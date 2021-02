Pour les Noirs américains dans les années 1960 qui ont été ciblés et harcelés par la police, Fred Hampton, 21 ans, était un personnage puissant. Pour le FBI et son directeur, J. Edgar Hoover, Hampton, le président de l’Illinois Black Panther Party, représentait une menace radicale. Hampton a été tué par des policiers de Chicago tôt le matin du 4 décembre 1969, lors d’un raid sur son appartement de West Side, situé à un pâté de maisons au sud du siège du Black Panther Party à Chicago. L’embuscade et les mois de surveillance par le FBI de Hampton et des Panthers qui l’ont précédé sont dramatisés dans le film de Shaka King «Judas et le Messie noir», qui commence à diffuser vendredi sur HBO Max. Au moment de la mort de Hampton, Chicago était le théâtre de manifestations politiques et de violents affrontements avec les forces de l’ordre. Le tristement célèbre procès du Chicago 7, une bataille judiciaire qui a impliqué sept manifestants de la guerre du Vietnam accusés d’avoir conspiré pour inciter à des émeutes lors de la Convention nationale démocrate de 1968 (une saga racontée dans le récent film d’Aaron Sorkin «Le procès du Chicago 7»), avait été en cours depuis un peu plus de deux mois.

King, qui a co-écrit le scénario avec Will Berson, s’est principalement inspiré des faits tout en emmenant les téléspectateurs à l’intérieur du Black Panther Party dans les mois qui ont précédé la mort de Hampton, bien qu’ils aient pris quelques libertés dramatiques. Par exemple, la star du film, Daniel Kaluuya, a dix ans de plus que Hampton, âgé de 21 ans, lorsqu’il a été tué. Voici un guide des personnes, des groupes et des événements réels qui figurent dans «Judas et le Messie noir». Attention, il y a des spoilers, si une telle chose est possible quand on parle d’histoire. Qui étaient les Black Panthers?

Le Black Panther Party a été fondé en 1966 à Oakland, en Californie, par deux étudiants noirs, Bobby Seale et Huey P. Newton, pour s’opposer à la brutalité policière et au racisme dans les quartiers locaux. Les Panthers, qui étaient connus pour leurs bérets noirs de style militaire, leurs vestes en cuir et leur salut au poing levé, croyaient au retrait des officiers abusifs des communautés par tous les moyens nécessaires, y compris la résistance armée. Le FBI considérait les Panthers comme un groupe radical capable de galvaniser un mouvement nationaliste noir militant. (Hoover, le premier directeur du bureau, a appelé le Black Panther Party « la plus grande menace pour la sécurité intérieure du pays”). Mais les Panthers ont également lancé un certain nombre d’initiatives sociales: les membres ont géré des cliniques médicales, fourni le transport gratuit vers les prisons pour les membres de la famille des détenus commencé un programme de petit-déjeuner gratuit qui a nourri des milliers d’écoliers.