Jude Bellingham est né pour jouer au Real Madrid, dit Nacho

Nacho a déclaré que Jude Bellingham « était né pour jouer pour le Real Madrid » après que le sixième but du milieu de terrain en six matchs ait permis aux géants de la Liga de s’imposer 1-0 en Ligue des champions contre l’Union Berlin lors de leur match d’ouverture du groupe C.

Bellingham a sauté sur un ballon libre dans la surface de réparation à la 94e minute mercredi soir au Santiago Bernabeu – après que le tir de Federico Valverde ait été dévié – pour priver l’équipe de Bundesliga d’un point lors de ses débuts dans la compétition.

L’international anglais a trouvé le chemin des filets lors de cinq de ses six matches avec le Real Madrid jusqu’à présent, n’ayant fait qu’un blanc lors de la victoire 2-1 en championnat contre la Real Sociedad dimanche.

« Je pense que Jude est né pour jouer pour le Real Madrid », a déclaré le capitaine du club Nacho à Movistar. « Nous avons de la chance de l’avoir ici avec nous. Espérons qu’il continue à marquer des buts. »

Le but de Bellingham contre l’Union Berlin était la deuxième fois qu’il remportait un match pour Madrid dans le temps additionnel au Bernabeu, après son vainqueur à la 95e minute contre Getafe le 2 septembre.

Jude Bellingham célèbre après avoir marqué le but vainqueur du Real Madrid contre l’Union Berlin en Ligue des Champions. Getty Images

« Nous avons été patients », a déclaré Bellingham à Movistar. « On savait qu’on aurait des occasions en fin de match. Il fallait faire bouger le ballon, trouver des espaces. On a continué, on a fait preuve d’une belle mentalité, d’une grande complicité. »

Bellingham a marqué 14 buts pour le Borussia Dortmund au cours de la saison dernière et en a déjà six cette campagne.

« Sur le terrain, je veux être un artiste, je veux essayer de créer des choses pour mes coéquipiers, mais quand le ballon entre dans la surface, je veux être un tueur », a-t-il déclaré. « C’est ce qui va nous faire gagner des matchs. Espérons que cela continue. »

L’entraîneur Carlo Ancelotti a choisi Bellingham dans un rôle plus avancé, n°10, pour maximiser ses buts.

« Bellingham a de la qualité, c’est très important, et il a de la chance », a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse d’après-match. « Ce but était similaire à celui contre Getafe. Il arrive toujours au bon moment. Il est plus intelligent que les autres. »