Jude Bellingham jouera-t-il un jour en Premier League ? Le milieu de terrain anglais révèle ses projets futurs après avoir joué contre l’Italie

Jude Bellingham est un joueur que tous les fans de la Premier League veulent regarder semaine après semaine. Cependant, cela pourrait ne jamais être une possibilité, après que l’Anglais ait souligné ses intentions futures pour sa carrière.

Après avoir réalisé une nouvelle performance d’Homme du match lors de la victoire 3-1 de l’Angleterre contre l’Italie mardi soir, assurant ainsi la qualification des Trois Lions pour l’Euro 2024, Bellingham a exprimé à quel point il apprécie son séjour au Real Madrid.

C’est compréhensible aussi, après avoir marqué 10 buts en 10 matchs pour Los Blancos. Parler à Canal 4 Après le match de mardi soir, Bellingham a parlé de qualification et de la direction qu’il envisage pour le reste de sa carrière.

Bellingham est en feu au Real Madrid (Crédit image : Getty Images)

« Je m’améliore un peu à chaque fois que je joue », a déclaré Bellingham. « C’était une très bonne soirée pour nous, nous nous souvenons tous de ce qui s’est passé il y a quelques années lorsqu’ils nous ont joué ici. Vous visez toujours la progression. Nous allons dans la bonne direction et c’est une victoire très importante pour nous.

«J’adore le football en ce moment. Ma direction au club et au pays me donne la liberté de jouer comme je le vois. Depuis quelques mois, je travaille beaucoup sur mon timing pour entrer dans la box et en arrivant j’arrive avec une grosse faim.

« Avec un gros transfert, le fait est que je dois livrer, qu’il s’agisse d’un but, d’une passe décisive ou d’une performance gagnante. Le Real Madrid est le club dans lequel je veux être pendant les 10 à 5 prochaines années de ma vie. J’adore ça là-bas. Carlo [Ancelotti] en gros, il a dit que c’était dans cette position qu’il me voyait.

Bellingham pourrait ne jamais jouer en Premier League (Crédit image : Getty Images)

Bellingham a également expliqué comment sa signature au Real Madrid a fait de lui un meilleur footballeur.

« À 100% (ça m’a rendu meilleur) », a-t-il déclaré. « Quand vous côtoyez chaque jour ces mentalités et la qualité des joueurs, cela vous amène à un nouveau niveau mentalement, physiquement et techniquement. »

Bellingham a certainement aussi cette mentalité. Il a déjà été nommé Joueur du match neuf fois cette saison, et bien d’autres seront inévitablement à venir pour le reste de la saison 2023/24.

Alors que la campagne se termine avec l’Euro 2024, l’Angleterre aura certainement envie de tenter sa chance si le joueur de 20 ans affiche toujours des performances aussi élevées.

