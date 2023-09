Jude Bellingham a approché le géant européen pour un transfert la saison dernière – mais a été rejeté : rapport

Jude Bellingham déchire la Liga depuis son transfert estival du Borussia Dortmund au Real Madrid, mais les choses auraient pu se passer différemment pour le joueur de 20 ans si un autre géant européen n’avait pas rejeté l’opportunité de le signer l’année dernière.

Avec cinq buts et une passe décisive en cinq matchs pour le Real Madrid, il semble que Jude Bellingham ait pris la bonne décision en signant un contrat de six ans au Bernabeu. Cependant, à Dortmund, l’Anglais était l’un des joueurs les plus recherchés d’Europe, et il semblait avoir le choix parmi l’élite européenne.

Cependant, ce n’est pas tout à fait ainsi que cela s’est passé. Liverpool a mis fin à sa poursuite de Bellingham avant même l’ouverture de la fenêtre de transfert d’été en juin 2023, mais une autre équipe de la Ligue des champions a choisi de s’opposer à toute décision potentielle avant même cela.

Selon un média français Le Parisienle PSG a rejeté l’opportunité de signer Bellingham l’année dernière lorsque ses représentants les ont approchés au sujet d’un éventuel accord.

Le rapport suggère qu’avec l’arrivée de Warren Zaire-Emery dans l’équipe première, le directeur sportif du PSG, Luis Campos, a décidé de faire confiance au joueur de 17 ans plutôt que d’entraver sa progression en ajoutant Bellingham à l’équipe.

Zaïre-Emery est clairement très apprécié dans la capitale française, ayant débuté les cinq matches de Ligue 1 du PSG cette saison sous la direction du nouveau manager Luis Enrique. Après ses 31 participations toutes compétitions confondues la saison dernière, dont la majorité alors qu’il n’avait que 16 ans, il met en avant le potentiel du jeune Français.

Opérant depuis sa position de milieu de terrain préférée, Zaïre-Emery n’aurait peut-être pas nécessairement reçu les mêmes opportunités si Bellingham avait été signé. Manuel Ugarte et Vitinha, quant à eux, débutent pour la plupart aux côtés de Zaïre-Emery.

Enrique est également extrêmement impressionné par Zaïre-Emery.

« Zaïre-Emery : je l’adore », Enrique a déclaré. « C’est sans aucun doute un joueur incroyable. Il a 17 ans et il a tout pour devenir l’un des éléments les plus importants de l’équipe.

« C’est un joueur très travailleur et très technique. J’ai la chance d’avoir un diamant brut. »

