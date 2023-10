Jude Bellingham marque et en prépare un autre lors de la victoire du Real Madrid contre Naples – Résumé de la Ligue des Champions | Actualités footballistiques

Jude Bellingham a marqué et en a préparé un autre alors que le Real Madrid battait Naples 3-2 en phase de groupes de la Ligue des champions mardi.

Le milieu de terrain madrilène a intercepté une passe du capitaine de Naples Giovanni Di Lorenzo avant de préparer Vinicius Junior pour l’égalisation au stade Diego Armando Maradona après que Leo Ositgard ait donné l’avantage à Naples.

L’international anglais a ensuite slalomé à travers la défense de Naples depuis le milieu de terrain pour marquer son huitième but en neuf apparitions depuis sa signature au Real Madrid cet été.

Bellingham célèbre la victoire du Real Madrid à Naples





« Ce qui me surprend, c’est qu’il n’a que 20 ans », a déclaré l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti. « Il a des qualités extraordinaires et il montre tout son talent. »

Le milieu de terrain de Naples Piotr Zielinski a marqué un penalty controversé après la pause pour porter le score à 2-2. Il y a eu un long examen du VAR à la suite d’un tacle glissé de Nacho sur Victor Osimhen, alors que le ballon semblait toucher d’abord le tibia du défenseur, puis son bras.

Bellingham compte désormais huit buts et trois passes décisives en neuf matchs avec le Real Madrid cette saison





Mais le Real, 14 fois vainqueur de la compétition, occupe la tête du groupe C avec six points après qu’une puissante frappe déviée de Federico Valverde a touché la barre transversale et a rebondi sur le gardien de Naples Alex Meret pour assurer la victoire.

Le Bayern prend la tête du groupe de Man Utd avec une victoire de retour

Thomas Muller a changé la donne en sortant du banc pour le Bayern Munich





Thomas Muller est sorti du banc pour marquer le but vainqueur de son compatriote Mathys Tel lors de la victoire 2-1 du Bayern Munich contre le Danemark du FC Copenhague, plaçant ainsi les champions d’Allemagne en tête du groupe A.

Alors que son équipe avait du mal à créer contre les champions danois, Muller, 34 ans, est entré en jeu à la 77e minute et a utilisé sa vaste expérience pour d’abord distancer la défense, puis la surpasser en muscles avant de prendre le départ de Tel pour prendre les trois points. .

Mathys Tel célèbre après avoir marqué le but vainqueur du Bayern Munich





L’équipe locale avait pris l’avantage à la 56e minute lorsque le Bayern n’a pas réussi à dégager le tir de Viktor Claesson, et le milieu de terrain Lukas Lerager a enchaîné avec un rebond intelligent pour mettre les champions du Danemark aux commandes.

Le Bayern a riposté à la 67e minute alors que Jamal Musiala se balançait de gauche à droite aux abords de la surface avant d’envoyer un tir bas dans le coin du filet au-delà du plongeon de Kamil Grabara avant que le but de Tel ne scelle la victoire.

Le remplaçant de Copenhague, Jordan Larsson, a failli arracher un point à son équipe à la cinquième minute du temps additionnel alors que sa tête était dirigée vers le but par Eric Choupo-Moting, mais Sven Ulreich a réussi un formidable arrêt en plongeon pour garder l’avance intacte.

Cette victoire place le Bayern en tête du groupe avec six points, deux devant Galatasaray, qui a battu Manchester United 3-2 à Old Trafford et laisse United en bas.