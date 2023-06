Jude Bellingham dit qu’il veut jouer avec Kylian Mbappe au Real Madrid

Tenant le même maillot n ° 5 autrefois porté par Zinedine Zidane, Jude Bellingham a terminé son transfert au Real Madrid jeudi après avoir signé un contrat de six ans avec le club le plus titré d’Europe.

Bellingham a posé avec son nouveau maillot devant la vitrine remplie de trophées de Madrid après avoir passé un examen médical et signé le contrat aux côtés du président du club Florentino Pérez.

« J’ai dit dans de nombreuses interviews à quel point j’admirais Zinedine Zidane », a déclaré Bellingham à propos de son nouveau numéro après avoir porté le 22 avec ses anciens clubs. « Je n’essaie pas d’être comme lui, j’essaie juste d’être Jude, mais c’est définitivement un hommage à sa grandeur. »

Un autre des numéros légendaires de Madrid – le n ° 7 – a été attribué à Vinicius Jr. plus tôt ce mois-ci, mais ce numéro pourrait bientôt être celui de Kylian Mbappe. La superstar française a décidé de ne pas exercer l’option de prolonger son contrat jusqu’à la saison 2024-25, ce qui a ravivé les rumeurs de son départ pour le Real Madrid.

Lorsque Bellingham a été interrogé sur une éventuelle collaboration avec Mbappe, il a été honnête sur son désir d’ajouter un talent du calibre de Mbappe.

« Je ne peux pas vraiment commenter, je ne connais pas sa situation », a déclaré Bellingham à propos de Mbappe. « C’est un grand joueur, quoi qu’il choisisse de faire, tout le meilleur pour lui. Est-ce que j’aimerais jouer avec un joueur comme Kylian Mbappe ? Qui ne le ferait pas ? »

Le contrat de Mbappe doit expirer en 2024. Il est actuellement évalué à 197 millions de dollars par Marché des transferts.

Bien qu’il soit censé être une cible de transfert pour plusieurs grands clubs européens, dont Manchester City et Manchester United, Bellingham a choisi de rejoindre le club espagnol qui a remporté la Coupe d’Europe un record de 14 fois.

Pérez a qualifié Bellingham de l’un des « meilleurs joueurs du monde » et a souligné que même s’il avait d’autres clubs après lui, « il est ici parce que c’est là qu’il voulait être ».

Madrid n’a pas confirmé les frais de transfert, mais Dortmund a déclaré dans un communiqué à la bourse la semaine dernière qu’ils pourraient atteindre plus de 130 millions d’euros (139 millions de dollars).

Son amour pour l’élégance du Zidane qu’il a regardé dans son enfance – combiné au pedigree gagnant de Madrid – a été la clé, a déclaré Bellingham, pour ignorer les appels des clubs anglais à rentrer chez eux.

Zidane a été champion du monde avec la France, mais il a connu son plus grand succès avec un club à Madrid, où il a remporté la Ligue des champions en tant que joueur avant d’entraîner l’équipe à trois autres.

Et pourrait-il y avoir juste une touche de Zidane dans ces mouvements de rotation que Bellingham a utilisés pour passer devant des défenseurs confus en Bundesliga?

« J’admire vraiment Zidane et l’héritage qu’il a dans ce club avec le n°5 », a-t-il déclaré. « C’est un chiffre qui m’inspire. »

Âgé de seulement 19 ans, Bellingham rejoint un mouvement de jeunes à Madrid qui comprend les attaquants brésiliens de 22 ans Vinícius Júnior et Rodrygo, les internationaux français Eduardo Camavinga (20) et Aurélien Tchouaméni (23) et le milieu de terrain uruguayen Federico Valverde (24).

Bien qu’on ne lui demande pas de remplacer le vide marqué laissé par la sortie de Karim Benzema, Bellingham a peut-être encore de très grosses bottes à combler. Les milieux de terrain vétérans Luka Modric, ancien vainqueur du Ballon d’Or, et Toni Kroos, ont tous deux des contrats qui expirent à la fin de ce mois.

Bellingham a déclaré qu’il aimerait apprendre de Modric et Kroos.

« Leur expérience est énorme et ils seront formidables pour moi », a-t-il déclaré. « Je serai comme une éponge autour d’eux, essayant de voler tout ce qu’ils ont. »

Bellingham a rejoint Dortmund depuis le club anglais de deuxième division de Birmingham en 2020. Son séjour de trois saisons à Dortmund a pris fin après que l’équipe a perdu le titre allemand contre le Bayern Munich à la différence de buts. Il a fait ses débuts pour l’Angleterre en 2020 et a joué 24 fois pour son équipe nationale.

Madrid a également conclu de petits accords pour racheter les anciens joueurs Brahim Díaz et Fran García alors qu’il cherche à récupérer les titres de la Ligue des champions et de la ligue espagnole qu’il a abandonnés la saison dernière.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

