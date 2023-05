Jude Bellingham reçoit un avertissement du Real Madrid par la légende du BVB Karl-Heinz Riedle

Dans ce qui pourrait être l’un des transferts les plus importants et les plus chers du prochain mercato estival, le milieu de terrain vedette du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, a été fortement lié au Real Madrid. Avec un chiffre supérieur à 100 millions de livres sterling qui aurait été exigé par BVB pour l’Anglais, les géants de la Liga ont pratiquement convenu de conditions personnelles avec l’Anglais, et il ne reste plus qu’à ce que les deux clubs conviennent d’une redevance.

Il a été rapporté que l’équipe de Carlo Ancelotti serait probablement respectueuse de Dortmund et voudrait attendre la fin de la saison de Bundesliga avant de passer à Bellingham qui était également sur le radar de Manchester City et de Liverpool. Le Real Madrid a maintenant sauté en tête de la file d’attente, mais le joueur de 19 ans a été averti de ne pas rejoindre les géants de la Liga par la légende du BVB Karl-Heinz Riedle.

Riedle qui a joué pour Dortmund de 1993 à 1997, remportant deux titres de Bundesliga, deux Supercoupes ainsi que la Ligue des champions de l’UEFA (alors appelée Coupe d’Europe) a mis en garde Bellingham contre le fait de rejoindre le Real Madrid citant l’exemple de son compatriote Jadon Sancho qui a également beaucoup apprécié de succès en Allemagne.

Riedle a souligné comment la carrière de Sancho est au point mort depuis qu’il a rejoint Manchester United en 2021 et n’a pas répondu aux attentes à Old Trafford.

Le joueur de 57 ans, qui a également remporté la Coupe du Monde de la FIFA 1990 avec l’Allemagne de l’Ouest, estime que remporter le titre de Bundesliga avec Dortmund pourrait convaincre Bellingham de rester au Westfalenstadion.

« Je ne veux pas parler de joueurs qui nous quittent. Je veux dire que Jude (Bellingham) est un joueur incroyablement bon, et s’il part à la fin de la saison, d’accord, nous le verrons », a répondu Riedle à un News18.com requête lors d’une interaction média sélectionnée.

« Ensuite, c’est comme la même histoire, comme avec (Erling) Haaland ou avec d’autres joueurs, nous avons eu dans le passé que nous devions le remplacer et trouver un autre Bellingham, ou trouver un autre Haaland. Mais pour le moment, je pense que toute leur concentration, même pour Jude Bellingham, si nous remportons ce titre et qu’il soulèvera le trophée à ce moment-là, peut-être qu’il pensera, d’accord, cela pourrait être une autre chose fantastique », a-t-il ajouté.

Le vétéran a en outre déclaré: «Peut-être que nous pouvons gagner d’autres trucs, même avec le Borussia Dortmund. Par exemple, cela n’a pas fonctionné pour Jadon Sancho, c’était un joueur incroyable pour nous, mais quand il a rejoint Manchester United, il est maintenant au milieu de nulle part. Il ne joue pas. Il n’est pas content. L’argent est également bon, je pense que Dortmund lui a offert beaucoup d’argent. »

Riedle a souligné que Bellingham n’ayant que 19 ans, il peut gagner plus de trophées avec Dortmund avant de partir pour un grand club comme le Real Madrid.

“Alors pourquoi ne pas rester encore un an ou 2 ans ? Grandir? Il a encore 19 ans. Il a tout l’avenir devant lui. Mais pour le moment, je pense que l’accent est mis uniquement sur la victoire de ce titre (de Bundesliga), être prêt ou être prêt pour samedi (contre Mayence), et c’est tout, et pas plus.

Le BVB compte actuellement deux points d’avance sur le Bayern Munich en tête du classement de la Bundesliga. L’équipe d’Edin Terzic est sur le point de réécrire l’histoire car elle pourrait remporter le championnat pour la première fois depuis 2011-12, mettant fin à la domination bavaroise. L’équipe de l’Allianz Arena a remporté le titre de champion au cours de chacune des dix dernières saisons après que Dortmund a remporté pour la dernière fois le trophée tant convoité.

Interrogé sur l’importance pour la Bundesliga d’avoir un nouveau champion après une décennie de domination du Bayern Munich, Riedle a déclaré que cela aiderait davantage le BVB à grandir en équipe et à rester compétitif à un moment où il pourrait être « ennuyeux » d’avoir les Bavarois soulevant la ligue chaque saison.

« Si vous suivez la Bundesliga, c’est assez ennuyeux si vous avez 10 fois le Bayern Munich devant. Alors maintenant, nous avons, espérons-le, nous devons encore parcourir ce long chemin samedi. Mais si nous pouvons le gagner, alors je pense que ce sera le cas. Nous avons une tournée en été, en Amérique, donc c’est toujours quelque chose de vraiment spécial », a répondu la légende du BVB.

« Si vous venez comme un tenant du titre dans un autre pays, vous connaissez la notoriété de notre marque, BVB se développerait non seulement en Asie, mais se développerait en Amérique et dans tous les autres endroits. Je pense donc qu’il est très important de réussir et surtout après une si longue période. Donc tout le monde s’ennuyait un peu à ne pas avoir remporté de titre au cours des 10 dernières années », a conclu Riedle.

