Jude Bellingham: Le Real Madrid ou un club de Premier League remportera-t-il la course pour le milieu de terrain du Borussia Dortmund? | Nouvelles du football

La question était simple, rhétorique et posée avec un mélange d’arrogance et d’autorité : “Est-ce que Jude Bellingham veut gagner le Ballon d’Or ?”.

Lorsque vous notez quel club a accueilli le plus de récipiendaires de la distinction, le choix du responsable du recrutement du gambit d’ouverture chante.

Le Real Madrid positionnera son offre à Bellingham – le jeune milieu de terrain le plus convoité d’Europe – comme son opportunité de devenir le meilleur joueur du monde à l’endroit qui élève les champions.

Et ceux qui sont chargés d’aider le jeune de 19 ans à prendre la décision la plus intelligente sur son état futur, il n’y a pas de meilleur argumentaire de vente : il ne se soucie pas de savoir où il pourrait encaisser le plus gros chèque de paie, mais où il sera mis au défi de devenir le version optimale de lui-même.

Image:

Man City fait partie des équipes qui pourraient déménager pour Bellingham





Bellingham n’a pas caché cela aux prétendants potentiels en privé et en public. “Je veux gagner beaucoup plus et je veux continuer à repousser les limites de mon potentiel et de mon talent”, a-t-il récemment déclaré.

La force de caractère de Bellingham et la clarté de ce qu’il attend de sa carrière ont été essentielles pour qu’il rejoigne le Borussia Dortmund à l’été 2020.

Manchester United lui avait offert des conditions plus lucratives, lui avait offert une visite de Carrington et une audience avec Sir Alex Ferguson. Le BVB a distillé sa poussée dans un plan expliquant comment il aiderait son développement et ferait de lui un international à part entière en deux ans.

Il serait armé d’une expérience européenne et d’un nombre de minutes que de nombreux joueurs seniors du continent envieraient.

Bellingham a passé des mois à étudier les deux clubs, ainsi que les autres qui avaient approché son père Mark, d’un point de vue purement footballistique. Comment ont-ils utilisé le ballon, comment ont-ils réagi en le perdant, où pourrait-il s’insérer, comment ses dons seraient-ils maximisés et ses faiblesses érodées?

Bellingham subira le même processus maintenant à une échelle différente en raison des frais – supérieurs à 100 millions de livres sterling – que son talent commande désormais.

L’offensive de charme du Real a déjà commencé et il y a une grande séduction à devenir, comme l’appelle la direction du club, “le prochain milieu de terrain des étoiles”. Casemiro est parti, Luka Modric a 37 ans et Toni Kroos veut prendre sa retraite au Bernabeu même s’il est conscient qu’il fait partie du présent et du passé mais pas du futur.

Eduardo Camavinga, Aurelian Tchouameni et Federico Valverde porteront le Real vers l’avant, la hiérarchie de Florentino Perez, Juni Calafat et Jose Angel Sanchez voulant que Bellingham soit le fil d’or.

Ils ont l’angle de la royauté européenne et n’ont pas hésité à souligner la misère de Kylian Mbappe cette saison suite à sa décision de les snober et d’accepter une prolongation alléchante au Paris Saint-Germain recouverte d’un niveau d’influence insensé.

Image:

Le Real Madrid doit rafraîchir son milieu de terrain vieillissant





L’international français a également été informé qu’il serait à l’avant-plan du Ballon d’Or s’il rejoignait le Real et qu’il saurait ce que cela faisait de “posséder la Ligue des champions”.

Mbappe, disent les Espagnols, a opté pour le pouvoir et un solde bancaire gonflé plutôt que “le projet sportif” et cela devrait servir de leçon.

Le PSG compte un vainqueur du Ballon d’Or en Lionel Messi, mais c’est simplement parce qu’il est inscrit au club lors de l’édition 2021, qui a reconnu ses exploits avec l’Argentine, et à un niveau moindre, Barcelone.

Le seul joueur à avoir remporté le prix en dehors d’opérer pour les géants de la Liga était Cristiano Ronaldo de Manchester United en 2008.

Image:

Le Real Madrid et Man City sont susceptibles de concourir pour Bellingham





Erling Haaland pourrait modifier cette statistique chez ses voisins City, et c’est du côté de Pep Guardiola que le Real perçoit comme la menace la plus sérieuse pour eux en sécurisant Bellingham.

Les craintes de Perez concernant la puissance des clubs financés par l’État sont bien documentées, mais ce n’est pas l’élément monétaire qui est préoccupant à cet égard. City est incroyablement intelligent, bien structuré et a un degré de stabilité à travers l’opération qui n’est pas nécessairement associé à Real.

Guardiola est un admirateur de longue date de Bellingham, évaluant déjà il y a deux ans : “Il est tellement bon pour 17 ans, c’est un joueur fantastique. Il y a eu un moment où il n’a pas récupéré le ballon des défenseurs centraux, comment il crie et exige que balle pour lui à 17 ans signifie beaucoup.

“J’ai parlé avec son manager, Edin Terzic, et il m’a dit que ce que vous voyez dans ces deux matchs ressemble à chaque séance d’entraînement.”

City prépare un rafraîchissement du milieu de terrain alors que le contrat d’Ilkay Gundogan est terminé à la fin de la saison, Kevin De Bruyne a 31 ans et Bernardo Silva a exploré les options pour quitter l’Etihad lors des dernières campagnes. Guardiola a souligné l’importance de l’évolution pour garder son équipe comme référence.

Image:

Bellingham a marqué pour Dortmund contre Man City plus tôt cette saison





Bellingham a déjà une chimie phénoménale avec Haaland sur et en dehors du terrain, alors qu’il est impossible d’affirmer qu’il ne “gagnerait pas beaucoup plus” et “repoussait les limites de mon propre potentiel et talent” à City.

United, quant à lui, n’a jamais effacé son intérêt pour Bellingham. Leur principale priorité cet été est d’ajouter un attaquant d’élite, mais ils sont convaincus qu’ils peuvent se battre pour les meilleures options sur le marché dans chaque département sous Erik ten Hag.

Le dossier de Liverpool sur l’international anglais remonte à son passage à l’académie de Birmingham et ils sont le meilleur club le plus désespéré pour une opération au milieu de terrain.

Les Merseysiders sont également considérés comme l’équipe qui a fait le plus gros travail sur une longue période dans les coulisses pour percer le processus de prise de décision du joueur.

Jürgen Klopp avait admis cet été qu’il n’y avait qu’un seul problème à essayer de signer Bellingham : “Il n’est pas sur le marché, c’est donc le premier problème avec ce joueur. Eh bien, le seul problème avec ce joueur !”

Image:

Jurgen Klopp a également avoué qu’il était fan de Bellingham





Lorsque le manager a engagé son avenir dans le club jusqu’en 2026, Liverpool pensait que cela offrait une couche supplémentaire de certitude et de continuité à ses ambitions de recrutement et sa capacité à attirer des cibles prisées.

Leur manque d’identité sur le terrain jusqu’à présent cette saison et les premières inquiétudes quant à savoir s’ils finiront dans le top quatre pourraient être problématiques et saper cela – surtout compte tenu des dépenses financières nécessaires pour le piéger. Même si Liverpool est en mesure de remédier à sa forme, peut-il se permettre de dépenser le montant dont il est question pour un joueur compte tenu des autres pincements et replis dont l’équipe a besoin?

Quant à savoir si quelques mois de jeu médiocre feront une énorme différence, «Team Bellingham» est connue pour parcourir des années de recherche sur un club pour obtenir un panorama sur la méthodologie plutôt que de prendre des décisions rapides basées sur une surperformance ou une sous-performance.

Steven Gerrard est l’idole du milieu de terrain, mais l’adolescent ne se laissera pas influencer par le sentiment.

Un ami de la famille a dit Sports du ciel“le moyen de gagner le cœur de Jude est de vendre le plan du football à sa tête.”

Il a également signalé qu’aucune des histoires sur l’avenir de Bellingham n’a été incendiée par le natif de Stourbridge ni par son camp. Cela découle uniquement de ses affichages, qui non seulement dépassent ceux d’un âge similaire, mais des meilleurs joueurs du jeu.

Dans les cinq premières divisions européennes et en Ligue des champions, seul Joshua Kimmich a gagné plus de possession dans le dernier tiers que Bellingham, qui se classe également deuxième pour les prises terminées.

Plus profond que les données et les preuves de nos yeux est le fait, comme Guardiola l’a évoqué, qu’il est déjà un leader et qu’il aspire à la responsabilité.

Sam Manoochehri a supervisé les progrès de Bellingham pendant quatre ans en tant qu’ancien entraîneur de développement des jeunes à Birmingham City.

“Je n’ai jamais vu une mentalité plus élitiste que la sienne”, a-t-il évalué. “Quand je travaillais avec lui, quand quelque chose était difficile, il adorait ça. Je me souviens de matchs où il voulait se jouer au milieu de terrain pour se tester.

“Jude irait activement chercher le défi sans avoir à être poussé par le personnel d’entraîneurs.”

Image:

Bellingham sera l’un des joueurs les plus recherchés en 2023





Michael Dodds, le responsable de l’académie de Birmingham, ajouterait : “Il voulait toujours de meilleures sessions, plus de retours, de plus grands défis. Rien n’était suffisant, car il fallait constamment un test pour lui.”

Dans toute la configuration anglaise, il y a un désir d’avoir Bellingham dans un club de Premier League. Il est confiant qu’il peut devenir le capitaine de l’équipe nationale et le Real sait que l’attrait du retour à la maison pourrait l’emporter sur la gloire qu’ils peuvent offrir.

Bellingham est extrêmement détendu quant à son avenir. Pourquoi ne le serait-il pas alors que les destinations de qualité ne manquent pas et que les clubs doivent le convaincre qu’ils sont l’option la plus solide pour l’aider à s’envoler.