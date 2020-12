Pointe du chapeau à Judd Apatow.

Le comédien et cinéaste de 53 ans sait très bien avoir 40 ans. Après tout, il a 40 ans. et fait un film à ce sujet. Donc quand Kim Kardashian a célébré somptueusement son 40e anniversaire et n’a pas hésité à commémorer l’occasion sur les réseaux sociaux, y compris avec des photos de plage en bikini, ils ont finalement attiré l’attention d’Apatow.

« C’est 40 ans! » la mère de quatre enfants a sous-titré un tweet du 26 octobre contenant des photos d’elle-même posant dans l’océan.

Rouleau de tambour pour la réponse brillante d’Apatow. «Je ne me souviens pas de cette partie du film», écrivait-il le 8 décembre en retweetant les photos de Kardashian. Bien sûr, il faisait habilement référence au film de 2012 qu’il a écrit, réalisé et coproduit en tant que En cloque spin-off avec Paul Rudd et Leslie Mann en tant que mari et femme ayant tous les deux 40 ans. Le film est centré sur les parents qui traversent cette étape de leur vie et sur tous les défis qui en découlent, parfois de façon comique, en cours de route.

Kardashian a célébré sans vergogne son grand anniversaire au milieu de la pandémie de coronavirus avec un voyage de groupe sur une île privée, où les photos ont été prises. « 40 ans et se sentant si humble et bénie », a-t-elle écrit aux fans sur Instagram en octobre. « Il n’y a pas un seul jour que je prends pour acquis, surtout pendant ces moments où nous nous souvenons tous des choses qui comptent vraiment. »