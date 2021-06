Jude Bellingham : L’Allemagne correspond à la « prochaine étape » pour le jeune milieu de terrain anglais, selon l’ancien entraîneur | Actualités footballistiques

« Il sera désespéré de jouer. Il ne sera pas du tout dérouté. »

L’homme qui a nourri la carrière de football de Jude Bellingham dès l’âge de sept ans, déclare qu’un match contre l’Allemagne en phase à élimination directe d’un grand tournoi international n’est « que la prochaine étape de son parcours », et l’adolescent ne sera heureux que s’il est en Onze de départ de l’Angleterre pour le match.

Mike Dodds, directeur de l’académie de Birmingham City, a déclaré Sky Sports News il pense que Bellingham sera un incontournable du milieu de terrain anglais au cours de la prochaine décennie, et il a l’état d’esprit parfait pour un match aussi important que celui de Wembley mardi.

« Ce ne serait que la prochaine étape de son voyage », explique Dodds, « qui semble être sans fin.

« Sur la base de ce qu’il a accompli en seulement deux saisons, à quoi va-t-il ressembler dans 10 ans ? C’est en fait assez effrayant. »

Le match des huitièmes de finale de l’Angleterre survient à l’occasion du 18e anniversaire de Bellingham.

Dodds dit que c’est un jour où il peut devenir majeur dans une chemise anglaise, si l’occasion se présente.

Image:

Bellingham pourrait jouer pour l’Angleterre contre l’Allemagne si le manager Gareth Southgate choisit de jouer trois au milieu de terrain



« Il sera déçu s’il ne joue pas. Il ne sera pas assis sur ce banc en pensant ‘quelle occasion fantastique c’est’. Il se demandera ‘pourquoi est-ce que je ne joue pas ?’ il explique.

« J’ai géré cela tout au long de sa période de développement. Il s’est appelé » impatient « , et c’est ce qu’il est. Il veut la prochaine chose, et la prochaine chose après cela. »

Dodds dit que Bellingham a déjà prouvé qu’il relève les défis de front et qu’il ne choisit jamais la facilité. C’est pourquoi il a choisi un transfert de 25 millions de livres sterling au Borussia Dortmund l’été dernier, au lieu d’un club en Angleterre.

« Il est parti en Allemagne à 17 ans, au milieu d’une pandémie, loin de sa famille, et pour se produire au niveau où il a joué en dit long », explique Dodds.

« La façon parfaite de décrire ses progrès à ce stade est » méthodique « . Il a planifié la prochaine étape tout au long de sa carrière.

Image:

Bellingham a impressionné lors de sa première saison au Borussia Dortmund, jouant aux côtés de son coéquipier anglais Jadon Sancho



« A 16 ans, il aurait pu quitter le club de football (Birmingham) mais il ne l’a pas fait, car il savait qu’il avait une chance de jouer dans la première équipe, dans le championnat qui est une ligue brutale.

« Il aurait pu aller en Premier League l’été dernier, ou dans de nombreux autres clubs à travers l’Europe, mais il a choisi le Borussia Dortmund et la preuve en est dans le pudding – il a disputé plus de 40 matchs en Bundesliga.

« Il est entré dans l’équipe d’Angleterre de Gareth à l’âge de 17 ans, et quand j’ai des conversations avec lui, son état d’esprit est : ‘Je veux jouer. Je veux être dans l’équipe’. Ce n’est pas : ‘Je veux profiter de cette expérience . Je suis vraiment bien placé, je n’arrive pas à croire que je suis ici ». Son état d’esprit est « comment puis-je entrer dans l’équipe ? » »

Dodds est catégorique : s’il en a l’opportunité contre l’Allemagne, il impressionnera.

« D’un point de vue footballistique, il n’y a aucune inquiétude », dit-il.

« Certains peuvent s’inquiéter à cause de son âge et de l’ampleur du jeu. Mais l’histoire est le meilleur prédicteur de l’avenir, et il a déjà joué en quart de finale de la Ligue des champions contre Manchester City, en finale de la Coupe d’Allemagne contre un top- équipe de qualité du RB Leipzig, il est donc prêt à jouer dans ce match s’il est appelé. »

Dodds dit que la polyvalence de Bellingham signifie qu’il peut jouer n’importe où dans le milieu de terrain anglais – et il est capable de combler le vide « numéro huit » laissé par Mason Mount si, comme prévu, l’homme de Chelsea manque parce qu’il ne peut pas quitter la quarantaine avant le matin de le match de l’Allemagne.

Image:

Bellingham a fait deux apparitions remplaçantes à l’Euro 2020



« En tant que milieu de terrain, il peut tout faire », dit Dodds. « Il peut faire un travail plus profond, il peut faire de l’énergie box to box, et il peut faire passer le tueur dans la zone supérieure du terrain.

« Il a un état d’esprit incroyable, l’un des meilleurs que j’aie jamais vu. Nous le mettions à s’entraîner avec la première équipe à l’âge de 15 ans et il s’en fichait. Il était dans le vestiaire avec des joueurs seniors et cela ne l’a pas le moins du monde déconcerté.

« Chaque obstacle qui se dresse sur son chemin, il le prend dans sa foulée. »