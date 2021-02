Au milieu du compte de l’Amérique sur la race, les plates-formes de streaming mettent la narration noire au premier plan. Et ce n’est pas seulement votre tarif historique typique comme le hit « Roots » ou « Selma ».

Donc, s’il y a un changement que vous pouvez apporter à vos sélections de streaming cette année, soyez intentionnel en recherchant à la fois les histoires de racisme systémique et les moments sans traumatisme.

Il y a beaucoup à regarder en l’honneur de la culture. Voici quelques options pour vous aider à démarrer.

« Judas et le Messie noir »: Le nouveau film de Shaka King illustre la vie de Fred Hampton (joué par Daniel Kaluuya), le président du chapitre de l’Illinois du Black Panther Party, à travers les yeux de William O’Neal, qui est recruté pour infiltrer les Panthers en tant qu’informateur du FBI et obtenir des informations qui entraînent la mort de Hampton.

Brandon Tensley de CNN a expliqué pourquoi le pouvoir des Black Panthers perdure encore aujourd’hui et certaines des idées fausses que les gens ont sur le groupe.

Le film est diffusé sur HBO Max, qui est une unité de la société mère de CNN, WarnerMedia.

« Faire la bonne chose »: Chaque fois que je regarde ce film de Spike Lee, j’ai des frissons en pensant à la pertinence de ce portrait sans excuse de la tension raciale en Amérique après plus de 30 ans.

La comédie dramatique de 1989 dépeint la journée la plus chaude de l’été dans un quartier de Brooklyn et met en lumière la brutalité policière contre les Noirs. À l’époque, les critiques ont déclaré que «Faire ce qu’il fallait» provoquerait la violence. Au lieu de cela, il a commencé des conversations sur la race en Amérique.

Le film est en streaming sur Hulu Premium et disponible à la location sur Prime Video.

«Malcolm et Marie»: Le film en noir et blanc suit les événements d’une nuit tumultueuse entre un réalisateur nommé Malcolm, joué par John David Washington, et sa petite amie glamour Marie, interprétée par Zendaya, qui décide finalement de l’avenir de leur relation.

Si vous recherchez une romance centrée sur deux solides pistes noires, ce film est fait pour vous.

« Malcolm & Marie » est en streaming sur Netflix.

«Cendrillon de Rodgers & Hammerstein»: Les contes de fées ont également leur place dans le Mois de l’histoire des Noirs.

En 1997, cette interprétation moderne de l’histoire de Cendrillon était en avance sur son temps. Rares sont les acteurs noirs que j’ai vu jouer des rôles principaux dans des films et des émissions – sans parler d’une princesse noire.

Alors, quand j’ai regardé Brandy dans une robe bleu clair alors qu’elle faisait sa grande entrée au bal du prince … plus Whitney Houston était fabuleuse et jouant une fée marraine faisant des rêves … plus Whoopi Goldberg en tant que reine noire … plus Paolo Montalban en tant que prince asiatique … la représentation diversifiée au sein de la distribution signifiait beaucoup pour cette fille noire et vietnamienne qui voyait rarement des gens comme elle sur son écran de télévision.

La comédie musicale pour enfants est diffusée sur Disney +.

« Girlfriends »: Besoin d’une dose de nostalgie à regarder en frénésie? Ne cherchez pas plus loin que « Girlfriends ».

Avec Tracee Ellis Ross, Golden Brooks, Persia White et Jill Marie Jones, la comédie télévisée créée en 2000 suit un groupe de meilleurs amis vivant à Los Angeles et nous rappelle à quoi ressemble la véritable amitié. L’été dernier, Netflix a acquis l’émission avec six autres sitcoms classiques dirigées par des acteurs noirs dans le cadre de sa programmation Strong Black Lead.

Et avec huit saisons, ces amis ne manqueront pas de vous faire rire.

Pour votre week-end

Trois choses à surveiller:

‘Je me soucie beaucoup’

Il y a un côté tordu en moi qui aime un bon thriller sombre, alors espérons que « I Care a Lot » ne déçoit pas.

Un tuteur légal tordu, joué par Rosamund Pike, escroque ses clients âgés, les piégeant sous ses sinistres soins. Elle rencontre son match, cependant, lorsque sa dernière victime devient tout un défi.

« I Care a Lot » est diffusé sur Netflix vendredi.

«Jeune rock»

Dwayne « The Rock » Johnson devient réel sur le bon vieux temps, et ces jours n’étaient pas tout bon.

La sitcom NBC « Young Rock » se concentre sur les jeunes années de Johnson. Le spectacle plonge dans les manières parfois rebelles de Johnson et ce qu’il décrit comme sa relation «compliquée» avec son père lutteur, Rocky Johnson.

Le premier épisode a été diffusé ce mardi.

‘Amend: Le combat pour l’Amérique’

Il y a d’abord eu le documentaire fascinant «13e» d’Ava DuVernay. Maintenant, Netflix prend un cran et consacre une série en six parties au 14e amendement.

« Amend: The Fight for America », produit et animé par Will Smith, présente un mélange de techniques, de stars et d’historiens pour présenter l’histoire et la relier au présent.

La série documentaire est en streaming maintenant.

Deux choses à écouter:

Parce qu’un album ne suffisait pas, Ariana Grande sort une édition de luxe de « Positions ».

La diva de la pop adore le jeu du mystère et tient les fans en alerte avec tweets taquinant le projet

Grande a sorti le mois dernier le remix de sa chanson « 34 + 35 » avec Megan Thee Stallion et Doja Cat.

L’édition de luxe est sortie vendredi.

Toujours sur le thème de l’excellence des Noirs, prenez le temps d’écouter le livre audio du grand Cicely Tyson «Just as I Am». Tyson, décédée le 28 janvier, a publié ses premiers mémoires relatant sa vie et sa carrière quelques jours avant sa mort.

L’icône primée était une force sur scène et à l’écran, brisant les barrières pour les actrices noires avec dignité et grâce – l’étoffe d’une vraie reine.

« Just as I Am » est disponible dès maintenant.

Une chose dont il faut parler:

Ma collègue de CNN, Sandra Gonzalez, le dit le mieux: Demi Lovato n’a aucune obligation de partager avec le public l’histoire profondément personnelle de sa lutte contre la santé mentale et la toxicomanie. Mais elle choisit de le faire selon ses propres conditions.

Lovato a publié une bande-annonce pour un nouveau documentaire YouTube en quatre parties, «Demi Lovato: Dancing With the Devil», qui présente son voyage avant et après sa surdose en 2018. La chanteuse révèle qu’elle a subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux et une crise cardiaque.

La santé mentale est un sujet dont beaucoup d’entre nous ont encore du mal à discuter. Peut-être qu’avec plus de célébrités comme Lovato partageant leur vérité, nous pouvons arriver à un endroit où nous pouvons être à l’aise pour demander de l’aide.

« Demi Lovato: Dancing With the Devil » sort le 23 mars sur YouTube

Pour obtenir de l’aide, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255). Il y a aussi ligne de texte de crise. Pour une assistance en cas de crise en espagnol, composez le 1-888-628-9454.

Quelque chose à siroter

« The Bachelor » et son histoire problématique avec la race est de retour sous les projecteurs, et cette fois l’animateur Chris Harrison prend la chaleur.

Chloe Melas de CNN et Lisa Respers France de Pop Life Chronicles ont écrit sur l’annonce de Harrison de se retirer en tant qu’animatrice de l’émission après avoir défendu un concurrent actuel qui a été photographié lors d’une fraternité formelle sur le thème de la plantation avant la guerre en 2018.

La franchise, qui a été diffusée pour la première fois en 2002, a récemment fait des progrès significatifs en matière de représentation de la diversité. Matt James de cette saison est le premier acteur masculin noir de la série. Et Rachel Lindsay, qui est également noire, est devenue la première personne de couleur à jouer le rôle principal de « The Bachelorette » au cours de la saison 2017.

Mais un «premier» ici et un «historique» là-bas ne peuvent satisfaire que si longtemps.