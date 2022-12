Jude Bellingham deviendra le “meilleur milieu de terrain du monde” selon son coéquipier anglais Phil Foden

L’attaquant anglais Phil Foden a salué son coéquipier Jude Bellingham à la suite de son impressionnante prestation lors du match des huitièmes de finale de la Coupe du monde contre le Sénégal dimanche, affirmant que le joueur de 19 ans deviendrait “le meilleur milieu de terrain du monde”.

Bellingham a aidé le premier but de Jordan Henderson lors de la victoire 3-0 de l’Angleterre contre le Sénégal et a joué un rôle clé dans le second en préparant Foden, qui a ensuite trouvé Harry Kane.

“Je ne veux pas trop le grossir car il est encore jeune, mais c’est l’un des joueurs les plus doués que j’aie jamais vus”, a déclaré Foden à ITV après le match.

“Je ne vois pas de faiblesse dans son jeu. Je pense qu’il a tout et qu’il deviendra le meilleur milieu de terrain du monde, c’est sûr.”

L’Angleterre affrontera désormais la France en quart de finale samedi prochain.

“Nous sommes tous ravis du résultat”, a déclaré Foden. “Nous allons célébrer ce soir mais c’est du football à élimination directe donc nous devrons récupérer demain et penser au prochain adversaire, qui sera vraiment difficile.”

Et sur la menace posée par la France, championne en titre, il a ajouté: “Ils semblent être les plus forts de la compétition jusqu’à présent, mais nous nous soutenons sur la journée.”