Jude Bellingham a la valeur de transfert la plus élevée à la Coupe du monde 2022

A quelques jours de la Coupe du monde 2022, l’Observatoire du football CIES a activement parcouru les données pour estimer quels joueurs participant au Qatar se déplaceraient pour les frais de transfert les plus élevés s’ils devaient changer de club lors de la prochaine fenêtre hivernale.

Le CIES utilise son algorithme sur mesure pour attribuer des valeurs de transfert à chaque joueur appelé par l’une des 32 équipes nationales participantes, et ensemble, ils ont une valeur combinée de 15 milliards d’euros.

Le joueur le plus précieux de chaque équipe a également été nommé en fonction de son âge, de son expérience, du niveau auquel il joue dans son club et de la durée restante de son contrat actuel.

Après avoir parcouru le dernier rapport, voici les principaux points de discussion.

Joueur le plus précieux de la Coupe du monde

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham est classé par le CIES comme le joueur le plus précieux de la Coupe du monde 2022 avec une valeur de transfert estimée à 202 millions d’euros.

L’international anglais de 19 ans devance de peu Vinicius Junior, avec l’attaquant brésilien vedette du Real Madrid évalué à 201 millions d’euros, ce qui en fait le joueur le plus convoité du Séléçaosélection du tournoi de 26 joueurs.

Bien que son contrat avec le Paris Saint-Germain expire à l’été 2024, Kylian Mbappé apparaît toujours comme Les Bleus‘ le joueur le plus précieux et le troisième au classement général avec 185 millions d’euros.

L’équipe la plus précieuse

L’Angleterre a l’équipe la plus précieuse de la Coupe du monde 2022, selon le CIES, avec un total cumulé de 1,499 milliard d’euros. Si Bellingham représente à lui seul 13,5% de ce total, il est également dopé par des coéquipiers tels que Phil Foden (200 M€), Bukayo Saka (120 M€) et Mason Mount (100 M€).

Le Brésil a la deuxième équipe de valeur la plus élevée avec 1,455 milliard d’euros, en grande partie grâce à son contingent de joueurs du Real Madrid. En plus de Vinicius, Eder Militao et Rodrygo valent tous deux 110 millions d’euros tandis que le duo d’Arsenal Gabriel Jesus (120 millions d’euros) et Gabriel Martinelli (100 millions d’euros) sont également là-haut. Neymar, dont le transfert de 222 M€ au PSG en 2017 reste un record mondial, est évalué à 70 M€ par le CIES.

La France, championne du monde en titre, est troisième avec 1,34 milliard d’euros. Les Bleus conservent leur place sur le podium même après le retrait sur blessure de Christopher Nkunku (120 M€) car ils ont encore de jeunes stars comme le duo du Real Madrid Aurelien Tchouameni (100 M€) et Eduardo Camavinga (90 M€) ainsi que Ousmane Dembele, Kingsley Coman et William Saliba (tous 70 millions d’euros).

Équipe la moins précieuse

Le Costa Rica a la valeur d’équipe cumulée la plus faible de tous les pays qui participeront à la Coupe du monde, selon le CIES, avec un total de 23 millions d’euros. Le gardien de but du Paris Saint-Germain, Keylor Navas, 35 ans, vainqueur de trois Ligues des champions avec le Real Madrid, est en tête de liste en tant que joueur le plus précieux avec 4 millions d’euros.

Le pays hôte, le Qatar, est le suivant avec une valorisation globale de l’équipe de 29 millions d’euros avec son joueur individuel le plus élevé, Almoez Ali d’Al-Duhail, également évalué à 4 millions d’euros.

Messi et Ronaldo

Selon les calculs du CIES, ni Lionel Messi (25 millions d’euros) ni Cristiano Ronaldo (20 millions d’euros) n’apparaissent comme le joueur le plus précieux de leur pays parmi les sélections respectives de l’Argentine et du Portugal pour la Coupe du monde.

L’Argentine a Lautaro Martinez de l’Inter Milan (99 millions d’euros) tandis que le Portugal voit Ruben Dias de Manchester City (118 millions d’euros) prendre la première place dans leur liste de valeurs de transfert estimées, laissant les deux joueurs les plus décorés au monde à la traîne.

L’élite européenne domine les premières places

Alors que cinq confédérations différentes sont représentées, les joueurs les mieux valorisés parmi les 27 équipes de Coupe du monde les mieux valorisées exercent tous leur métier dans un club de l’une des ligues “Big Five” européennes – la Premier League, LaLiga, la Bundesliga, Serie A et Ligue 1.

En effet, le joueur le plus important de la Coupe du monde à jouer en dehors des cinq grands européens est l’Iranien Mehdi Taremi (20 millions d’euros), qui évolue en Primera Division portugaise avec Porto.