Jude Bellingham franchit une étape importante dans le décollage de sa carrière au Real Madrid

Si les supporters du Real Madrid n’étaient pas déjà éperdument amoureux de Jude Bellingham, le vainqueur samedi à la 95e minute contre Getafe – lors de son premier match au Santiago Bernabeu – a scellé l’affaire. Bellingham a fait un début de vie sans effort à Madrid, avec cinq buts en quatre matchs propulsant l’équipe au sommet du classement de la Liga.

Le milieu de terrain anglais est déjà un habitué de la une des journaux espagnols. « Bellingham n’a pas de plafond » Le titre de Marca lu dimanche – ironiquement, étant donné que la victoire 2-1 contre Getafe a vu le nouveau toit du stade utilisé pour la première fois – alors que celui de lundi Journal AS l’a appelé « Le nouveau patron du Bernabeu ».

Tomas Roncero, chroniqueur effusif d’AS a déclaré que Bellingham avait été « touché par la baguette des dieux du football » et a déliré : « Il a du charisme, il a de la présence, il a du pouvoir, il a un langage corporel de vainqueur et il marque des buts. »

Le public du Bernabeu a accepté, offrant à Bellingham une sérénade avec une interprétation de la chanson des Beatles « Hey Jude » à la fin du match, un moment qui, selon le joueur, lui a donné la chair de poule.

Bellingham a le don de frapper le sol en courant. De son premier club, Birmingham City, au Borussia Dortmund, en passant par l’Angleterre et maintenant le Real Madrid, il a pris l’habitude de faire une impression instantanée.

ESPN se penche sur les moments marquants de la carrière brève mais brillante de Bellingham jusqu’à présent.

Jude Bellingham a marqué un but vainqueur à la 95e minute contre Getafe pour le Real Madrid. Hélios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images

VILLE DE BIRMINGHAM

Talent prodigieux, Bellingham a été propulsé rapidement dans la première équipe de Birmingham, devenant ainsi le plus jeune joueur du club lorsqu’il a fait ses débuts le 6 août 2019 à l’âge de 16 ans et 38 jours. Ce n’était pas un match inoubliable – Bellingham a joué 81 minutes d’une défaite 3-0 en Coupe EFL à Portsmouth, récoltant un carton jaune – mais trois semaines plus tard, ses débuts à domicile ont compensé cela. Bellingham a été présenté comme remplaçant en première mi-temps contre Stoke City le 31 août et a contribué à inspirer un retour 2-1, marquant le vainqueur avec un tir fortuit et dévié de l’extérieur de la surface.

Son premier départ en championnat dans le championnat a ensuite eu lieu le 14 septembre. Bellingham a eu la chance de dévoiler sa désormais célèbre célébration du but à bras ouverts, marquant à la 52e minute d’une victoire 1-0 à Charlton alors qu’il rentrait chez lui près du penalty. place.

L’impact de Bellingham pendant son court séjour à St Andrew’s a été tel que lorsqu’il est parti pour Dortmund en juillet 2020 pour environ 30 millions d’euros – devenant ainsi le joueur de 17 ans le plus cher de l’histoire – Birmingham a retiré son maillot n°22.

BORUSSIA DORTMUND

Déroutant les sceptiques qui pensaient qu’il pourrait avoir du mal à s’adapter à l’étranger à un si jeune âge, Bellingham a pris vie à Dortmund – l’un des plus grands clubs d’Europe, avec une base de fans bruyants et passionnés – avec facilité. L’adolescent a célébré ses débuts le 14 septembre 2020 en marquant lors d’une victoire 5-0 en Coupe DFB-Pokal au MSV Duisburg.

Ses débuts en Bundesliga ont eu lieu au Signal Iduna Park cinq jours plus tard, lors d’une victoire 3-0 contre le Borussia Mönchengladbach. Bellingham a commencé et a fourni l’aide pour le premier but de Giovanni Reyna, membre d’une jeune et passionnante équipe de Dortmund qui comprenait également Erling Haaland et Jadon Sancho.

Les qualités de leadership de Bellingham étaient si évidentes que deux ans plus tard, le 1er octobre 2022, il a été capitaine de Dortmund pour la première fois lors d’une défaite 3-2 contre Cologne, devenant ainsi le plus jeune skipper du club à 19 ans.

ANGLETERRE

Le statut croissant de Bellingham en Allemagne a rendu inévitable une convocation en Angleterre. Ses débuts internationaux ont eu lieu le 12 novembre 2020 – quatre mois après avoir rejoint Dortmund – lors d’une victoire amicale 3-0 contre la République d’Irlande à Wembley, lorsqu’il a remplacé Mason Mount à la 73e minute.

Étonnamment, il a dû attendre deux ans et huit matchs avant de marquer son seul but international senior à ce jour : un premier but de la tête lors de la victoire 6-2 de l’Angleterre contre l’Iran lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais ce ne sera pas la dernière.

jouer 1:10 Comment Jude Bellingham rend le Real Madrid « plus confortable » L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’exprime sur les débuts de Jude Bellingham en Liga et sur la blessure d’Éder Militão lors de la victoire des Blancos à l’Athletic Bilbao.

REAL MADRID

Le transfert de 103 millions d’euros de Bellingham à Madrid – rendu officiel le 14 juin 2023 – a vu son taux de buts augmenter de façon exponentielle. Un ajustement de l’entraîneur Carlo Ancelotti l’a vu jouer en tant que numéro 10, prenant des positions plus proches du but. Le milieu de terrain a marqué 12 fois en trois saisons complètes en Bundesliga, mais compte déjà cinq buts en quatre matches de Liga et n’a pas encore manqué de trouver le chemin des filets.

Alors que les travaux de construction sont en cours au Bernabeu, les trois premiers matchs de Bellingham se sont déroulés à l’extérieur. Il a marqué lors de ses débuts le 12 août, une victoire 2-0 au stade hostile de l’Athletic Club, San Mames – guidant le centre de David Alaba dans le filet – puis a fait mieux en inscrivant un doublé lors d’une victoire 3-1 à Almeria. .

Une tête à bout portant a donné les trois points à Madrid lors d’une victoire 1-0 contre le Celta Vigo le 25 août, avant sans doute le point culminant de la journée : les débuts à domicile de samedi. Lorsque le gardien de Getafe, David Soria, a repoussé le tir de Lucas Vázquez dans le temps additionnel, Bellingham a fait preuve d’instinct de braconnier pour se jeter sur le rebond et porter le score à 2-1, déclenchant des célébrations jubilatoires. Il y a même eu un cri de « Vamos !» (« Allez ! ») de Bellingham pour montrer que ses cours d’espagnol commencent aussi à porter leurs fruits.

Depuis 2000, seuls Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo et Cesc Fabregas avait marqué lors de ses quatre premiers matchs de Liga. Bellingham a maintenant rejoint cette liste.

Il est encore tôt, mais on a le sentiment que les étapes vont continuer à se poursuivre.