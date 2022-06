NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La reine Elizabeth, qui fête ses 70 ans sur le trône, se dit « satisfaite » de son petit-fils, le futur roi d’Angleterre.

Le prince William, qui est en deuxième ligne, a aidé les autres membres de la famille royale à lancer les célébrations du jubilé de platine. Le week-end dernier, le duc de Cambridge a assumé le rôle de diriger la revue du colonel, une répétition militaire pour Trooping the Colour, le prochain défilé d’anniversaire de la reine.

Dans le cadre de ses fonctions royales, l’homme de 39 ans était sur place pour passer les Irish Guards dans le cadre des festivités qui se déroulaient cette semaine. William, en tant que titulaire du poste honorifique de colonel du régiment, surveillera le défilé et s’assurera que les troupes sont prêtes.

Au cours de Trooping the Colour, plus de 1 500 soldats et 350 chevaux effectueront des manœuvres d’exercice sur un programme musical. Pendant le défilé, William participera au cortège royal à cheval aux côtés de son père, le prince Charles, et de sa tante, la princesse Anne. D’autres membres de la famille royale voyageront en calèche.

Le père de trois enfants accompagnera également le monarque régnant, 96 ans, alors que la famille salue le public lors du défilé aérien traditionnel.

« Je pense que le duc de Cambridge, ainsi que la duchesse de Cambridge, ont été absolument stellaires au cours des deux dernières années en soutenant la reine », a-t-il ajouté. Véritable télévision royale le co-fondateur Nick Bullen a déclaré à Fox News Digital. « Cela a vraiment commencé pendant les premiers mois de la pandémie lorsque nous étions tous enfermés. La reine était au château de Windsor en train d’être protégée. Le prince de Galles avait le COVID. Alors le public s’est tourné vers William et Catherine. Et ils ont vraiment intensifié leur action. »

Bullen est un documentariste primé qui produit des programmes sur la famille royale britannique depuis 20 ans et a travaillé en étroite collaboration avec le père de William pendant environ une décennie. Pour célébrer le jubilé de platine, le service de vidéo à la demande par abonnement met en lumière une nouvelle émission spéciale, « Her Majesty’s Platinum Jubilee: The Collection », ainsi que six documentaires présentant des images historiques et des interviews du règne de la reine.

Bullen a noté que la reine s’est tournée vers William et sa femme pour obtenir de l’aide afin de garder la monarchie fraîche et pertinente pour un public plus jeune.

« William et Catherine ont tenu une énorme quantité de discussions Zoom », a expliqué Bullen. « Ils ont également été parmi les premiers membres de la famille royale à être là-bas dès que le verrouillage a été levé. Ils ont vraiment grandi dans leurs rôles. »

En mai, Charles a présidé l’ouverture officielle du Parlement et a prononcé le discours de la Reine exposant le programme législatif du gouvernement. L’homme de 73 ans était accompagné de son aîné.

Alors que le père et le fils assument davantage de fonctions royales pour soutenir la reine, Bullen a partagé qu’ils n’étaient pas pressés d’assumer « le poste le plus élevé ».

« William ne cherche pas le gros boulot, il ne cherche même pas le boulot principal – vouloir ça reviendrait à souhaiter que la reine passe », a expliqué Bullen. « Au lieu de cela, il se concentre vraiment sur son rôle et sur ce qu’il peut faire maintenant. Et je pense qu’il s’en est incroyablement bien sorti. Par exemple, il a reçu des critiques lors de sa tournée dans les Caraïbes cette année. Il a été le premier à sortir par la suite et à dire , ‘Nous devons faire les choses différemment.’ Et je pense que c’est ce qui rend les choses si excitantes. »

« Dans les années à venir de la monarchie, nous verrons comment le prince William sera un autre type de roi », a poursuivi Bullen. « Nous avons un nombre vraiment fascinant d’années devant nous alors que William monte sur la scène mondiale. »

Bullen a noté que le public a soutenu William en tant que futur roi. Certains ont même fait valoir que le duc et la duchesse de Cambridge devraient être les prochains sur la liste, sautant complètement Charles et sa femme Camilla, duchesse de Cornouailles. Alors que Charles se prépare à devenir roi, Bullen a déclaré que nous pouvons nous attendre à voir William assumer davantage de rôles de leadership.

« Tous les espoirs pour l’avenir de la monarchie reposent sur le prince William, et je pense que c’est le plus grand défi auquel il sera confronté », a déclaré Bullen. « Aux yeux de beaucoup, le prince William est toujours ce jeune homme qui marchait derrière le cercueil de sa mère. Le monde ressentait tellement pour lui et le monde l’adore toujours. Il a de grands défis devant lui parce que le monde voit le duc et la duchesse de Cambridge maintenant en tant que jeune futur roi et reine glamour, mais qui sait combien de temps ils devront attendre la couronne.

« Mais je pense que c’est un défi auquel la maison de Windsor sera confrontée – garder la monarchie pertinente longtemps après la reine », a poursuivi Bullen. « Mais ce qui est certain, c’est que William veut faire partie de l’évolution de la monarchie. Et nous en serons témoins dans les années à venir. »

Mais, pour l’instant, tous les regards seront tournés vers sa grand-mère. Les festivités prévues pour le week-end du jubilé de platine comprennent Trooping the Colour, l’allumage des balises du jubilé de platine, un service de Thanksgiving à la cathédrale Saint-Paul, le Derby à Epsom Downs, un concert en direct intitulé « Platinum Party at the Palace », le Big Déjeuner du Jubilé et Concours du Jubilé de Platine.

