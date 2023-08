Juddmonte International: Frankie Dettori insiste sur le fait que Mostahdaf peut défier Paddington à York | Nouvelles de la course

Frankie Dettori s’attend à ce que Mostahdaf offre un test sévère à Paddington lorsque le duo s’affrontera dans les Juddmonte International Stakes à York mercredi semaine.

La légende de la salle de pesée remplacera Jim Crowley suspendu à bord de Mostahdaf sur le Knavesmire, et savoure l’opportunité d’un dernier succès dans le point culminant de 10 stades avant sa retraite à la fin de l’année.

Mostahdaf a porté sa forme à un nouveau niveau avec un triomphe de quatre longueurs dans les Prince of Wales’s Stakes à Royal Ascot et Dettori s’est familiarisé avec le fils de Frankel dans la cour de John et Thady Gosden.

Frankie Dettori a admis que c’était un rêve de remporter le Prix Jacques le Marois lors de sa dernière saison en selle avec Inspiral



Il a déclaré au Daily Podcast de Nick Luck: « Je l’ai monté l’autre matin et c’est un beau spécimen de cheval. Il est fort et a une belle foulée. Il ne se surmène pas le matin, mais nous savons exactement ce qu’il peut faire et je suis excité.

« Ce qu’il a fait chez le Prince de Galles, j’ai été assez impressionné, donc il va être là à chaque occasion. »

Mostahdaf offrira un nouveau défi à Paddington, formé par Aidan O’Brien, qui s’est imposé comme le meilleur trois ans de cette année.

Le poulain de Siyouni a remporté chacun de ses six départs cette saison, passant d’une victoire avec handicap à un succès de Listed avant d’atteindre de nouveaux sommets en remportant les 2 000 Guinées irlandaises, les St James’s Palace Stakes, Eclipse et Sussex Stakes.

Ayant gagné au sol de lourd à bon et montré son endurance sur 10 stades et sa vitesse sur un mile, Paddington a apparemment peu de failles dans son armure et Dettori connaît bien avoir terminé derrière lui plusieurs fois.

Image:

Paddington et Ryan Moore remportent les Sussex Stakes à Goodwood





Cependant, il soutient Mostahdaf pour relever un défi audacieux, avec sa monture une chance de 11-4 avec Betfred, tandis que Paddington est le favori 11-10.

Dettori a déclaré: « C’est un bon cheval. Le Sussex était un non-événement, mais Paddington est toujours bon – il a mis Chaldean au lit au St James’s Palace, quand j’étais deuxième, avec style et il a battu Emily (Upjohn), il est donc le meilleur enfant de trois ans du moment.

« Mais je pense que c’est son test maintenant, il affronte un vainqueur de quatre longueurs du Prince de Galles. Ce sera une course différente de celle à laquelle il a été confronté (avant), mais je ne doute pas qu’il soit un bon cheval parce que on dirait qu’il ne fait que ce qu’il a à faire et on dirait qu’il a encore quelque chose dans le casier.

« Nous allons lui donner une course et voir ce qui se passe. »