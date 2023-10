Jude Bellingham « a le potentiel de surpasser » Gerrard, Lampard et Gascoigne

Le milieu de terrain du Real Madrid Jude Bellingham a le potentiel pour surpasser les grands anglais Paul Gascoigne, Steven Gerrard et Frank Lampard, estime Stan Collymore.

Bellingham a marqué 10 buts lors de ses 10 premiers matches officiels avec le Real Madrid lors d’un début incroyable dans sa vie en Espagne et, à seulement 20 ans, il semble être la clé du succès de l’Angleterre au cours des prochaines années.

Parlant de son compatriote originaire des West Midlands, l’ancien attaquant anglais Stan Collymore a déclaré Seigneur Ping: « Cela fait plusieurs années que nous n’avons pas eu un milieu de terrain qui sait tout faire et c’est vers cela que Bellingham progresse.

« Il y a des domaines de son jeu qui peuvent être améliorés, mais il est très bon dans tout. S’il peut développer davantage son jeu, et il le fera, alors il partira et deviendra un talent de classe mondiale pour les années à venir.

« On parlera de lui au même titre que des joueurs comme Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Gascoigne, mais il a la capacité et le potentiel de les surpasser. Ses capacités à son âge sont incroyables. »

Et d’ajouter : « Il ne souffre d’aucun imbécile dans aucun vestiaire et il est très heureux de dire ce qu’il pense. Il a la tête d’un joueur de 30 ans sur ses jeunes épaules.

« C’est vraiment important. Au Real Madrid, personne comme Luka Modric ou Toni Kroos ne lui dira comment sucer des œufs. Il respectera leurs opinions, mais il fera les choses à sa manière. »

Et Collymore, qui a joué pour Nottingham Forest, Liverpool et le club d’enfance Aston Villa, entre autres, pense que le jeune milieu de terrain est un futur capitaine anglais qui peut mener les Trois Lions à un trophée majeur.

« Je serais déçu quand les Championnats d’Europe de 2028 arriveront et que Bellingham, âgé de 25 ans, ne sera pas le capitaine de l’Angleterre pour soulever le trophée », a-t-il déclaré.

« Je serais absolument stupéfait si Jude ne portait pas le brassard à ce moment-là. Au moment où ce tournoi arrive, il pourrait avoir 300 matchs à son actif et 20 trophées dans son casier. C’est effrayant d’y penser. »

Et il a ajouté : « Je suis juste ravi qu’il soit Anglais. Avec les Championnats d’Europe et la Coupe du Monde à l’horizon, qui ne seront pas très différents culturellement de ce à quoi il est habitué, puis en regardant plus loin vers un Championnat d’Europe sur chez lui (2028) où il aura 25 ans, tout semble fait sur mesure pour qu’il domine ces tournois et soit le meilleur joueur du monde à son poste. »

Kieran Trippier a qualifié son coéquipier anglais Jude Bellingham d' »effrayant » et pense que le milieu de terrain du Real Madrid peut faire passer les Trois Lions au niveau supérieur.

Et Bellingham lui-même est viser le succès des tournois majeurs avec l’Angleterre après quelques quasi-accidents sous Gareth Southgate ces dernières années.

Pendant ce temps, son coéquipier du Real Madrid, Vinicius Junior, a déclaré que Bellingham était « né pour jouer » pour Los Blancos.