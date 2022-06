Jubilé de platine : Queen fait une apparition surprise le dernier jour

LONDRES –

Dans un moment de couronnement pour son jubilé de platine, la reine Elizabeth II a salué des dizaines de milliers de foules en adoration depuis le balcon du palais de Buckingham dimanche, ravissant les fans qui avaient espéré l’apercevoir lors de la dernière journée de festivités marquant le 70e anniversaire du monarque. ans sur le trône.

La monarque de 96 ans a réduit son emploi du temps ces derniers mois en raison de difficultés à se déplacer. Avant dimanche, la reine n’était apparue en public que deux fois – toutes deux jeudi – lors des célébrations du week-end de vacances de quatre jours. Les responsables ont déclaré qu’elle avait ressenti un « inconfort » lors de ces événements.

Des foules immenses qui bordaient le centre commercial à l’extérieur du palais pour le point culminant d’un spectacle bruyant et coloré ont applaudi lorsque le monarque a émergé sur le balcon avec le prince Charles, sa femme Camilla et le prince William et sa famille.

C’était une image pour les livres d’histoire et un aperçu de l’avenir de la monarchie, avec les trois héritiers de la reine – son fils Charles, âgé de 73 ans, son petit-fils aîné William et son arrière-petit-fils aîné Prince George – à ses côtés.

La reine, vêtue de vert vif, a fait un signe de la main et a souri après que la foule ait chanté « God Save The Queen ». Son apparition, qui n’a duré que quelques minutes, a été suivie d’une représentation très appréciée de « Dancing Queen » d’ABBA.

C’était une finale édifiante pour un spectacle de rue massif célébrant la vie de la reine et mettant en évidence la diversité de la Grande-Bretagne. Des milliers de personnes se sont rendues dans les rues de Londres, beaucoup parlant avec enthousiasme et fierté de leur reine et de leur pays.

« Nous avons été complètement bouleversés. Nous sommes venus tous patriotes et excités d’une manière que nous ne pensions pas que nous allions », a déclaré Veronica Timperley, 75 ans, qui a regardé avec sa fille Kate.

Par la suite, la monarque a publié une déclaration remerciant tous ceux qui ont célébré son jubilé de platine.

« Quand il s’agit de marquer soixante-dix ans en tant que reine, il n’y a pas de guide à suivre. C’est vraiment une première », a-t-elle déclaré. « Mais j’ai été touché et profondément touché que tant de gens soient descendus dans la rue pour célébrer mon jubilé de platine.

« Bien que je n’aie peut-être pas assisté à chaque événement en personne, mon cœur est avec vous tous et je reste déterminé à vous servir au mieux de mes capacités, soutenu par ma famille. »

Le spectacle de dimanche a commencé par un défilé militaire spectaculaire avec 200 chevaux marchant dans le centre commercial jusqu’au palais de Buckingham. Ils flanquaient le carrosse doré, une calèche dorée qui a transporté la reine à son couronnement il y a 69 ans. Une version virtuelle d’elle, tirée d’une vidéo d’archives de son couronnement de 1953, a été montrée aux fenêtres de l’entraîneur.

Après la pompe et l’apparat est venu un mélange d’actes célébrant la diversité de la Grande-Bretagne moderne et du Commonwealth, des danseurs de hip-hop et de Bollywood aux drag queens et aux chars de style Mardi Gras.

Quelque 6 000 artistes ont défilé le long d’un parcours de trois kilomètres (près de deux milles) bordé d’une mer de drapeaux de l’Union, racontant l’histoire de la vie de la reine avec de la danse, des voitures anciennes, des costumes vibrants, de la musique de carnaval et des marionnettes géantes.

Certaines des exportations culturelles les plus appréciées de Grande-Bretagne étaient ici, des Daleks dans « Doctor Who » aux élégantes Aston Martins de James Bond. Des célébrités, dont le chanteur Cliff Richard, ont dansé et chanté dans des bus à impériale à toit ouvert conçus pour représenter les images et les sons de chaque décennie, à commencer par les années 1950.

« C’est un immense honneur de faire partie de cela. Nous avons la meilleure reine du monde, n’est-ce pas ? Le meilleur pays du monde », a déclaré Warren Jobson, un motard qui a participé au défilé.

Le concours a été regardé par environ 1 milliard de personnes dans le monde, selon les organisateurs.

Les fans royaux les plus passionnés ont bravé le temps humide et froid et ont campé sur le centre commercial pendant la nuit pour s’assurer la meilleure vue du concours. Certains sont venus voir les célébrités qui se sont produites – comme Ed Sheeran, qui a chanté sa chanson « Perfect » tandis qu’un immense écran vidéo montrait des photos de la reine et de sa famille – tandis que d’autres voulaient juste faire partie d’un moment historique.

« Cela fait partie de l’histoire, cela ne se reproduira plus jamais. C’est quelque chose de spécial, donc si vous voulez le faire, vous devez aller grand ou rentrer chez vous », a déclaré Shaun Wallen, 50 ans.

La reine n’a pas rejoint sa famille dans la loge royale pour regarder le spectacle. Pas plus que le prince Harry et sa femme, Meghan, qui ont effectué leur premier voyage en famille au Royaume-Uni depuis qu’ils se sont éloignés de leurs fonctions royales et ont déménagé aux États-Unis en 2020. Le couple est venu au Royaume-Uni pour le grand week-end de vacances, mais est en grande partie resté dehors des feux de la rampe.

Des milliers de personnes se sont précipitées dans le centre commercial après la fin du défilé dimanche dans le but de voir la reine, remplissant l’énorme étendue en quelques minutes.

Samedi, la monarque a ravi le pays lorsqu’elle est apparue dans une vidéo humoristique surprise qui a ouvert un concert en soirée devant le palais de Buckingham. Dans la vidéo, le monarque a pris le thé avec un ours Paddington animé par ordinateur – un personnage bien-aimé pour les enfants au Royaume-Uni. Elle a révélé que, tout comme l’ours à fourrure, elle avait un faible pour les sandwichs à la marmelade et aimait les garder dans son sac à main.

Diana Ross et le groupe de rock Queen étaient les têtes d’affiche du concert hommage aux stars, qui comprenait également Rod Stewart, Duran Duran, Alicia Keys et Andrea Bocelli.

Charles a souligné le rôle de sa mère en tant que symbole d’unité et de stabilité au fil des décennies lors du concert. S’adressant à la reine comme « Votre Majesté, maman », Charles a déclaré: « Vous riez et pleurez avec nous et, plus important encore, vous êtes là pour nous depuis ces 70 ans. »

Des millions de personnes à travers le pays ont marqué l’occasion avec des fêtes de rue patriotiques et des barbecues, bordant les rues avec de longues tables, des ballons et des plats de pique-nique. Dimanche, Charles et Camilla se sont mêlés à la foule du terrain de cricket The Oval à Londres pour un « Big Jubilee Lunch ».

Le vétéran David Godwin, qui célébrait lors d’une fête de rue dans le centre de Londres, a déclaré que la reine nous avait « rassemblés à nouveau ».

« Elle reflète le pays et en ce moment, le pays est en effervescence et nous sommes au top », a-t-il déclaré.

——



Jo Kearney, Srdjan Nedeljkovic et Maria Grazia Murru ont contribué à ce rapport.