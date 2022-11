Jude Bellingham brille lors de la victoire de l’Angleterre en Coupe du monde contre l’Iran

DOHA, Qatar – L’Angleterre a lancé sa campagne de Coupe du monde 2022 avec style en battant l’Iran dans une raclée 6-2 grâce à un doublé de Bukayo Saka et aux efforts de Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford et Jack Grealish.

Bellingham a ouvert le score avec son premier but en Angleterre à la 35e minute tandis que Sterling et Saka ont aidé l’équipe de Gareth Southgate à établir une confortable avance de 3-0 avant la mi-temps.

Saka a produit un brillant effort individuel pour éloigner l’Angleterre plus loin juste après l’heure de jeu avant que Mehdi Taremi n’offre une consolation pour l’Iran, mais les remplaçants Rashford et Grealish ont mis le brillant sur le premier match du groupe B des Trois Lions malgré une pénalité de temps d’arrêt de Tarémi.

Réaction rapide

1. L’Angleterre fait une déclaration footballistique, l’Iran une déclaration politique

Une journée qui a commencé par une dispute sur les brassards anti-discrimination “One Love” alors que l’Angleterre cherchait à faire une déclaration politique s’est terminée avec l’équipe de Gareth Southgate qui en a fait une au football alors qu’elle remportait une superbe victoire. Au milieu de la menace d’un carton jaune pour le capitaine Harry Kane en raison du refus de la FIFA d’accorder une dérogation spéciale aux sept nations prévoyant de porter le brassard, l’Angleterre a abandonné le geste trois heures seulement avant le coup d’envoi.

Cependant, la dispute n’a guère affecté la performance de l’Angleterre, pas plus qu’un retard de 10 minutes alors que le gardien iranien Alireza Beiranvand a subi une commotion cérébrale uniquement pour essayer de continuer avant de lancer son propre remplacement dans une démonstration bizarre et confuse des protocoles supposés. Trois buts en un blitz de 11 minutes ont fait de ce qui semblait un match maladroit sur le papier une promenade relative ici au Khalifa International Stadium.

Bien que l’Angleterre se soit agenouillée avant le coup d’envoi dans la continuité du message antiraciste qu’elle a envoyé lors du Championnat d’Europe retardé de l’été dernier, la plus grande démonstration de défi est peut-être venue des joueurs iraniens, qui ont refusé de chanter l’hymne national avant le coup d’envoi. dans ce qui semblait être une manifestation de solidarité envers les manifestants dans leur pays d’origine.

Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham avait une assurance et un fanfaron à son sujet lors de son premier match en Coupe du monde. ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

2. Bellingham justifie le battage médiatique pour donner de l’espoir à l’Angleterre

Le plus grand développement de son équipe d’Angleterre depuis la course de l’an dernier à la finale de l’Euro 2020 est l’émergence de Jude Bellingham, un milieu de terrain central capable d’ajouter du dynamisme et de l’ingéniosité dans une zone du terrain dont l’Angleterre a manqué pendant des années. Il y avait, par conséquent, beaucoup d’attentes sur le joueur de 19 ans, ne faisant que son neuvième départ international et devenant lundi le troisième plus jeune homme à commencer un match de Coupe du monde pour l’Angleterre.

Cela aurait difficilement pu mieux se passer. Bellingham s’est élevé de manière experte pour diriger une superbe tête devant Luke Shaw pour le premier but après 35 minutes, l’apothéose d’une première mi-temps au cours de laquelle il a complété ses 40 tentatives de passes, dont 10 dans le dernier tiers. Ce but signifiait qu’il devenait le premier joueur né au cours de ce siècle à marquer en Coupe du monde. Bellingham était au cœur du troisième but de l’Angleterre, avançant et trouvant Kane, qui à son tour a préparé Raheem Sterling pour terminer pour la première fois au premier poteau.

L’utilisation intelligente du ballon par Bellingham semble déjà essentielle pour donner aux joueurs attaquants anglais le type de service dont ils peuvent profiter. Il y a encore un long chemin à parcourir, mais c’était un début extrêmement prometteur – et a sans aucun doute attiré l’attention des meilleurs clubs envisageant une décision pour la star du Borussia Dortmund, notamment Liverpool, Manchester City et le Real Madrid.

L’Angleterre a marqué six buts lors d’un match lors d’une deuxième Coupe du monde consécutive. Justin Setterfield/Getty Images

3. Le changement de système permet à l’Angleterre de mettre le meilleur pied en avant

Le débat sur l’entraîneur anglais Gareth Southgate est le suivant : lorsqu’il joue à trois, l’Angleterre est trop prudente, mais lorsqu’elle joue à quatre, l’Angleterre est généralement plus offensive. Le point de vue de Southgate est éclairé par les échecs habituels des tournois anglais avant sa nomination en 2016 – perdre le ballon au milieu de terrain, être trop prévisible en jeu ouvert pour n’en nommer que deux – et il préfère souvent la sécurité d’un défenseur central supplémentaire pour aider à compenser ces limites.

Mais l’argument croissant est que ce groupe de joueurs est suffisamment talentueux pour qu’on leur fasse confiance pour jouer un style plus expansif sans la prudence inhérente, et le déploiement de l’Angleterre dans une forme 4-3-3 ou 4-2-3-1 ici plutôt que le 3-4-3 utilisé dans les matchs précédents était le bon choix car l’équipe de Southgate débordait de flair et d’invention. Une équipe iranienne compacte et bien entraînée, bien que ouvertement concentrée sur la défense jusqu’à ce que le match soit perdu, ne pouvait tout simplement pas faire face et la profondeur du talent offensif que Southgate a à sa disposition a été illustrée par les remplaçants Marcus Rashford et Jack Grealish qui ont tous deux trouvé le filet.

Il y avait encore quelques problèmes défensifs – Mehdi Taremi a marqué un beau but de consolation à la 65e minute avant d’ajouter un deuxième temps d’arrêt pour un penalty accordé lors de l’examen VAR – mais la clameur pour que Southgate retire le frein à main ne fera que grandir après cette.

Notes des joueurs

Angleterre: Pickford 7, Trippier 7, Stones 7, Maguire 7, Shaw 7, Bellingham 9, Rice 7, Mount 8, Saka 9, Kane 8, Sterling 8.

Sous-titres : Dier 7, Rashford 7, Grealish 7, Foden 7, Wilson 7.

L’Iran: Beiranvand 5, Moharrami 4, Pouraliganji 4, Cheshmi 4, Hosseini 4, Mohammadi 4, Jahanbakhsh 5, Nourollahi 5, Karimi 5, Hajsafi 5, Taremi 6.

Sous-titres : Hosseini 4, Ezatolahi 5, Gholizadeh 5, Toradi 5, Azmoun 5.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Jude Bellingham

A donné le ton d’une démonstration imposante avec le premier but et a été au cœur d’une grande partie du meilleur jeu de l’Angleterre.

Le pire : Hossein Hosseini

Difficile d’entrer après que Beiranvand ait subi une commotion cérébrale mais il a été battu beaucoup trop facilement à plus d’une occasion.

Faits saillants et moments marquants

Lorsque l’Angleterre marque des buts lors d’une Coupe du monde, il n’y a qu’un seul endroit où aller pour la réaction la plus folle des fans : BOXPARK Croydon. C’est ainsi que les supporters ont fêté le match d’ouverture de Jude Belligham à la 35e minute.

Et les fêtards ont à peine eu le temps de se faire verser des pintes fraîches avant que l’Angleterre ne marque deux autres buts pour marquer 3-0 à la mi-temps.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Les citations d’après-match apparaîtront ici…

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Jude Bellingham est devenu le premier joueur né au cours de ce siècle à marquer lors d’une Coupe du monde.

À 19 ans et 145 jours, Bellingham est le troisième plus jeune buteur anglais lors d’une Coupe du monde. Michael Owen a marqué deux buts lors de la Coupe du monde 1998 à 18 ans 191 jours et 18 ans 198 jours.

À 21 ans et 77 jours, Bukayo Saka est devenu le plus jeune joueur anglais avec un match à plusieurs buts lors d’une Coupe du monde.

C’était la première fois que l’Angleterre marquait trois buts lors d’un match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA depuis 1982, et la première fois qu’elle marquait trois buts en première mi-temps d’un match d’ouverture.

Marcus Rashford n’est devenu que le quatrième remplaçant à marquer pour l’Angleterre lors d’une Coupe du monde et le premier depuis Steven Gerrard contre la Suède en 2006.

Harry Kane est devenu le premier joueur anglais à enregistrer deux passes décisives dans un match de Coupe du monde depuis David Beckham contre Trinité-et-Tobago en 2006.

Les six buts marqués par l’Angleterre contre l’Iran étaient le plus grand nombre qu’ils aient jamais marqué lors d’un match de Coupe du Monde de la FIFA, avec les six qu’ils ont marqués lors de la victoire 6-1 contre le Panama en 2018.

L’Angleterre rejoint l’Allemagne en tant que seules équipes au cours des 30 dernières années de la Coupe du monde à avoir marqué six buts ou plus lors de leur match d’ouverture. L’Allemagne en 2002 a battu l’Arabie saoudite 8-0 dans le match n ° 1 en route pour terminer en tant que finaliste perdant.

Suivant

Angleterre: Après sa superbe performance face à l’Iran, l’Angleterre pourrait avoir l’impression que l’affrontement du groupe B de vendredi contre les États-Unis (coup d’envoi à 14 h HE) ne peut pas arriver assez tôt. Les Américains, cependant, ont un bilan supérieur aux Three Lions, après les avoir choqués avec une victoire 1-0 à la Coupe du monde de 1950, puis avoir fait match nul 1-1 au tournoi de 2010. Ils terminent ensuite la phase de groupes contre leurs voisins du Pays de Galles, qu’ils ont battus 2-1 lors de leur dernière rencontre lors d’un tournoi à l’Euro 2016, le 29 novembre à 14 h HE.

L’Iran: Fraîchement sorti de cette humiliation, l’Iran affrontera Gareth Bale & Co. vendredi à 5 h HE, avant d’affronter les États-Unis lors d’un match revanche de leur mémorable rencontre de la Coupe du monde 1998 à 14 h HE le 29 novembre.