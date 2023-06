Jude Bellingham rejoint le Real Madrid pour les six prochaines saisons

Le Real Madrid a officiellement annoncé mercredi la signature de Jude Bellingham du Borussia Dortmund. Les Los Blancos ont fait un grand pas dans la fenêtre de transfert en cours pour signer une jeune sensation du milieu de terrain anglais pour les six prochaines saisons. Bellingham a souvent exprimé son désir de jouer pour le Real alors qu’il aurait rejeté un transfert vers Manchester City, vainqueur de l’UEFA Champions League.

« Le Real Madrid CF et le Borussia Dortmund se sont mis d’accord sur le transfert du joueur Jude Bellingham, qui sera lié à notre club pour les six prochaines saisons », a indiqué le club dans un communiqué.

« Demain, jeudi 15 juin, à 12h00 à la Cité du Real Madrid, aura lieu la cérémonie de présentation de Jude Bellingham en tant que nouveau joueur du Real Madrid », a-t-il ajouté.

Le Real Madrid aurait dépensé plus de 100 millions de dollars pour recruter l’un des jeunes milieux de terrain les plus talentueux d’Europe à l’heure actuelle. Bellingham a passé trois ans à Dortmund et a joué à un niveau élevé pour le club afin d’attirer l’attention d’autres équipes en Europe. Le joueur de 19 ans a fait 132 apparitions sous le maillot noir et jaune dans lequel il a marqué 24 buts et fourni 25 passes décisives.

Bellingham a également partagé un message d’adieu pour Dortmund et ses fans et a déclaré qu’il n’oublierait jamais son voyage avec eux en Allemagne.

« Merci à tout le monde au BVB et aux fans pour tout au cours des trois dernières années. Ce fut un honneur de porter votre maillot autant de fois, dans les grands comme dans les petits moments. Même si j’attends avec impatience ma prochaine destination, je n’oublierai jamais le voyage là-bas. Borusse un jour, Borusse toujours. Tout le meilleur pour l’avenir. Salut BVB ! » dit Jude Bellingham.

Pendant ce temps, le directeur sportif de Dortmund, Sebastian Kehl, a également partagé un message pour Bellingham et lui a souhaité le meilleur pour l’avenir.

« Jude a évolué très positivement avec nous quand il était jeune », souligne le directeur sportif Sebastian Kehl : « Il a maintenant décidé qu’il voulait franchir le pas vers le Real Madrid maintenant. Nous le remercions pour tout ce qu’il nous a donné et notre jeu et souhaitons Jude, tout le meilleur pour l’avenir !