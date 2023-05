Jude Bellingham accepte des conditions personnelles avec le Real Madrid – mais un transfert pourrait toujours ne pas avoir lieu: rapport

Jude Bellingham aurait déjà convenu de conditions personnelles et d’un contrat avec les géants de la Liga, le Real Madrid, avant un déménagement estival proposé, mais l’accord pourrait toujours ne pas être conclu car des frais de transfert n’ont pas été convenus entre Los Blancos et le Borussia Dortmund.

Selon le gourou des transferts Fabrizio Romano, Bellingham a convenu des conditions avec le Real Madrid début mai.

Il a écrit sur Twitter: « Jude Bellingham a accepté tous les détails de la proposition de contrat du Real Madrid il y a déjà 10 jours.

« Il est excité par le projet de Madrid. »

Cependant, le transfert pourrait ne pas avoir lieu, car le Real Madrid et le Borussia Dortmund n’ont pas encore convenu de frais pour le joueur de 19 ans. En fait, Romano suggère que les discussions entre les deux clubs n’ont même pas eu lieu, ce qui signifie que le transfert n’est en aucun cas terminé.

« Le Real Madrid souhaite rencontrer le Borussia Dortmund en mai afin de s’entendre sur le forfait final/frais », a déclaré Romano.

Il n’y a pas de clause de libération dans le contrat de Bellingham avec le Borussia Dortmund, ce qui signifie que le Real Madrid devra payer ce que l’équipe allemande voudra. Les rapports suggèrent que Dortmund exigera 150 millions d’euros pour l’Anglais, ce qui équivaut à environ 130 millions de livres sterling.

Si le transfert se concrétise, Bellingham deviendrait le troisième footballeur le plus cher de tous les temps, après seulement Neymar Jr. et Kylian Mbappe, qui ont tous deux déménagé au PSG.

Alors qu’il reste deux ans à son contrat, le Borussia Dortmund pourrait également choisir de ne pas vendre son précieux atout. Dortmund poursuit actuellement le titre de Bundesliga – ils n’ont qu’un point de retard sur le Bayern Munich avec trois matchs à jouer – et pourraient persuader Bellingham de rester au moins un an de plus s’ils étaient en tête du classement à la fin de la saison.

À seulement 19 ans, Bellingham a déjà été capitaine de l’équipe à quatre reprises cette saison, prouvant sa valeur à l’équipe. 13 buts et sept passes décisives du milieu de terrain en 41 apparitions mettent également en évidence ses immenses capacités.

Liverpool s’est retiré de la course pour signer Bellingham le mois dernier, avec des rapports soulignant comment l’équipe de Premier League choisit de se concentrer sur une gamme de joueurs et de postes différents, plutôt que d’utiliser la totalité ou la majorité de leur budget de transfert sur Bellingham. Manchester City est également intéressé.

Transfermarkt valorise Bellingham à 120 millions d’euros.