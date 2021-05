Judd Trump nommé joueur de snooker de l’année pour la troisième fois | Nouvelles du Snooker

Judd Trump a été nommé joueur de snooker de l’année pour la troisième fois consécutive (Imaginechina via AP Images)

Judd Trump a été nommé joueur de snooker de l’année pour la troisième fois consécutive après une autre saison prolifique en 2020/21.

Trump a remporté cinq titres de classement tout au long de la campagne avec l’Open anglais, l’Open d’Irlande du Nord, le Grand Prix mondial, les Masters allemands et l’Open de Gibraltar.

Il a également été finaliste dans deux autres épreuves et a maintenu sa position au sommet du classement mondial.

Le joueur de 31 ans de Bristol a été nommé joueur de l’année pour la première fois en 2019 après avoir remporté le Masters et le championnat du monde, et a remporté à nouveau le prix en 2020 après avoir remporté un record de six titres de classement en une seule saison.

Trump, qui a également remporté le prix du joueur de l’année des fans, compte désormais 22 titres de classement à son actif et a remporté les trois événements de la Triple Couronne du sport.

Je suis profondément honoré d’être reconnu par les deux@WeAreWSTet les fans en tant que joueur de l’année et joueur de l’année des fans. Être également intronisé au Snooker Hall of Fame, rejoindre une liste de légendes du snooker, est particulièrement humiliant pour moi. Merci #Ilovesnooker pic.twitter.com/EsBrCDC1sF – Judd Trump (@ judd147t) 6 mai 2021

Mark Selby est devenu quatre fois champion du monde au Crucible

Mark Selby, qui a remporté le championnat du monde pour la quatrième fois et a également décroché les titres European Masters et Scottish Open, se hissant au deuxième rang du classement mondial, a remporté le prix du joueur de snooker des journalistes de l’année.

Selby de Leicester a également remporté le prix de la performance de l’année pour son incroyable performance en battant Shaun Murphy 18-15 en finale au Crucible.

Le moment magique de l’année est allé à Neil Robertson pour sa spectaculaire victoire 10-9 contre Trump lors de la finale du championnat britannique. Robertson a mis en pot la rose finale dans un cadre décisif passionnant pour décrocher le titre pour la troisième fois.

Le Chinois Pang Junxu, âgé de 21 ans, a remporté le titre de recrue de l’année après une première saison impressionnante qui comprenait des courses jusqu’aux 16 derniers des trois événements de classement.

Prix ​​WST: lauréats 2020/21

Joueur de l’année: Judd Trump

Joueur de l’année des fans: Judd Trump

Joueur de l’année des journalistes de snooker: Mark Selby

Performance de l’année: Mark Selby

Rookie de l’année: Pang Junxu

Moment magique de l’année: Neil Robertson

Temple de la renommée: Judd Trump, Brandon Parker

Joueur de l’année: anciens gagnants

2011: John Higgins

2012: Ronnie O’Sullivan

2013: Mark Selby

2014: Ronnie O’Sullivan

2015: Stuart Bingham

2016: John Higgins

2017: Mark Selby

2018: Ronnie O’Sullivan

2019: Judd Trump

2020: Judd Trump

2021: Judd Trump

