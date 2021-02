«Judas et le Messie noir» est un très bon – presque génial – film sur le charismatique Fred Hampton et la façon dont le Black Panther Party a été ciblé par le gouvernement des États-Unis. Pourtant, ni les performances exceptionnelles de Daniel Kaluuya et Lakeith Stanfield, ni la direction sensible et perspicace de Shaka King ne sont les aspects les plus remarquables du film: pas depuis le biopic de 1992 de Spike Lee, «Malcolm X», il n’y a eu un film américain grand public aussi noir et radical.

Le Mois de l’histoire des Noirs était un mystère pour moi étant enfant. Je ne pourrais jamais comprendre pourquoi on nous a enseigné une certaine histoire des Noirs, mais pas assez, même pas de près. Nous en apprendrions davantage sur Frederick Douglass mais pas sur Nat Turner. Booker T. Washington mais pas WEB Du Bois. Nos professeurs ont tenu à nous parler du révérend Dr Martin Luther King Jr. mais ont complètement négligé Malcolm X. Avec cette approche, ils ont tacitement communiqué que seules les figures historiques noires qui comprenaient des Blancs faisant le travail de libération des Noirs étaient les ceux dignes de mémoire. Cela était particulièrement vrai pour les radicaux noirs. Les Panthers, qui étaient importants pour ma communauté quand je grandissais, et le mouvement Black Power n’ont jamais fait partie du récit à l’école. On peut dire la même chose d’Hollywood.

Hollywood a longtemps raconté des histoires aux Noirs du point de vue des Blancs. Pensez aux drames primés aux Oscars comme « The Blind Side » (une mère adoptive blanche vient en aide à un joueur de football noir), « The Help » (un journaliste blanc se réveille aux injustices auxquelles les femmes de ménage noires sont confrontées à l’ère des droits civiques South) ou «Green Book» (un chauffeur blanc aide un pianiste classique noir): au lieu d’explorer ce que les personnages noirs ont enduré, ces films s’adressaient à un public blanc, leur donnant des leçons sur la façon de mieux exécuter leur blancheur tout en étant à proximité de Blackness.

Cette tradition de faire des films noirs sur les Blancs rend ainsi la simple existence de «Judas et le Messie noir» choquante et exaltante. Le film, disponible sur HBO Max et distribué par Warner Bros., n’est pas exactement hostile aux Blancs, mais pour un film grand public susceptible d’attirer l’attention des Oscars, la version de Blackness qu’il dépeint, enracinée dans un amour sans excuse des descendants de personnes asservies, est rare. Étonnamment, il ne s’excuse pas de l’étreinte de Hampton pour Blackness ni de sa profonde suspicion à l’égard du capitalisme. Il n’endommage pas non plus la représentation des Judas du titre, l’usine du FBI Bill O’Neal. À une autre époque, si un film de studio abordait le sujet, Hampton aurait été secondaire dans l’histoire d’un informateur sympathique. Au lieu de cela, King a l’intention de nous mettre du côté des radicaux noirs, et nous voyons le gouvernement pour ce qu’il était: une force destructrice.