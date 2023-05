Jude Bellingham fait ses adieux au Borussia Dortmund avant un énorme changement au Real Madrid: rapport

Jude Bellingham semble avoir fait ses adieux aux coéquipiers et au personnel du Borussia Dortmund, avec un grand déménagement au Real Madrid apparemment imminent.

Il semble probable depuis un certain temps maintenant que la star anglaise quittera Dortmund cet été – et le Real est devenu le favori pour sa signature après que Liverpool se soit retiré de la course au milieu des inquiétudes concernant la valorisation de BVB.

Le Real aurait conclu un accord de 108 millions de livres sterling pour amener Bellingham – qui aura 20 ans le mois prochain – au Bernabeu.

Ces frais feraient de Bellingham le joueur anglais le plus cher de tous les temps, dépassant les 100 millions de livres sterling payés par Manchester City pour signer Jack Grealish d’Aston Villa il y a deux ans.

Bellingham a fait 132 apparitions pour Dortmund, marquant 24 buts (Crédit image : Edith Geuppert – GES Sportfoto/Getty Images)

Et, bien que rien n’ait encore été confirmé, il semble que Bellingham ait effectivement déjà fait une sortie émotionnelle de Dortmund.

Selon le journal local Nachrichten de la RuhrBellingham a fait ses adieux à ses collègues et a signé le kit le dimanche 28 mai sur le terrain d’entraînement du club – moins de 24 heures après que les Noirs et les Jaunes aient raté le titre de Bundesliga face à leurs rivaux du Bayern Munich lors d’une dernière journée dramatique de la saison.

Un Bellingham inapte a dû surveiller alors que son équipe ratait sa chance de devenir championne pour la première fois en 11 ans en ne réussissant qu’à faire match nul 2-2 à domicile contre Mayence.

Le milieu de terrain est sur le point de quitter le BVB après avoir rapidement progressé pour devenir l’un des meilleurs jeunes joueurs du monde, après avoir rejoint les géants allemands du club d’enfance de Birmingham City à l’âge de 17 ans en 2020.