Jubilé de platine de la reine Elizabeth : ce qu’il faut savoir sur l’événement royal historique

La reine Elizabeth II est devenue le premier monarque britannique à célébrer un jubilé de platine plus tôt cette année après avoir marqué 70 ans de service au peuple du Royaume-Uni, des royaumes et du Commonwealth.

En l’honneur de cet anniversaire marquant, des milliers de fêtes de rue sont prévues pour coïncider avec des jours de célébrations royales honorant le règne historique de la reine, dont deux jours fériés prévus le jeudi et le vendredi pour un week-end de vacances de quatre jours.

Le palais de Buckingham a partagé que la présence de la reine aux événements du week-end du jubilé de platine ne sera probablement confirmée que “le jour même”, et le prince William et sa femme Kate Middleton ont été sollicités pour diriger les célébrations du jubilé en tant que membres les plus anciens de la famille royale.

Les comptes de médias sociaux officiels de la famille royale ont taquiné l’accès aux préparatifs du Jubilé et partageront un aperçu des coulisses de ce qui nous attend pour le grand week-end de l’histoire royale.

Premier jour : Parade de la couleur

Le défilé annuel pour célébrer le 96e anniversaire de la reine marquera le début des événements du Jubilé le jeudi 2 juin à 11 h (6 h HE).

Les membres de la famille royale monteront dans des calèches et à cheval aux côtés de plus de 1 400 militaires, 200 chevaux et 400 musiciens du palais de Buckingham et du centre commercial jusqu’au palais de la garde à cheval pour l’événement qui a été reporté au cours des deux dernières années en raison de la coronavirus.

Un défilé aérien mettant en vedette plus de 70 avions de la Royal Air Force, de l’armée et de la Royal Navy suivra le défilé, et la reine devrait apparaître sur le balcon du palais de Buckingham après le défilé et saluer le public.

Historiquement, la monarque britannique a rendu hommage à ses troupes, connues sous le nom de Household Division on Horse Guards Parade. Cette année son fils Prince Charles, l’héritier du trône britannique ainsi que sa fille la princesse Anne et son petit-fils le prince William, prendront le salut à la place lors de la démonstration militaire.

Elle sera accompagnée de trois de ses quatre enfants et de leurs conjoints : Charles et Camilla, la duchesse de Cornouailles ; Anne et le vice-amiral à la retraite Timothy Laurence ; et Prince Edward et Sophie, la comtesse de Wessex.

William et sa femme Kate Middleton seront également au balcon avec leurs trois enfants : le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. William, 39 ans, est deuxième sur le trône après son père Charles, 73 ans.

Le palais a confirmé que seuls les membres seniors en activité apparaîtront sur le balcon, ce qui signifie que le prince Andrew, ainsi que le duc et la duchesse de Sussex, ne seront pas présents.

La cérémonie sera retransmise en direct sur le Réseau BBC.

Plus tard dans la soirée, des milliers de balises du jubilé de platine seront allumées dans toute la Grande-Bretagne et dans tout le Commonwealth, alors que la sculpture Tree of Trees de 21 mètres est illuminée lors d’une cérémonie spéciale au palais de Buckingham.

Deuxième jour : service d’action de grâce

Le prince Harry et Meghan Markle sont attendus au service du règne de la reine à la cathédrale Saint-Paul le vendredi 3 juin, aux côtés de membres de la famille.

Great Paul, la plus grande cloche d’église du pays, qui a été fabriquée en 1882 et restaurée en 2021, sera sonnée pour le service. La cloche a sonné à huit reprises depuis, mais c’est la première occasion royale qu’elle sonnera.

Les services commencent à 11h30 avec des lectures bibliques, des prières et des hymnes, et un nouvel hymne de Judith Weir, maître de la musique de la reine, comprenant des paroles du troisième chapitre du Livre des Proverbes.

Les membres de la famille royale sont attendus à une réception au Guildhall organisée par Lord Mayor à partir de 12h25.

Jour 3 : jour de la course

La reine et les membres de la famille royale devraient assister au Derby à Epsom Downs le samedi 4 juin, où les jockeys passés et présents doivent former une haie d’honneur lors de l’un des plus grands événements de courses de chevaux de Grande-Bretagne. Les stands ouvrent à 16h30 GMT (12h30 HE) et l’événement sera diffusé en direct sur ITV1.

Les stars devraient se présenter en masse pour le concert Platinum Party at the Palace plus tard dans la soirée où 22 000 personnes ont été invitées à assister à la soirée. Les performances programmées incluent Alicia Keys, Hans Zimmer, Queen + Adam Lambert, Nile Rodgers, Duran Duran, Andrea Bocelli, Craig David, George Ezra et Ela Eyre.

David Beckham, Dame Julie Andrews et Sir David Attenborough devraient faire des apparitions, tandis qu’Elton John donnera une performance spécialement enregistrée.

Des performances mettant en vedette des acteurs et des invités spéciaux de The Phantom Of The Opera, Hamilton, Six, The Lion King et Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat sont également incluses dans l’événement, avec des apparitions d’Andrew Lloyd Webber et Lin-Manuel Miranda.

Diana Ross clôturera le spectacle lors de sa première performance live au Royaume-Uni en 15 ans.

“J’ai eu l’honneur de rencontrer la reine à plusieurs reprises au cours de ma vie, y compris lorsque j’étais avec ma famille”, a déclaré Ross dans un communiqué de presse de la BBC et le palais de Buckingham.

“Sa Majesté a été et continue d’être une source d’inspiration incroyable pour tant de personnes à travers le monde et j’ai été absolument ravi de recevoir une invitation à me produire lors d’une occasion aussi importante et historique.”

Jour 4 : Grande Finale

Plus de 60 000 personnes se sont inscrites pour organiser des déjeuners Big Jubilee dans le but d’établir un record du monde pour la plus longue fête de rue avec plus de 10 millions de personnes qui devraient se joindre aux célébrations des communautés du Commonwealth le dimanche 5 juin.

Dix millions de personnes devraient participer au déjeuner, avec une participation internationale du Canada au Brésil, de la Nouvelle-Zélande au Japon et de l’Afrique du Sud à la Suisse.

Un spectacle de trois heures clôturera les célébrations du jubilé de platine du week-end avec le Gold State Carriage, dirigé par The Sovereign’s Escort.

On ne s’attend pas à ce que la reine voyage personnellement dans la voiture royale, mais une “fabuleuse surprise” est en magasin à la place.

Le concours est l’occasion de souligner les réalisations de la reine au cours des sept dernières décennies et se termine par une performance d’Ed Sheeran, avant qu’une chorale de gospel et un orchestre militaire chantent l’hymne national, “God Save the Queen”.

Les événements seront diffusés sur BBC One et iPlayer, avec jusqu’à un milliard de téléspectateurs dans le monde prêts à se connecter.