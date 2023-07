Jude Bellingham révèle ses deux professeurs d’espagnol au Real Madrid : rapport

La méga signature estivale du Real Madrid, Jude Bellingham, a révélé que ses coéquipiers Lucas Vasquez et Brahim Diaz sont les deux joueurs qui lui ont appris l’espagnol. « Lucas Vasquez et Brahim Diaz sont probablement mes plus grands professeurs d’espagnol. Tout le monde participe et m’apprend des gros mots. J’ai hâte de les essayer », a révélé l’international anglais lors d’un entretien avec Madrid Xtra. Bellingham a déménagé au Real Madrid cet été. Bellingham a signé un contrat de six ans avec l’équipe espagnole. L’ancien joueur du Borussia Dortmund semble actuellement assez concentré sur l’apprentissage des méthodes de Los Blancos, car ses efforts sont évidents en termes d’adaptation à l’environnement de son nouveau club.

Selon Eurosport, l’accord de transfert de Jude Bellingham valait environ 103 millions d’euros. L’international anglais compte 132 apparitions pour le Borussia Dortmund. Au cours de son mandat dans l’équipe allemande, il a marqué 24 buts et fourni 25 passes décisives. Le jeune a remporté la Coupe d’Allemagne avec Dortmund lors de la saison 2020-21. Il est également devenu le joueur de l’année du club lors de la saison 2022-23.

Jude Bellingham est présenté comme un joueur clé du Real Madrid sous la direction de Carlo Ancelotti la saison prochaine. Ancelotti a un palmarès brillant en matière de gestion de jeunes joueurs talentueux. Avec le soutien d’Ancelotti, Bellingham peut facilement s’installer dans le club et aider le Real Madrid à réussir sa campagne. En parlant à Real Madrid TV du manager italien, Bellingham a déclaré: « C’est un entraîneur spécial. Ses exploits et ses trophées… parlent d’eux-mêmes.

Les déclarations de Jude Bellingham montrent le respect qu’il a pour le quadruple entraîneur vainqueur de la Ligue des champions. Il est plus que désireux de faire son apparition sous Don Carlo.

Alors que Luka Modric et Toni Kroos atteignent le crépuscule de leur carrière, le Real Madrid prévoit de reconstruire son milieu de terrain. Aurélien Tchouameni et Edudardo Camavinga sont deux brillants espoirs du Real Madrid au milieu de terrain. L’ajout de Jude Bellingham à l’alignement améliorera la créativité et aidera le buteur à obtenir les bonnes passes.

Le Real Madrid serait également à la recherche d’un attaquant neuf après le départ de Karim Benzema pour le club saoudien d’Al-Ittihad. Le refus de Kylian Mbappe de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain (PSG) a de nouveau lié le joueur français à la capitale espagnole. Selon certaines rumeurs, le capitaine anglais Harry Kane serait sur le radar du Real Madrid. Il serait intéressant de voir comment le Real Madrid s’alignera la saison prochaine et s’il peut gagner de l’argenterie importante.