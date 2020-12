Le New York Post a publié un éditorial sans fioritures demandant à Donald Trump de concéder et d’obtenir un Sénat contrôlé par le GOP. La gauche s’est précipitée pour citer les parties les plus juteuses, mettant apparemment dans un trou de mémoire leurs attaques contre le papier.

Le tabloïd à tendance conservatrice n’a pas prononcé de mots lorsqu’il a appelé le président américain à « Arrête la folie » et enfin concéder sa défaite à Joe Biden. L’éditorial de dimanche s’est moqué de Donald Trump comme «Le roi Lear de Mar-a-Lago, déclamant la corruption du monde,» et passer les derniers jours de sa présidence « Non pas en tant que révolutionnaire, mais en tant qu’anarchiste tenant le match. »

Il avait des mots encore plus durs pour les personnes soutenant ses affirmations sur une élection volée. «Sidney Powell est un fou. Michael Flynn suggérant que la loi martiale équivaut à une trahison. C’est honteux », dit le NY Post.

Au lieu d’essayer de faire bloquer la certification des résultats des élections par le Sénat, Trump ferait mieux de se concentrer sur le second tour des élections en Géorgie, a noté l’éditorial. Ils détermineront si le Parti républicain garde le contrôle de la chambre haute du Congrès américain et reste ainsi en mesure de garder les démocrates sous contrôle.

L’article fortement rédigé a été bien accueilli par de nombreux critiques de Trump, en particulier dans les médias de gauche. Les goûts de Jim Acosta, Kyle Cheney et Malcolm Nance étaient tous trop désireux de citer les parties qu’ils aimé la plupart, dans une uniformité d’opinion sans surprise.

Couverture / éditorial du NY Post: "Sidney Powell est un fou. Michael Flynn suggérant que la loi martiale équivaut à une trahison."https://t.co/rsRWODcgcr – Kyle Cheney (@kyledcheney) 28 décembre 2020

«Sidney Powell est un fou. Michael Flynn suggérant que la loi martiale équivaut à une trahison. C’est honteux. https://t.co/ynAEFz3Adv – Malcolm Nance (@MalcolmNance) 28 décembre 2020

Quelques semaines plus tôt, avant les élections du 3 novembre, certaines des mêmes personnes se sont précipitées sur le NY Post pour avoir publié des articles sur la corruption présumée de Hunter Biden impliquant l’Ukraine et la Chine. Les journalistes favorables à Biden ont qualifié les histoires de non pertinentes et probablement issues d’une campagne de désinformation russe, même si aucune preuve de cette dernière n’a jamais été présentée. Peu de gens ont protesté lorsque les médias sociaux ont tenté de mettre un terme aux accusations, Twitter allant jusqu’à suspendre le journal de sa plateforme pendant des jours.

L’histoire de Hunter Biden est de la désinformation russe, des dizaines d’anciens responsables d’Intel disent https://t.co/rzlCdlul5l via @politico – Malcolm Nance (@MalcolmNance) 20 octobre 2020

L’e-mail «fumant» dans l’histoire du NY Post – même s’il est authentique, compte tenu des drapeaux rouges massifs – ne dit pas vraiment ce que l’histoire dit. Rappelez-vous également: https://t.co/qPVwoX4g1f – Kyle Cheney (@kyledcheney) 14 octobre 2020

Le fils méfiant du président élu a depuis été révélé faire l’objet d’une enquête pour fraude fiscale présumée. Son père, d’un autre côté, insiste toujours sur le fait que c’était tout ce que faisait la Russie, les médias ayant choisi de ne pas garder les pieds sur le feu.

Ainsi, la vague de schadenfreude sur la torréfaction de Trump par le NY Post marque à peine son élévation au statut d’organisation « journalisme actuel« dans leurs yeux, certains commentateurs ont fait une remarque sarcastique.

On m’a dit que c’était un trafic de tabloïd dans la désinformation russe – Stephen L. Miller (@redsteeze) 28 décembre 2020

