Jubilé de platine de la reine Elizabeth : ce qu’il faut savoir sur la « Platinum Party At The Palace »

La reine Elizabeth fêtera ses 70 ans sur le trône avec un concert étoilé.

Samedi, la BBC présentera « Platinum Party At The Palace » depuis Buckingham Palace. On s’attend à ce que ce soit l’événement le plus médiatisé du week-end de quatre jours de festivités.

Certains des plus grands noms de la musique monteront sur scène lors du jubilé de platine. La configuration en trois étapes comprendra Diana Ross, Queen + Adam Lambert, Alicia Keys, Duran Duran, Rod Stewart, Andrea Bocelli et Nile Rodgers, entre autres. Pour Ross, ce sera son premier concert au Royaume-Uni en 15 ans.

La performance d’Elton John sera préenregistrée car il est actuellement en tournée.

LA REINE ELIZABETH AU FIL DES ANNEES

Parmi les autres artistes qui font partie de la programmation figurent Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow, George Ezra, Mimi Webb, Sam Ryder, Jax Jones, Celeste, Sigala, Diversity et The Royal Ballet.

Des apparitions seront également faites par Sir David Attenborough, Emma Raducanu, David Beckham, Stephen Fry et Julie Andrews.

Pour honorer l’amour de la reine pour les airs de spectacle, des apparitions spéciales seront faites par Andrew Lloyd Webber et Lin-Manuel Miranda. Il y aura des représentations des acteurs de « Le Fantôme de l’Opéra », « Hamilton », « Six », « Le Roi Lion » et « Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat ».

Les hôtes Kirsty Young et Roman Kemp dirigeront la couverture en direct, qui sera diffusée en direct sur la BBC. Vingt-deux mille personnes assisteront à l’événement, dont 10 000 avec des billets attribués au scrutin public et plus de 7 500 pour les travailleurs clés, les membres des forces armées, les bénévoles et les associations caritatives.

Les trois étapes créeront une expérience à 360 degrés devant le palais de Buckingham et le mémorial de la reine Victoria. Reliant les scènes en une seule conception globale, 70 colonnes représentent les 70 ans de règne de la reine. Il sera illuminé, créant une formation complète de lumières et de faisceaux. Pour la première fois, deux des trois scènes se trouvent juste devant Buckingham Palace.

« Vingt ans après avoir joué le glorieux jubilé d’or de la reine, nous sommes très heureux d’être à nouveau invités », a déclaré Brian May de la reine dans un communiqué. « Puis il y a eu un moment où je me suis demandé… après le toit de Buckingham Palace, où pouvez-vous aller ? Eh bien… vous verrez ! »

« J’ai eu l’honneur de rencontrer la reine à plusieurs reprises au cours de ma vie, y compris lorsque j’étais avec ma famille », a ajouté Ross. « Sa Majesté a été et continue d’être une source d’inspiration incroyable pour tant de personnes à travers le monde, et j’ai été absolument ravi de recevoir une invitation à me produire lors d’une occasion aussi importante et historique. »

« La reine Elizabeth a rendu un service incroyable au Royaume-Uni au cours des 70 dernières années, et je suis ravie de pouvoir me joindre à elle pour célébrer son jubilé de platine avec la ‘Party At The Palace' », a noté Stewart. « Elle a démontré au monde à quel point elle est une personne spéciale et à quel point nous sommes chanceux de l’avoir. Ce sera une occasion mémorable. »

« Nous sommes ravis de réunir la nation pour cet événement incroyable, unique dans une vie, diffusé en direct sur la BBC avec une incroyable programmation d’artistes étoilés pour célébrer les 70 ans mémorables de la reine sur le trône », a ajouté Charlotte Moore, directrice du contenu de la BBC.

BBC Studios Productions organise l’événement et produit la diffusion en direct pour le compte de la BBC et de Buckingham Palace.