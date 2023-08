Jude Bellingham égale l’exploit de Cristiano Ronaldo avec un doublé pour le Real Madrid à Almeria

Jude Bellingham a enchaîné ses excellents débuts avec le Real Madrid le week-end dernier avec une performance encore meilleure contre Almeria en Liga samedi.

Le milieu de terrain anglais a marqué un beau but contre l’Athletic Club de Bilbao le week-end dernier lors d’une démonstration tout en action à San Mames, mais le joueur de 20 ans a éclipsé cette performance avec deux buts et une passe décisive lors d’une victoire 3-1 à Almeria le Samedi.

Almeria a pris les devants au début du match, mais Bellingham a égalisé à la 19e minute après avoir sauté sur un ballon perdu dans la surface et tiré depuis le poteau.

Ce but a été accordé après une longue vérification d’un éventuel hors-jeu et également d’un éventuel handball, le ballon semblant sortir du bras du milieu de terrain avant qu’il ne marque.

Toni Kroos a ensuite vu une frappe exclue pour hors-jeu, mais l’Allemand a lancé une passe parfaite dans la surface pour que Bellingham rentre chez lui dans les cinq minutes de la seconde mi-temps et l’Anglais a aligné Vinicius Junior dans la surface pour un tiers plus tard. terminer avec deux buts et une passe décisive lors de son deuxième match en tant que joueur madrilène.

Il devient le premier joueur du Real Madrid à marquer lors de ses deux premiers matches de compétition depuis Cristiano Ronaldo et a ensuite rendu hommage à son frère Jobe, qui a marqué deux fois pour Sunderland plus tôt dans la journée.

« La meilleure motivation que j’ai pu avoir en regardant @j_bellingham obtenir ses premiers buts professionnels », a-t-il écrit sur Twitter. « Une autre victoire durement gagnée, Hala Madrid !

La meilleure motivation que j’ai pu avoir en regardant @j_bellingham marquer ses premiers buts professionnels. Une autre victoire durement gagnée, Hala Madrid !🤍⚽️⚽️ pic.twitter.com/oo6mXYuXT219 août 2023 Voir plus

Jobe, qui a 17 ans et a également commencé sa carrière à Birmingham City, a déménagé à Sunderland cet été et a marqué deux fois lors d’une victoire 2-1 contre Rotherham United plus tôt samedi.

Son frère aîné, Jude, n’a toujours que 20 ans et a été nommé Homme du match lors de ses deux matchs au Real Madrid jusqu’à présent.

« Je pense que je suis 10 fois meilleur que le joueur que j’étais la saison dernière », a-t-il déclaré à Real Madrid TV. « Avec ces joueurs, ces coéquipiers, j’apprends. Le niveau ici est très élevé. »

