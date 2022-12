Jude Bellingham: le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, confirme son intérêt pour la signature du milieu de terrain du Borussia Dortmund | Nouvelles du football

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré que Jude Bellingham était un “joueur incroyable” et admet que “tout le monde” veut signer le milieu de terrain du Borussia Dortmund.

Bellingham a brillé pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde, où il a aidé son équipe à organiser un affrontement en quart de finale avec la France samedi.

“Joueur incroyable – quel joueur”, a déclaré Al-Khelaifi Nouvelles du ciel.

“L’Angleterre (a) de la chance de l’avoir, pour être honnête. C’est l’un des meilleurs joueurs du tournoi.

“Incroyable – sa première Coupe du monde. Il est calme et détendu, confiant – incroyable.”

Interrogé pour savoir si le PSG fait partie des clubs désireux de signer Bellingham, Al-Khelaifi a répondu : “Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher.

“Il est dans son club, et respect, donc si nous voulons lui parler, nous parlerons d’abord au club.”

