Jubin Nautiyal fait le point sur sa santé et publie une photo de son lit d’hôpital

Le chanteur de lecture populaire de Bollywood, Jubin Nautiyal, a subi un accident majeur le jeudi 1er décembre, au cours duquel il a subi une fracture du coude, des côtes fêlées et une légère blessure à la tête après être tombé d’un escalier d’immeuble. Il a été transporté d’urgence dans un hôpital de Mumbai et s’est fait opérer du bras droit.

Le matin du vendredi 2 décembre, Jubin a été repéré à l’aéroport, alors qu’il partait pour sa ville natale, Uttarakhand, pour un traitement supplémentaire et un repos conseillé. Et vendredi soir, le chanteur a partagé sa mise à jour sur sa santé sur son compte de médias sociaux alors qu’il téléchargeait une photo de son lit d’hôpital.

“Merci à tous pour vos bénédictions. Dieu veillait sur moi et m’a sauvé de cet accident mortel. J’ai obtenu mon congé et je me remets bien. Merci pour votre amour sans fin et vos prières chaleureuses”, a déclaré le chanteur de Raatan Lambiyaan. la photo. Ses fans et collègues de l’industrie ont souhaité son meilleur rétablissement dans la section des commentaires.





Le rappeur Badshah a écrit : « Guéris bientôt mon frère ». Le réalisateur Abhishek Kapoor , qui a réalisé des films tels que Kedarnath , Chandigarh Kare Aashiqui et Rock On , a écrit: “Oh mec, guéris un peu de jubin et que Dieu te bénisse”. Tushar Joshi, qui a acquis une renommée généralisée après son récent tube Rasiya de Brahmastra, a ajouté : “Je vous souhaite un meilleur rétablissement, mon frère”.

Neeti Mohan, une célèbre chanteuse de lecture qui a collaboré avec Jubin à plusieurs reprises, a également souhaité sa meilleure santé en écrivant “Beaucoup d’amour et prompt rétablissement”. Asees Kaur, qui a collaboré avec Jubin pour Raataan Lambiyaan, a écrit : “Prompte rétablissement frère !! Je t’envoie de bonnes vibrations”.

Jubin s’est imposé comme l’un des meilleurs chanteurs de la scène musicale indienne avec des succès populaires comme Lut Gaye, Humnava Mere, Tujhe Kitne Chahne Lage Hum, Tum Hi Aana, Bewafa Tera Masoom Chehra, Toh Aagaye Hum, Gazab Ka Hai Din Remake et Dil Galti Kar Baitha Hai entre autres.

