Jude Bellingham au Real Madrid parmi les 10 plus gros transferts

Alors que la nouvelle a été quelque peu éclipsée par des événements ailleurs impliquant le transfert de Lionel Messi à l’Inter Miami CF, le transfert de Jude Bellingham au Real Madrid depuis le Borussia Dortmund a été confirmé mercredi. annonçant que le joueur de 19 ans a conclu un contrat de six ans avec les géants de la Liga.

Dortmund étant sur le point de recevoir une prime initiale de 103 millions d’euros pour le milieu de terrain anglais, le transfert de Bellingham deviendra le cinquième plus important de tous les temps une fois que tous ses différents ajouts seront pris en compte. En effet, le club allemand a confirmé que le Real pourrait éventuellement payer 30% supplémentaires de ces frais initiaux pour le joueur de 19 ans, qui a convenu d’un contrat de six ans.

Les frais totaux de Bellingham se situant donc autour de la barre des 134 millions d’euros, il fait sortir Paul Pogba des 10 plus gros frais de transfert de l’histoire du football.

Pogba a rejoint Manchester United depuis la Juventus à l’été 2016 pour ce qui était à l’époque un transfert record du monde. Les frais, qui étaient juste supérieurs à ceux que le Real Madrid a payés pour signer Gareth Bale de Tottenham Hotspur en 2013, ont été écartés du top 10 six ans plus tard.

Voici à quoi ressemble le nouveau top 10 avec Bellingham ajouté à la liste (tous les frais de transfert incluent les modules complémentaires insérés dans la transaction.)

EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Le record du monde appartient toujours à Neymar, et le restera probablement encore un certain temps. L’international brésilien a signé pour le Paris Saint-Germain après que l’équipe de Ligue 1 a déclenché l’énorme clause de libération de l’attaquant – que le Barça avait (à tort) crue trop élevée.

2. Kylian Mbappé 180 M€ (AS Monaco à Paris Saint-Germain, 2018)

FRANCK FIFE/AFP/Getty Images

L’été suivant, le PSG a de nouveau pris les devants afin de recruter l’un des talents les plus convoités du football mondial auprès de ses rivaux de Ligue 1, Monaco. L’accord de 180 millions d’euros a vu Mbappe passer la saison 2017-18 en prêt au PSG avant que le transfert ne soit rendu permanent l’été suivant.

Getty

Après avoir fait ses preuves à Liverpool, Coutinho a déménagé à Barcelone à l’été 2018, devenant ainsi la signature la plus chère du club catalan. Les choses ne se sont pas vraiment déroulées pour Coutinho au Camp Nou et, après un prêt médiocre au Bayern Munich, le milieu de terrain brésilien a abandonné le Barça au profit d’un retour en Premier League avec Aston Villa en janvier 2022.

4. Ousmane Dembele 147 millions d’euros (Borussia Dortmund à Barcelone, 2017

LLUIS GENE/AFP/Getty Images

Le Borussia Dortmund a de nouveau été le bénéficiaire lorsque Barcelone a signé Dembele, 20 ans, dans ce qui était alors le deuxième contrat le plus cher de l’histoire. L’ailier français rusé, qui n’était à Dortmund que pendant un an, a accepté un contrat de cinq ans dans le cadre d’un package comprenant des frais initiaux de 105 millions d’euros plus jusqu’à 42 millions d’euros de frais supplémentaires.

5. Jude Bellingham 134 M € (Borussia Dortmund au Real Madrid, 2023)

Christian Charisius / alliance photo via Getty Images

Le dernier ajout au top 10 a été finalisé cette semaine, la sensation adolescente Bellingham quittant Dortmund pour rejoindre le Real Madrid dans le cadre d’un accord qui devrait atteindre 134 millions d’euros une fois que les performances du joueur et du club au cours des six prochaines années seront prises en compte. .

AP Photo/Manu Fernández

Felix avait 19 ans lorsqu’il a terminé son transfert record du club à l’Atletico en juillet 2019 après une seule saison en tant que professionnel senior. L’accord de 126 millions d’euros – qui comprenait 30 millions d’euros payés d’avance et le reste en plusieurs versements – a vu Felix devenir le deuxième adolescent le plus cher, éclipsé uniquement par Mbappe.

Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Chelsea a établi un nouveau record de transfert en Premier League en janvier 2023 en respectant la clause de libération de 121 millions d’euros requise pour signer le milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde Fernandez de Benfica. Après avoir joué un rôle principal pour l’Argentine à Qatar 2022, le joueur de 22 ans a rejoint les Blues après avoir signé un contrat de 8 ans et demi.

8. Antoine Griezmann 120 M € (Atlético Madrid à Barcelone, 2019)

Photo par Quality Sport Images/Getty Images

Griezmann a finalement terminé son déménagement à Barcelone un an après avoir semblé taquiner puis revenir sur une offre de rejoindre les Catalans dans le cadre d’un mini-documentaire inspiré de LeBron James et intitulé « La Décision. » Le Barça a finalement payé la clause libératoire de 120 millions d’euros de l’attaquant français pour le détourner de athlèteseulement pour qu’il retourne au Rojiblancos deux ans plus tard pour seulement 20 millions d’euros.

Matt McNulty – Manchester City FC via Getty Images

Grealish est devenu le joueur le plus cher de la Premier League lorsqu’il a rejoint Manchester City depuis le club d’enfance Aston Villa avant la saison 2021-22. Ce titre a depuis été remporté par Enzo Fernandez, mais l’international anglais est toujours en mesure de se vanter d’avoir été le premier joueur de 100 millions de livres sterling de l’histoire du football britannique.

Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Une décennie après son arrivée à Chelsea, Lukaku est retourné à Stamford Bridge depuis l’Inter Milan à l’été 2021 pour un montant record du club de l’époque qui était juste en deçà du montant record britannique payé par Man City pour Grealish quelques semaines auparavant. Le transfert a porté les frais de transfert de carrière cumulés du Belge au-delà de la barre des 335 millions d’euros, bien qu’il n’ait pas réussi à livrer et n’ait marqué que huit buts pour les Bleus avant de retourner à l’Inter en prêt pour la saison 2022-23.