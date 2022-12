Jude Bellingham: le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, qualifie le milieu de terrain du Borussia Dortmund d ‘«exceptionnel» et loue sa maturité | Nouvelles du football

Jurgen Klopp a refusé d’attribuer une valeur à la cible de Liverpool, Jude Bellingham, mais a de nouveau salué la qualité “exceptionnelle” du milieu de terrain de Dortmund avant la fenêtre de janvier.

Klopp est un admirateur de longue date du milieu de terrain du Borussia Dortmund et l’adolescent devrait être sa cible estivale numéro un, le club étant censé avoir déjà beaucoup travaillé sur un transfert potentiel.

Cependant, la compétition pour l’international anglais, qui a connu une Coupe du monde exceptionnelle, est déjà féroce avec le Real Madrid et un certain nombre d’autres équipes de Premier League en lice.

Dortmund espère que cet intérêt, ainsi que ses performances au Qatar, déclencheront une vente aux enchères pour le joueur à la fin de la saison.

Cependant, Klopp, qui a fait une rare exception en parlant du joueur, ne veut pas mettre de prix sur quelqu’un qui pourrait être un talent générationnel.

“Je n’aime pas parler d’argent quand on parle d’un joueur comme lui. Tout le monde peut voir qu’il est tout simplement exceptionnel”, a déclaré l’entraîneur de Liverpool.

“Si vous mentionnez à quelqu’un qui n’a aucune idée du football, ou qui connaît le football et ne l’a pas regardé depuis un moment (et demandez)” Quel âge pensez-vous que Jude Bellingham a? “, Je ne pense pas que quiconque obtiendrait même proche de son âge.

“Ils diraient 28 ou 29 parce qu’il joue avec tant de maturité. Il a joué une Coupe du Monde exceptionnelle. Absolument exceptionnelle.

Klopp a trouvé le côté amusant lorsqu'on lui a demandé si Liverpool se précipiterait probablement le mois prochain pour acheter Bellingham à Dortmund.



“Avec toutes les choses qu’il a et les choses qu’il peut améliorer, pour le décrire, je dirais que les choses qu’il peut faire sont difficiles à apprendre, et les choses qu’il peut améliorer sont faciles à apprendre.

“Alors, oui, c’est un très bon joueur. Que puis-je dire? J’y pense déjà depuis deux ou trois ans depuis qu’il a fait sa percée à Dortmund.

“Tout le monde le savait déjà, mais je n’ai aucune idée de ce que cela signifie pour l’argent.

“Je pense vraiment que si nous voulons tous lui rendre service, nous ne parlons pas trop d’argent. Je veux dire cela du point de vue de l’Angleterre. Ne mettez pas d’obstacles à son développement.”

Liverpool a été battu lors de son premier match depuis la Coupe du monde, abandonnant la Coupe Carabao avec une courte défaite contre Manchester City.



Une pierre d’achoppement dans la poursuite de Bellingham par Liverpool pourrait être un échec à se qualifier pour la Ligue des champions de l’année prochaine, le club étant actuellement sixième de la Premier League, sept points derrière Tottenham, quatrième, avec un match en moins.

Klopp a déjà dit qu’il ne s’intéressait pas aux joueurs qui ne voient que des gains à court terme, mais accepte que le fait d’être dans la compétition de clubs d’élite européenne ait un certain tirage.

“C’est très important pour le club et c’est notre objectif principal maintenant”, a-t-il ajouté.

“C’est important mais vous le demandez du point de vue du transfert? Oui. Encore une fois, nous avons généralement de bonnes chances de nous qualifier pour la Ligue des champions.

Nous avons rencontré le joueur de Liverpool James Milner pour lui poser quelques questions rapides Tu préfères à Noël.



“Est-ce que cela arrivera cette année? Je ne sais pas. Mais à 100%, nous sommes à nouveau l’un des prétendants pour les prochaines années.

“Si vous demandez à un joueur et qu’il dit:” L’année prochaine, vous n’êtes pas en Ligue des champions et je préférerais aller dans un club de football qui joue cette année et peut-être pas l’année prochaine “, alors je ne suis pas sûr que je le voudrais toujours. joueur pour être honnête.

“Je le comprends à 100% – je veux être en Ligue des champions tout le temps.

“Pour le moment, nous avons encore deux voies pour nous qualifier pour la Ligue des champions l’année prochaine.

“Tant que c’est le cas, je nous considère comme de bons prétendants à la qualification pour la Ligue des champions. Sinon, nous pouvons en parler.”