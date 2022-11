Jude Bellingham et Bukayo Saka montrent la voie à suivre alors que Gareth Southgate déchaîne l’Angleterre contre l’Iran | Nouvelles du football

Il a fallu un arrêt de jeu de Harry Kane pour battre la Tunisie lors du dernier match d’ouverture de la Coupe du monde de l’Angleterre. Cette fois, c’était scellé avant la mi-temps, l’Iran s’est écarté d’une manière qui fait allusion à une nouvelle itération plus large de l’équipe nationale de Gareth Southgate.

La rencontre avec l’Iran, battu seulement deux fois lors de ses 21 matchs précédents, avait été présentée comme un premier match potentiellement gênant pour une équipe en mauvaise forme à l’approche du tournoi. Au lieu de cela, ils en ont fait un travail léger. Six buts et un début presque parfait.

C’était l’Angleterre déchaînée.

Le personnel était en grande partie familier, avec seulement deux changements de l’équipe qui a affronté l’Italie lors de la finale de l’Euro l’année dernière, mais ces modifications se sont révélées transformatrices, Jude Bellingham et Bukayo Saka ajoutant une verve juvénile et donnant le ton à un affichage anglais dynamique.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rob Dorsett de Sky Sports News analyse la victoire 6-2 de l’Angleterre sur l’Iran lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde au Qatar



Cela a aidé, bien sûr, qu’il y ait eu un changement de forme aussi, Southgate passant d’un arrière cinq à un arrière quatre, un signal de l’intention d’attaque de l’Angleterre avant même qu’un ballon n’ait été botté et qui lui a permis d’incorporer un milieu de terrain supplémentaire.

Ce milieu de terrain était un espoir de l’académie de Birmingham City, âgé de 14 ans, au début de la dernière Coupe du monde, mais les premières preuves suggèrent que Bellingham, maintenant l’un des jeunes joueurs les plus excitants d’Europe avec le Borussia Dortmund, jouera un rôle central à celui-ci. .

Le joueur de 19 ans a été exceptionnel, marquant son premier but en Angleterre avec une tête imposante sur le centre de Luke Shaw à la 35e minute, et ayant participé à presque tout ce que l’Angleterre a fait.

Il était là dans la préparation du troisième match de l’Angleterre, portant le ballon vers l’avant, comme il l’a fait à de nombreuses reprises, et choisissant Harry Kane pour fournir le centre pour l’arrivée proche du poteau de Raheem Sterling.

Bellingham était également là pour leur sixième, sa passe en profondeur du film de Marcus Rashford envoyant Callum Wilson se dégager du côté droit pour préparer Jack Grealish pour une finition à bout portant.

Image:

Jude Bellingham a été impliqué sur tout le terrain pour l’Angleterre





Avec Declan Rice posté derrière lui à la base du milieu de terrain, la principale responsabilité de Bellingham était de faire jouer l’Angleterre et c’est précisément ce qu’il a fait. Quatre-vingt-douze de ses 95 passes ont trouvé un coéquipier. Aucun joueur n’a réalisé plus de dribbles.

Bellingham est apparu un peu partout dans la moitié de terrain iranienne, combinant efficacement, à différents moments, avec Saka, Mason Mount, Sterling et Kane, et plus tard les remplaçants de l’Angleterre, offrant le pont entre le milieu de terrain et l’attaque qui manquait souvent à l’Angleterre dans le passé.

L’adolescent était également pratiquement irréprochable hors de possession, se lançant dans des défis aux côtés de Rice au milieu de terrain, pourchassant les défenseurs en haut du terrain et s’assurant que la domination de l’Angleterre, à l’exception de quelques intervalles en seconde période, était complète.

Saka, un vétéran relatif à 21 ans, était tout aussi impressionnant, l’attaquant d’Arsenal justifiant son inclusion avec un style emphatique alors qu’il marquait deux fois dans un match contre l’Angleterre pour la première fois.

Son premier, fracassé pour la première fois sur la tête descendante de Harry Maguire, a montré son génie technique. Son deuxième, expédié après avoir coupé à l’intérieur et retardé son tir de la passe de Sterling, a également été bien pris.

Image:

Bukayo Saka célèbre le premier de ses deux buts face à l’Iran





Phil Foden peut se sentir malheureux d’avoir raté une place de départ, mais Saka était le choix de forme et il a tourmenté l’Iran depuis le début, son mouvement sur la droite et sa confiance sur le ballon perturbant leur défense à cinq et créant de l’espace pour son équipe- compagnons à exploiter.

Parallèlement à ce dynamisme juvénile, il y avait des exemples de ce qui a si bien fonctionné pour l’Angleterre lors de la dernière Coupe du monde.

L’équipe de Southgate a marqué neuf buts sur coup de pied arrêté lors de ce tournoi, établissant un record de la Coupe du monde, et, avec Kieran Trippier toujours en devoir de ballon mort, cette menace demeure clairement.

Le premier but de Saka est venu d’un corner Trippier dirigé par Maguire tandis que le défenseur central de Manchester United a également frappé la barre transversale d’un autre centre Trippier avant cela.

C’est en jeu ouvert, cependant, que l’Angleterre a causé le plus de problèmes à l’Iran et ce changement d’orientation est de bon augure pour une équipe qui cherche à s’appuyer sur les progrès des deux derniers tournois majeurs au Qatar.

Southgate a longtemps parlé de l’importance de la solidité défensive avant tout dans le football international, mais les fans avaient soif d’un peu plus d’ambition et l’Angleterre, enfin, l’a fourni.

Image:

Jack Grealish est félicité par Phil Foden après avoir marqué le sixième but de l’Angleterre





Bien sûr, l’Iran n’a pas offert beaucoup de résistance. L’Angleterre devra faire face à des tests bien plus sévères que cela. Mais la marge de victoire devait plus à la performance de l’Angleterre qu’à celle de ses adversaires. “Marquer six est vraiment impressionnant, peu importe contre qui vous jouez”, comme l’a dit Bellingham par la suite. L’Iran n’avait encaissé que six buts lors de ses 10 matchs précédents combinés.

Southgate a tenu à garder les pieds sur terre par la suite, déplorant la baisse de concentration qui a permis à l’Iran de retirer deux buts en seconde période.

Mais ce fut un jour de justification pour lui. À Bellingham et Saka, il a été récompensé pour avoir fait confiance aux jeunes. Maguire, quant à lui, qui a fourni une aide et joué avec assurance avant son retrait forcé, a également récompensé sa foi.

La décision de changer de formation a tout soutenu et il y avait plus de points positifs pour Southgate dans la façon dont ses remplaçants ont contribué, avec Rashford et Grealish parmi les buteurs et Wilson en créant un.

Tout cela s’ajoute à une équipe anglaise qui a l’air et se sent différente. Les plus grands défis sont bien sûr encore à venir. Mais, en partie grâce à l’audace de Bellingham, Saka et Southgate, l’Angleterre a commencé cette Coupe du monde de la meilleure façon possible, et peut-être même avec un modèle à suivre pour ce qui nous attend.