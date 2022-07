Juddmonte International: le héros du Derby, Desert Crown, devrait manquer York alors que l’équipe envisage le Prix de l’Arc de Triomphe | Nouvelles de la course

Le héros du Derby, Desert Crown, devrait rater un affrontement potentiellement déterminant pour sa carrière avec la star invaincue Baaeed lors du Juddmonte International du mois prochain à York alors qu’il poursuit sa convalescence après une blessure au pied.

Le vainqueur de la Classique de Sir Michael Stoute visait les enjeux du roi George VI et de la reine Elizabeth Qipco de samedi à Ascot après Epsom, mais a été exclu en raison d’un « problème de pied ».

Bruce Raymond, directeur de course du propriétaire Saeed Suhail, visait le groupe 1 d’août à York, où Desert Crown devait rencontrer le vainqueur des Queen Anne Stakes de William Haggas, Baaeed, mais ces plans semblent susceptibles d’être abandonnés en faveur des objectifs d’automne à ParisLongchamp et Ascot.

S’exprimant vendredi, Raymond a déclaré: “Il prend les choses facilement en ce moment et je sais que Sir Michael ne le préparera pas pour York.

“Au-delà de cela, nous verrons comment les choses se passent, mais j’espère qu’il pourra courir plus tard dans quelque chose comme l’Arc ou les Champion Stakes à Ascot en octobre.”

Le fils de Nathaniel est également inscrit au Group One Irish Champion Stakes à Leopardstown en septembre.

King George sur Sky Sports Racing: Beckett rêvant que Westover puisse rejoindre les grands d’Ascot

Troisième derrière Desert Crown à Epsom était Ralph Beckett Westoverqui devrait partir en favori pour le King George de samedi, en direct sur Sky Sports Racing, après sa victoire dans le Derby irlandais la dernière fois.

Emily Upjohn devait disputer les Irish Oaks le week-end dernier après sa courte défaite dans les Oaks à Epsom, mais des problèmes de voyage lui ont fait manquer un voyage au Curragh.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur John Gosden dit que les poids favoriseront les enfants de trois ans faisant la queue dans le King George de demain à Ascot



Du coup, la monture de Frankie Dettori rejoint son illustre compagnon d’écurie Mishriffqui était deuxième derrière Adayar dans King George l’année dernière et a prouvé qu’il était aussi bon que jamais lorsqu’il a été touché par Vadeni dans l’Eclipse il y a trois semaines.

James Doyle s’associe à Mishriff pour la première fois, en remplacement de l’ancien pilote retenu par le propriétaire Prince Faisal, David Egan.

Raider allemand Torquateur Tassevainqueur surprise du Prix de l’Arc de Triomphe l’an dernier, ajoute du piment international à ce plateau de six joueurs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le vainqueur allemand du Prix de l’Arc de Triomphe 80/1 Torquator Tasso se rend à Ascot samedi dans le but de provoquer une autre surprise majeure dans le King George, en direct sur Sky Sports Racing



Aidan O’Brien, qui a déjà remporté l’or dans le concours du mile et demi avec Galileo (2001), Dylan Thomas (2007), Duke Of Marmalade (2008) et Highland Reel (2016), s’appuie cette année sur Broomequi a remporté les Hardwicke Stakes sur le parcours et la distance lors de sa dernière apparition.

Le peloton petit mais sélect est complété par la star stable de William Muir et Chris Grassick Pyledriverqui a trouvé Hukum trop fort lors de la défense de sa couronne lors de la Coronation Cup d’Epsom le mois dernier.

Avec son cavalier régulier Martin Dwyer écarté par blessure, et Dettori, qui a été sur la planche les deux dernières fois, indisponible, PJ McDonald prend le relais en selle.