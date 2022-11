Jude Bellingham et Bukayo Saka ; Les stars anglaises de la Coupe du monde

Lors du premier match de l’Angleterre de la Coupe du monde 2022, l’Iran n’a pas fait face à l’énergie et à l’exubérance de l’équipe très vantée d’Angleterre. Cela s’est montré lundi. Les hommes de Gareth Southgate ont traversé une défense iranienne impuissante.

Les vedettes de l’Angleterre étaient les jeunes sur le terrain qui faisaient leurs débuts en Coupe du monde. Jude Bellingham et Bukayo Saka ont montré pourquoi ils sont parmi les propriétés les plus chaudes du football mondial.

Bellingham mène la jeunesse anglaise à la Coupe du monde

Bellingham, qui n’a encore que 19 ans, a donné à l’Angleterre une avance inattaquable. Plus impressionnant encore, il a montré une maturité au-delà de son adolescence. En termes simples, sa performance a montré pourquoi une multitude de grands clubs européens le regardent.

Cela ne devrait pas non plus être une surprise. Depuis qu’il a fait ses débuts à Birmingham City à 16 ans, tout le monde l’a propulsé vers la célébrité. L’anticipation a doublé après avoir effectué un transfert de 35 millions de dollars au Borussia Dortmund dans l’année suivant son premier match professionnel. Bellingham est ensuite devenu une force physique capable de marquer pour Dortmund au cœur de son milieu de terrain. Cette saison, il a inscrit neuf buts en 22 matchs, malgré un rôle important.

Son influence grandissante est telle qu’il a déjà été nommé capitaine de son club en UEFA Champions League. Pour rappel, il n’a encore que 19 ans.

Son niveau d’énergie est contagieux. Il ne reste jamais immobile et il pousse ses coéquipiers vers l’avant. Le toucher et la conscience de Bellingham avec le ballon démentent son âge. Cela ressemble sans doute plus à quelqu’un qui a au moins 50 sélections internationales à son nom.

L’Angleterre a eu quelques joueurs dans le passé qui se sont annoncés au monde dans la plus grande compétition de la planète avec des buts. Les performances les ont mis en place pour un succès futur. Même alors, les progrès de Bellingham sont surprenants et font tourner les têtes à juste titre. Ainsi, lorsque le coup de sifflet final a retenti au Qatar lundi, tous ceux qui l’avaient déjà vu jouer ont dit “je vous l’avais dit”.

Après tout, beaucoup pensent que l’Angleterre ne peut pas gagner la Coupe du monde sans Jude Bellingham.

Young Gunner tire pour l’Angleterre

Un peu plus haut dans le peloton pour l’Angleterre, une autre star de la jeunesse a débuté cette Coupe du monde en trombe. C’était le buteur de deux des six contre l’Iran, Bukayo Saka. Bien que son style soit plus flamboyant que celui de Bellingham, ils partagent des traits qui les distinguent de beaucoup d’autres de leur âge. Ils sont toujours prêts à apprendre. De plus, chacun a une humilité qui améliore sa position en tant que deux des talents les plus brillants de la compétition.

Cette nature presque analytique, mais qui travaille dur, est quelque chose qui suinte de Saka. C’est une star qui a surmonté une déception incommensurable il y a un peu plus d’un an. Il a échoué pour l’Angleterre lors de la dernière haie du Championnat d’Europe. Saka a vu son penalty, la dernière chance de l’Angleterre de rester en vie contre l’Italie en finale, sauvé par Gianluigi Donnarumma. L’arrêt sur Saka a privé l’Angleterre d’un premier trophée majeur depuis 1966.

Plutôt que de s’apitoyer sur son sort, Saka s’est agenouillé et a travaillé dur sur son jeu. Sa persévérance l’a fait nommer joueur anglais de l’année en 2021. De manière plus cohérente, il est l’une des principales raisons du succès d’Arsenal cette campagne. Avec les Gunners en tête de la ligue, l’attaquant de 21 ans a inscrit quatre buts et six passes décisives en 14 matchs de Premier League.

Maintenant, Saka a accumulé plus de 100 apparitions pour Arsenal dans toutes les compétitions. De plus, il a 20 sélections en Angleterre à son actif au cours des deux dernières années. Donc, si sa forme actuelle continue, il deviendra la propriété la plus chaude du football anglais.

PHOTO : IMAGO / Pressinphoto