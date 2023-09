Jude Bellingham laissé sur le banc par Carlo Ancelotti pour le Real Madrid contre Las Palmas

Jude Bellingham a été laissé sur le banc par l’entraîneur Carlo Ancelotti pour le match de Liga du Real Madrid à domicile contre Las Palmas mercredi soir.

Le milieu de terrain anglais a joué 621 minutes sur 630 possibles pour Los Blancos jusqu’à présent cette saison et est le meilleur buteur de l’équipe avec six buts en sept apparitions.

Mais avec les matchs qui s’enchaînent, le joueur de 20 ans a eu du repos contre Las Palmas, avec l’ancien attaquant de Manchester City, Brahim Diaz, prenant sa place dans la formation de départ.

Bellingham est en bonne compagnie sur le banc ce soir, avec Luka Modric, Toni Kroos et Vinicius Junior également parmi les remplaçants.

Sur leur compte Twitter officielLas Palmas avait fait référence à Bellingham plus tôt dans la journée dans un graphique montrant quatre silhouettes jaunes sur un passage à niveau de style Abbey Road, avec une blanche au milieu et la légende « Hey Jude ».

« Nous retournons au Santiago Bernabeu pour affronter le Real Madrid », ont-ils écrit. « Que la mélodie et le rythme du match soient colorés en jaune ! »

Après la défaite de dimanche dans le derby contre l’Atletico, le Real Madrid peut revenir en tête du classement avec une victoire contre Las Palmas après que Barcelone ait été tenu en échec par Majorque mardi.

Et Bellingham, qui est co-meilleur buteur de la Liga aux côtés de Robert Lewandowski de Barcelone et d’Alvaro Morata de l’Atletico avec cinq chacun, sera certainement impliqué comme remplaçant plus tard dans le match.

