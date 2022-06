Jubilé de platine : un concours de beauté coloré couronne les célébrations

LONDRES –

Un spectacle de rue coloré célébrant la vie de la reine Elizabeth II et mettant en valeur la diversité britannique a défilé dans le centre de Londres dimanche, dernier jour d’un long week-end de vacances en l’honneur des 70 ans du monarque sur le trône. Les fans royaux espéraient voir un autre aperçu de la reine de 96 ans plus tard au palais de Buckingham, où le défilé se termine.

Avec la sonnerie des cloches à l’abbaye de Westminster, un spectaculaire défilé militaire mettant en vedette 200 chevaux a commencé la cérémonie alors qu’ils défilaient dans le centre commercial jusqu’au palais de Buckingham. Ils flanquaient le carrosse doré, une voiture dorée qui a transporté la reine à son couronnement il y a 69 ans.

La reine ne participait pas au concours – bien qu’une version virtuelle d’elle, tirée d’une vidéo d’archives de son couronnement de 1953, ait été montrée aux fenêtres de l’entraîneur.

Quelque 6 000 artistes défilaient le long d’un parcours de trois kilomètres (près de deux milles) bordé d’une mer de drapeaux de l’Union, racontant l’histoire de la vie de la reine avec de la danse, des voitures anciennes, des costumes vibrants, de la musique de carnaval et des marionnettes géantes.

Certaines des exportations culturelles les plus appréciées de Grande-Bretagne étaient ici, des Daleks dans « Doctor Who » aux Aston Martins de James Bond. Des célébrités, dont le chanteur Cliff Richard, ont dansé et chanté dans des bus à impériale à toit ouvert destinés à représenter les images et les sons de chaque décennie à partir des années 1950.

Selon les organisateurs, le concours devrait être regardé par un milliard de personnes dans le monde.

Les fans royaux les plus passionnés ont bravé le temps humide et froid et ont campé sur le centre commercial pendant la nuit pour s’assurer la meilleure vue du concours. Certains sont venus pour les célébrités qui se produiront, tandis que d’autres voulaient faire partie d’un moment historique.

« Cela fait partie de l’histoire, cela ne se reproduira plus jamais. C’est quelque chose de spécial, donc si vous voulez le faire, vous devez aller grand ou rentrer chez vous », a déclaré Shaun Wallen, 50 ans.

La reine n’a pas rejoint sa famille dans la loge royale pour regarder le spectacle. Pas plus que le prince Harry et sa femme, Meghan, qui ont effectué leur premier voyage en famille au Royaume-Uni depuis qu’ils se sont retirés de leurs fonctions royales et ont déménagé aux États-Unis en 2020. Le couple est resté largement à l’écart des projecteurs lors des événements du jubilé de platine.

La monarque n’est pas apparue en public pour les événements du jubilé de platine depuis jeudi, lorsqu’elle a souri et fait signe sur le balcon de Buckingham Palace avec sa famille. Elle a limité ses apparitions ces derniers mois en raison de ce que le palais décrit comme des « problèmes de mobilité épisodiques ». Elle a également eu le COVID-19 ce printemps.

Pourtant, elle a ravi le pays lorsqu’elle est apparue dans une vidéo de comédie surprise qui a ouvert un concert samedi devant le palais de Buckingham. Dans la vidéo, la monarque a pris le thé avec un ours Paddington animé par ordinateur – et a révélé que, tout comme le personnage à fourrure, elle avait un faible pour les sandwichs à la marmelade et aimait les garder dans son sac à main.

Diana Ross et le groupe de rock Queen étaient en tête d’affiche du concert hommage aux stars samedi soir, qui comprenait également Rod Stewart, Duran Duran, Alicia Keys et Andrea Bocelli.

Les célébrités ont rendu hommage aux décennies de service de la reine au Royaume-Uni et au Commonwealth. Le prince Charles, son fils aîné et héritier du trône, a souligné le rôle de sa mère en tant que symbole d’unité et de stabilité au fil des décennies.

S’adressant à la reine comme « Votre Majesté, maman », Charles a déclaré: « Vous riez et pleurez avec nous et, plus important encore, vous êtes là pour nous depuis ces 70 ans. »

Dimanche, Charles et sa femme, Camilla, se sont mêlés à la foule au terrain de cricket The Oval à Londres pour un « Big Jubilee Lunch ». Des millions de personnes à travers le pays ont également installé de longues tables, des ballons et des plats de pique-nique pour des fêtes de rue et des barbecues patriotiques similaires.

Plus tard dimanche, des célébrités, dont l’auteur-compositeur-interprète Ed Sheeran, chanteront « God Save The Queen » devant le palais de Buckingham en guise de finale du concours. Beaucoup espèrent que le monarque fera une deuxième apparition au balcon pour couronner le week-end de célébrations.

——



Jo Kearney a contribué à ce rapport.