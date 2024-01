Jubilee remet à Sabina Chege une lettre de cessation et d’abstention dans la lutte pour le pouvoir

Le Parti du Jubilé a remis à Sabina Chege, députée nommée, une lettre de cessation et d’abstention, l’avertissant en outre de la traîner en justice si elle ne respectait pas ses exigences.

Dans une lettre adressée à Chege, par l’intermédiaire de l’avocat Jackson Awele, Jubilee a accusé le député de se faire passer pour le chef et porte-parole de son parti, contrairement aux ordonnances émises par le tribunal.

Le parti a insisté sur le fait que l’ancien président Uhuru Kenyatta était toujours le leader de facto et que le secrétaire général Jeremiah Kioni était son porte-parole officiel.

Chege a donc été avertie que le parti la poursuivrait en justice si elle poursuivait ses actions.

L’ancien Premier ministre Raila Odinga et l’ancien président Uhuru Kenyatta se tiennent la main lors du Jubilee Party NDC le 22 mai 2023. Le président William Ruto s’exprimant à Isiolo le 21 mai (en cercle). PC Fête du Jubilé

“Nous sommes en conséquence chargés d’exiger, comme nous le faisons par la présente, que vous cessiez immédiatement de vous présenter comme le chef du parti du Jubilé et d’émettre toute communication au nom ou pour le compte du Jubilé.

“Nous prenons la liberté de vous rappeler que si vous continuez à vous faire passer pour quelqu’un ou à vous faire passer pour quelqu’un autrement que comme stipulé dans l’avis au Journal officiel n° 3195 de 2022 susmentionné, nous entamerons une procédure pour outrage au tribunal contre vous et toute personne qui s’associe publiquement au violations dont vous vous êtes plaint sans autre référence à vous”, lit-on en partie dans la lettre.

D’un autre côté, Chege a également été accusé de propager les politiques d’un autre parti jugées contraires à la constitution du Jubilé.

Le parti d’Uhuru faisait référence à l’alliance de Chege avec l’Alliance démocratique unie (UDA) du président William Ruto.

“Ce faisant, vous avez publiquement utilisé à mauvais escient l’insigne du parti d’une manière délibérément calculée pour induire en erreur et semer la confusion parmi les membres du parti et le grand public en les incitant à rejoindre et à promouvoir les politiques d’un autre parti politique et d’une autre coalition – l’Alliance Démocratique Unie et la Coalition Kenya Kwanza respectivement. .

“Lors de sa dernière réunion en 2022, les délégués ont autorisé la formation de la coalition Azimio La Umoja One Kenya avec le parti Jubilee comme membre principal et fondateur”, lit-on en partie dans la lettre.

Notamment, l’arrêt et l’abstention ont été délivrés à Chege, quelques jours après qu’elle ait conduit plusieurs membres élus du Jubilé de l’Assemblée du comté (MCA) à rencontrer Ruto à la State House Nakuru.

Lors de la réunion, les dirigeants se sont engagés à soutenir Ruto dans sa politique, contrairement à la position adoptée par Uhuru et ses alliés.