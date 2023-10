Jude Bellingham plaide pour le titre de meilleur joueur de football du monde

Martin Rogers Initié FOX Sports

Jude Bellingham a conservé sa modestie de jeunesse, ce n’était donc pas vraiment une surprise lorsqu’après un récent match de Ligue des champions, la nouvelle mégastar du football a détourné les éloges et les a plutôt adressés à un coéquipier.

« Le meilleur au monde », a déclaré Bellingham, interrogé par les journalistes sur les compétences de son collègue du Real Madrid. Vinicius Junior . « C’est ce que je pense. »

C’est drôle, car exactement le même descripteur est attribué à Bellingham lui-même, dans une tendance qui ne fera qu’augmenter en fréquence.

L’étiquette n’a pas semblé déplacée au cours de ses premiers mois électrisants au Real Madrid et elle ne semblait certainement pas déplacée mardi, alors que Bellingham a joué le rôle principal pour l’équipe nationale d’Angleterre lors d’une victoire 3-1 contre L’Italie, un résultat qui lui a permis de se qualifier pour le Championnat d’Europe de l’été prochain.

[England qualifies for Euro 2024 with 3-1 win over Italy]

Cette montée en puissance s’est produite assez soudainement, mais ce n’est pas nécessairement surprenant. Bellingham a semblé être un vrai joueur à chaque étape de son aventure footballistique, depuis qu’il a joué dans la première équipe de Birmingham City un mois après son 16e anniversaire, jusqu’à être nommé joueur de la saison de la Bundesliga allemande avec le Borussia Dortmund alors qu’il était encore adolescent, jusqu’à être le meilleur joueur de la campagne de l’Angleterre pour la Coupe du monde au Qatar.

Au cours de ce tournoi, sa seule performance médiocre est survenue lors d’un match nul 0-0 contre les États-Unis, lorsque Yunus Musah a fait un travail scandaleusement bon en l’étouffant dans un effort qui n’a pas valu au jeune Américain autant de crédit qu’il méritait.

Ce n’était pas un choc lorsque le Real Madrid a déboursé 110 millions de dollars pour acquérir Bellingham l’été dernier, mais la facilité de son adaptation a fait sourciller le monde entier, à tel point que seulement 10 matchs (et 10 buts) du milieu de terrain) dans la nouvelle campagne, il est déjà le favori pour remporter le Ballon D’Or décerné au meilleur joueur de la planète.

« Il est le meilleur au monde », a déclaré l’ancien international anglais Owen Hargreaves sur la chaîne britannique TNT Sports. « En ce moment, dans sa forme actuelle. »

Il ne s’agit pas seulement de bavardages patriotiques, car les médias espagnols se réjouissent également de lui. Tout simplement parce que les jeunes joueurs – ou n’importe quel joueur – ne sont pas censés pouvoir s’épanouir de manière aussi retentissante et aussi rapide dans la Liga, la meilleure ou la deuxième meilleure ligue du monde, selon qui vous écoutez.

Si vous avez besoin de vous rappeler le niveau d’examen minutieux qui accueille chacune des nouvelles recrues du Real Madrid, jetez simplement un œil au documentaire de David Beckham sur Netflix. Bellingham a tout pris avec aisance, et lors de l’émission FOX mardi, le commentateur Stu Holden a noté que ses nouveaux coéquipiers avaient déjà pris l’habitude de le décrire comme un «Madridista au coeur. »

Dans la capitale espagnole, Bellingham s’est fait remarquer, même s’il est entouré de talents tels que l’attaquant brésilien Vinicius et l’excellent milieu de terrain français. Aurélien Tchouameni. Dans une année où une chute était considérée comme possible, le Real est solidement en tête du classement, progressant parfaitement en Ligue des champions, et la star personnelle de Bellingham s’est élevée dans le même domaine que les grands modernes Erling Haaland et Kylian Mbappe.

Et peut-être, à l’heure actuelle, tout en haut de ce groupe.

Le lien qui existe entre l’Angleterre et son précieux joueur est intéressant, car peu d’élites de l’équipe nationale anglaise ont emprunté cette voie en passant pratiquement toute leur carrière senior en dehors de la Premier League. Cela s’est avéré être un coup de maître.

Non seulement le jeu de Bellingham s’est magnifiquement développé en se rendant à Dortmund et il reprend maintenant son cours en Espagne, mais il a également évité une grande partie de l’attention intrusive qui a souvent étouffé les joueurs anglais prometteurs dans le passé.

Cela dit, les choses vont s’accélérer l’été prochain, avec l’arrivée de l’euro. De plus en plus, le Trois Lions la base de fans se rend compte qu’elle a quelqu’un de vraiment spécial entre ses mains.

Bellingham a inscrit le premier but de l’Angleterre mardi en remportant un penalty avec une course en flèche, mais son implication dans le deuxième a montré davantage toute sa gamme. Récupérant le ballon près de la surface anglaise avec un tacle tonitruant, il a échangé des passes, contrôlé un retour capricieux avec un délicieux coup, a chargé vers le but pour attirer les défenseurs, puis a laissé le ballon à Marcus Rashford pour tirer à la maison.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Gareth Southgate, les coéquipiers de Bellingham, les médias britanniques et ceux de Wembley ronronnaient de contentement.

Grâce à son facteur X de 20 ans, l’Angleterre possède sans doute sa meilleure équipe de mémoire récente avec l’Euro, qui se tiendra en Allemagne, dans quelques mois seulement – ​​et doit être considérée parmi les favoris pour faire mieux qu’en 2021, lorsqu’ils ont perdu aux tirs au but (bien sûr) contre l’Italie en finale à Wembley.

Bellingham était encore trop jeune pour être impliqué à l’époque, mais il est maintenant au sommet de ses capacités, du moins sans doute, car il est difficile d’identifier les parties de son jeu qui doivent être améliorées.

Pour l’Angleterre, toutes ces déceptions passées sont fraîches dans la mémoire, y compris la défaite en quart de finale contre la France à la Coupe du Monde. L’Angleterre n’a pas remporté de tournoi majeur depuis son unique succès à la Coupe du Monde 1966, et il y a eu tellement de fausses aubes que personne ne scande « It’s Coming Home » avec autre chose qu’un espoir perdu ces jours-ci.

Mais peut-être, juste peut-être, qu’il y ait quelque chose de différent cette fois-ci, à savoir la présence d’un joueur qui ne semble pas gêné par l’histoire, ni par les attentes, ni par les normes normales d’excellence.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur du bulletin d’information FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

