«Mais aussi la mentalité de tous d’appuyer sur le ballon quand ils le perdent et de le récupérer le plus rapidement possible. Donc, ces jeunes prennent de très bonnes habitudes avec leurs clubs et ils jouent avec les meilleurs joueurs tous les jours. Travailler avec eux.

Bellingham n’avait que 16 ans et 38 jours lorsqu’il est devenu le plus jeune joueur de la première équipe de Birmingham City, est devenu le joueur de 17 ans le plus cher du football lorsqu’il a rejoint le Borussia Dortmund pour 30 millions de livres sterling et entre maintenant dans l’histoire de l’Angleterre.

