Jude Bellingham : Le meilleur joueur du monde actuellement ?

Jude Bellingham immobile, les bras écartés et les paumes ouvertes devient un spectacle de plus en plus courant pour les fans du joueur du Real Madrid, à tel point que le champion de tennis de Wimbledon 2023 Carlos Alcaraz copie même sa célébration signature.

Bien que son immense talent soit évident depuis son entrée dans l’équipe première de Birmingham City à l’âge de 16 ans, Bellingham évolue actuellement à un niveau ridiculement élevé. J’irai même jusqu’à dire que Jude Bellingham est actuellement le meilleur joueur du football mondial.

Après avoir effectué un transfert de 108 millions de livres sterling du Borussia Dortmund au Real Madrid cet été, Bellingham aurait été pardonné d’avoir commencé lentement la saison 2023/24 alors qu’il se joignait à une nouvelle équipe de superstars.

Avec des talents tels que Luka Modric, Toni Kroos, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga, tous en compétition au Bernabeu, l’Anglais aurait eu le temps d’essayer de s’imprimer dans le milieu de terrain des Blancos. Non pas qu’il en ait besoin.

La célébration emblématique de Bellingham devient rapidement emblématique (Crédit image : Getty Images)

Quatre jeux. Cinq buts. Une passe décisive. Trois prix d’Homme du match. C’est le standard que Jude Bellingham a établi dans sa nouvelle vie dans la capitale espagnole – un record phénoménal qu’il a réussi à conserver lors des matches internationaux de septembre avec l’Angleterre.

Bien que sa performance contre l’Ukraine se soit déroulée par à-coups, il a réussi un but et une passe incroyablement impressionnante pour Harry Kane contre l’Écosse. On vous entend maintenant dire « ce n’est que l’Écosse », « ce n’était qu’un match amical ».

La même chose que l’Écosse qui a remporté ses cinq matchs de qualification pour l’Euro 2024 jusqu’à présent ? La même Écosse qui a éliminé l’Espagne 2-0 en mars avant de se rendre en Norvège à la mi-juin et de battre une équipe composée de Martin Odegaard et Erling Haaland, deux des meilleurs joueurs de Premier League ? Et les matchs entre l’Angleterre et l’Écosse sont toujours amicaux.

N’oublions pas que Bellingham n’a encore que trois mois de 20 ans. S’installer au Real Madrid pour n’importe quel joueur est difficile, surtout lorsque vous arrivez avec un prix à neuf chiffres. Recevoir le maillot n°5 pour imiter l’icône de Zinedine Zidane met encore plus de pression. Tout cela, et il n’est même pas légalement autorisé à boire aux États-Unis.

VIDÉO : Bellingham est capable de jouer trois postes à la fois pour l’Angleterre

Il soutient des équipes de superstars dans des moments difficiles et les dépasse clairement de la tête et des épaules. Le Real Madrid a compté sur lui pour le renflouer lors de l’ouverture de sa campagne en Liga. L’Angleterre a bénéficié de sa qualité technique – en témoigne sa passe décisive pour le but de Kane contre l’Écosse – tandis que son leadership est également présent.

S’il continue, Bellingham pourrait facilement devenir un futur vainqueur du Ballon d’Or, le plus grand joueur anglais de tous les temps et, potentiellement, l’un des joueurs les plus vénérés de l’histoire. Pour le moment, cela ne fait aucun doute : il est le meilleur joueur du football mondial.

Cela pourrait ne pas durer, c’est vrai. Erling Haaland pourrait encore réaliser un décompte insurmontable cette saison. Kylian Mbappe pourrait enfin remettre au PSG le trophée de la Ligue des champions qu’il convoite si désespérément en juin. Vinicius Jr. pourrait bientôt prendre le relais au Real Madrid et devenir l’homme principal.

Cependant, ce qui est clair, c’est que personne n’atteint les niveaux que Bellingham gère de manière cohérente. Six matchs pour le club et le pays jusqu’à présent en 2023/24 et, sans doute, un seul match légèrement en dessous de la moyenne par rapport aux autres. Pas mal pour un jeune de 20 ans originaire de Stourbridge.

Bellingham a inscrit un but et une passe décisive contre l’Écosse (Crédit image : Getty Images)

Plus d’histoires de Jude Bellingham

Erling Haaland salue l’impact de Jude Bellingham au Real Madridse déclarant très heureux pour son ancien coéquipier.

champion de Wimbledon Carlos Alcaraz explique comment Jude Bellingham peut imiter son succès au Real Madrid.

Jude Bellingham a réalisé la décision de rejoindre le Real Madrid en s’inspirant d’Erling Haaland.