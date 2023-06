Jude Bellingham a décidé du transfert du Real Madrid en s’inspirant d’Erling Haaland: rapport

Jude Bellingham est sur le point de signer pour le Real Madrid en provenance du Borussia Dortmund pour un montant initial de 88,5 millions de livres sterling, et le milieu de terrain anglais aurait été aidé dans le processus de prise de décision par son ancien coéquipier Erling Haaland.

Dans un accord qui pourrait dépasser 115 millions de livres sterling avec des add-ons, Bellingham deviendra probablement le joueur anglais le plus cher de l’histoire, et les détails précédents suggèrent qu’il a passé beaucoup de temps à délibérer sur son prochain club.

S’inspirant de la façon dont l’ancien coéquipier du Borussia Dortmund, Erling Haaland, a finalement choisi Manchester City, Bellingham a marqué tous les clubs potentiels dans différentes catégories.

Comme Ben Jacobs, journaliste de CBS expliqué en novembre 2022, ces catégories comprenaient des facteurs objectifs et subjectifs à prendre en compte, aidant Haaland et, maintenant apparemment, Bellingham à prendre leurs décisions.

« Je pense que Bellingham, d’après ce que je comprends, fera exactement ce que Haaland a fait. Il marquera qui il rejoindra sans passion, ce qui est vraiment essentiel. Ainsi, lorsque Haaland a rejoint Manchester City, il a examiné le sentiment et le fait que son père a joué pour le club de football », a déclaré Jacobs.

« Mais il a également créé un tas de colonnes, allant du manager aux coéquipiers en passant par les centres d’entraînement, l’endroit où l’équipe devait payer le paquet à la ville, etc. Et certaines d’entre elles étaient des catégories objectives, et certaines d’entre elles étaient des catégories subjectives.

« Il les a marqués et il avait l’instinct, d’après ce que je comprends, que Manchester City était son club préféré, mais les données et toutes ces colonnes d’un sens plus impartial et neutre se sont additionnées. Il a marqué tous les prétendants et Manchester City était en tête de liste, et je pense que Bellingham fera de même et ça va être très important. »

En fin de compte, ce système de notation a conduit Belllingham au Real Madrid, les 14 fois champions d’Europe persuadant l’Anglais d’échanger l’Allemagne contre la capitale espagnole, plutôt que de retourner dans son pays d’origine.

Cependant, Liverpool s’était déjà retiré de la course pour le signer, suggérant qu’ils préféreraient dépenser leur budget de transfert sur plusieurs joueurs pour des postes essentiels plutôt que sur un nom de marque. Manchester City et Manchester United, selon les rapports, semblaient les seules autres options possibles pour le joueur de 19 ans.