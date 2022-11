Jude Bellingham joueur le plus apprécié à la Coupe du monde | Meilleure valeur de l’équipe d’Angleterre | Nouvelles du football

L’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde est évaluée à 1,31 milliard de livres sterling et Jude Bellingham est le joueur le plus apprécié, selon une étude de l’Observatoire du football CIES.

Les prix combinés estimés de l’Angleterre pèsent devant les favoris du Brésil (1,27 milliard de livres sterling), de la France (1,17 milliard de livres sterling) et de l’Espagne (1,05 milliard de livres sterling).

Les autres puissances européennes, le Portugal (1,01 milliard de livres sterling), l’Allemagne (893,2 millions de livres sterling) et les Pays-Bas (662 millions de livres sterling) ont également des valeurs supérieures à l’Argentine (516,7 millions de livres sterling) – désignées comme deuxièmes favoris pour soulever le trophée, selon Sky Bet.

Les chiffres estiment que l’équipe de 26 joueurs de Southgate a une valeur combinée de plus de deux fois et demie la somme de l’équipe de Lionel Scaloni – malgré le prix de l’attaquant de l’Inter Lautaro Martinez à 86,7 millions de livres sterling.

L’équipe du Pays de Galles se classe 23e sur les 32 équipes à seulement 158 ​​millions de livres sterling, soit moins de huit fois la valeur de leurs homologues britanniques – l’attaquant de Nottingham Forest Brennan Johnson enregistrant une valorisation de 22,8 millions de livres sterling.

À l’autre extrémité de l’échelle, l’ensemble de l’équipe de 26 joueurs du Costa Rica ne coûterait que 20,1 millions de livres sterling – ce qui pourrait être acheté 65 fois pour correspondre à la valeur de l’équipe d’Angleterre.

Le milieu de terrain anglais Bellingham sera le joueur le plus précieux du Qatar avec un prix de 176,9 millions de livres sterling, soit près de 50 millions de livres sterling de plus que ce que le Borussia Dortmund aurait exigé pour le milieu de terrain de 19 ans.

L’ailier du Real Madrid Vinicius Junior occupe la deuxième place avec 176 millions de livres sterling, suivi de Kylian Mbappe (162 millions de livres sterling) – tandis que Pedri (Espagne), Jamal Musiala (Allemagne), Federico Valverde (Uruguay) obtiennent également des valorisations élevées.

Il est temps de briller pour Bellingham ?

Nick Wright de Sky Sports :

Serait-ce le temps de Jude Bellingham? Le milieu de terrain est devenu le plus jeune joueur à jouer pour l’Angleterre lors d’un tournoi majeur lorsqu’il est sorti du banc lors de la victoire 1-0 contre la Croatie à l’Euro 2020 à l’âge de 17 ans et 349 jours, jouant un total de 56 minutes sur leur courir jusqu’à la finale.

Cette fois, il espère figurer beaucoup plus en évidence.

Bellingham a accumulé une expérience inestimable au cours de l’année dernière, à la fois au niveau international, remportant 17 sélections au total, et au niveau des clubs, où son importance pour le Borussia Dortmund n’a cessé de croître.

Image:

Où Jude Bellingham choisira-t-il ensuite s’il quitte le Borussia Dortmund l’année prochaine?





Bellingham a commencé tous les 34 matchs de Bundesliga de Dortmund sauf deux la saison dernière et il n’a pas encore manqué une minute dans la nouvelle campagne, ses performances suscitant l’intérêt de Liverpool et incitant Dortmund à placer un prix exorbitant de 130 millions de livres sterling sur sa tête.

Gareth Southgate pourrait bien trouver impossible de le négliger au Qatar. Declan Rice est bien sûr un partant garanti, tandis que Kalvin Phillips est jugé tout aussi important dans son milieu de terrain.

Mais Phillips ne participera pas au tournoi aussi bien préparé que Bellingham en raison de ses récents problèmes de blessures et du manque de temps de jeu pour Manchester City, et cela pourrait nécessiter une refonte.

Des preuves récentes suggèrent que Bellingham sera prêt à saisir sa chance. Il est encore adolescent et n’a eu que 19 ans en juin, mais son talent naissant et sa combinaison de prouesses physiques et techniques pourraient le rendre crucial pour l’Angleterre cet hiver.