller a marqué deux fois lors d’une victoire 3-0 contre Augsbourg, ce qui signifie que Dortmund est à une victoire de décrocher le titre de champion devant le Bayern Munich.

Getty Haller a marqué deux fois pour placer Dortmund aux commandes de la course au titre de Bundesliga

Et Bellingham était ravi d’avoir raté le match sur blessure.

Il a tweeté: « VENEZ ONNNN !!! 1 restant.

Dortmund a devancé le Bayern à la première place et a pris deux points d’avance avec un match à jouer dans la saison de Bundesliga.

Les champions d’Allemagne se sont inclinés 3-1 face au RB Leipzig samedi, donnant l’avantage aux hommes d’Edin Terzic.

S’ils battent Mayence à domicile la semaine prochaine, Dortmund remportera son premier titre de Bundesliga depuis la saison 2011/12.

Cela mettrait un frein à la domination du Bayern en Allemagne, qui a remporté les 11 derniers titres de champion proposés.

Getty Bellingham était sur la lune regardant de loin

Et c’est Haller qui a mené le BVB au bord du gouffre lorsque son doublé a aidé Augsbourg 3-0 après une première mi-temps capricieuse.

Felix Uduokhai a été expulsé en première mi-temps avant que Haller ne marque le premier du match juste avant l’heure de jeu.

Le joueur de 28 ans, qui a raté une grande partie de la saison à cause d’un cancer des testicules, a attrapé son deuxième en retard avant que Julian Brandt ne marque avec le dernier coup de pied du match.

Haller a été en pleine forme ces dernières semaines, marquant cinq matchs de championnat en trois.

VENEZ ONNNN!!!🖤💛1 restant. – Jude Bellingham (@BellinghamJude) 21 mai 2023

Getty Dortmund se rapproche du titre

Et l’ancien attaquant de West Ham continue d’agir comme une source d’inspiration, qui a été diagnostiqué quelques semaines seulement après avoir signé pour Dortmund l’été dernier.

Il a remarquablement vaincu la maladie après six mois et est depuis revenu dans l’équipe, inscrivant les buts qui les placent aux commandes de la course au titre de Bundesliga.

Ce serait un exploit incroyable pour Dortmund, qui a perdu Erling Haaland l’année dernière contre Manchester City.

En revanche, cela pourrait être une année désastreuse pour le Bayern Munich, qui a limogé Julian Nagelsmann en mars lorsque Dortmund les a dépassés pour la première fois en championnat.

Mais l’arrivée de Thomas Tuchel n’a pas suscité le genre de réaction qu’ils espéraient alors qu’ils doivent se passer d’argenterie pour la première fois depuis 2011/12.

L’équipe de l’Allianz Arena s’est retirée de la Coupe DFB-Pokal et de la Ligue des champions dans les premières semaines du règne de Tuchel.

Dortmund divertit Mayence, tandis que le Bayern affronte Cologne le dernier jour, mais la Bundesliga est désormais hors de leur contrôle.