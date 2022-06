Jubilation et défi devant la Cour suprême des États-Unis à la suite de l’annulation de Roe v. Wade

C’était en 1971, lorsque Janet Clazzy, alors enceinte de 17 ans, a dû voyager de chez elle en Floride à New York pour se faire avorter parce que c’était illégal dans son état.

Deux ans plus tard, la Cour suprême des États-Unis a statué sur une affaire connue sous le nom de Roe v. Wade, décidant que la Constitution américaine protège le droit des femmes d’interrompre une grossesse et que l’État ne peut interférer avec ce droit, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

“C’était merveilleux”, a déclaré Clazzy, 69 ans. “Quelqu’un m’a demandé si j’avais protesté pour Roe v. Wade depuis le début, et j’ai dit:” Non, je ne pensais pas que je devais le faire. Notre cour fédérale et notre Cour suprême sont censées protéger nos droits, pas les prendre. une façon.”

Clazzy, un musicien à la retraite, n’était que l’un des centaines de partisans du droit à l’avortement qui se sont rassemblés devant le bâtiment de la Cour suprême des États-Unis à Washington, DC, vendredi pour exprimer leur colère et leur consternation face à la décision du tribunal d’annuler cette décision de 50 ans. opinion.

Le tribunal conservateur majoritaire a statué 6 contre 3 pour annuler l’interprétation Roe v. Wade de la constitution et a conclu qu’elle ne protégeait pas le droit à l’avortement, ouvrant la voie aux États pour restreindre ou interdire purement et simplement la procédure médicale.

Janet Clazzy s’est fait avorter à l’âge de 17 ans, deux ans avant la décision Roe v. Wade, mais a dû voyager en dehors de son État d’origine, la Floride, pour l’obtenir. (Mark Gollom/CBC)

‘Je suis ravi’

Au cours des deux dernières semaines, de petits groupes de partisans du droit à l’avortement et de militants anti-avortement se sont rassemblés devant la clôture de 2,4 mètres de haut érigée autour de la Cour suprême, attendant avec impatience la décision. La zone avait été bouclée dans le cadre de mesures de sécurité renforcées dans les jours qui ont suivi la fuite d’un projet d’avis du tribunal.

Vendredi, la sécurité a été encore renforcée et la police s’est tenue derrière la clôture, arrêtant quelques-uns qui tentaient de l’escalader. Certains responsables de la sécurité ont pataugé dans la foule pour maintenir la paix entre les groupes opposés.

Juste après 10 heures HE, avec le mot que l’opinion sur la Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization, une affaire testant une loi du Mississippi qui interdirait l’avortement après 15 semaines, devait être publiée, les deux groupes se sont calmés.

Puis, une femme là pour protester contre l’avortement saisit son mégaphone et annonce : « La constitution ne confère pas de combat à un avortement.

L’annonce a déclenché des acclamations de joie de la part de ceux qui s’opposent aux droits à l’avortement, alors qu’ils ont fait exploser de la musique et transformé la zone où ils s’étaient rassemblés en une mini-célébration de rue.

Les opposants à l’avortement célèbrent devant la Cour suprême des États-Unis après avoir appris l’annulation de Roe v. Wade. (Mark Gollom/CBC)

Pour ceux qui espéraient que Roe v. Wade ne serait pas annulé, la décision a été un coup dur, et a déclenché des larmes et de l’incrédulité, et des chants de “Illégitime!”

Mais Ilona Schwartz, résidente de la Caroline du Nord, était ravie d’entendre la décision.

“Je suis ravie”, a-t-elle déclaré. “C’est le plus beau jour de toute ma vie.”

“C’est le plus beau jour de toute ma vie”, a déclaré Ilona Schwartz à propos de la décision. (Mark Gollom/CBC)

Schwartz était déjà à DC lorsque l’avis a été rendu, là pour une réunion du groupe anti-avortement Students for Life, et était dans son hôtel lorsqu’elle a appris la décision.

“Nous avons tous commencé à crier et à sauter, [and said]’Nous devons aller à la Cour suprême tout de suite'”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’elle continuerait à plaider pour rendre l’avortement illégal dans son propre état.

Lauren Marlow, 22 ans, de Fredericksburg, en Virginie, a déclaré qu’elle était également ravie de vivre dans “une Amérique post-Roe”.

Les partisans du droit des femmes de choisir d’interrompre ou non leur grossesse manifestent devant le tribunal vendredi. (Mark Gollom/CBC)

Les militants pro-choix disent qu’ils n’iront pas en silence

Plus tard dans la journée, de nombreux manifestants anti-avortement ont quitté la région et la foule pro-choix qui restait est devenue plus provocante, avec de nombreux applaudissements alors que les orateurs ont juré de continuer la bataille pour faire progresser les droits à l’avortement tout en implorant tout le monde de “Levez-vous pour le droit à l’avortement.”

Carie McDonald, qui était au tribunal en attendant la décision, a déclaré qu’elle n’accepterait pas la décision et a promis qu’elle continuerait à se battre pour le droit à l’avortement dans les États qui prévoient de le rendre illégal ou de le réglementer strictement.

“Nous allons nous battre”, a-t-elle déclaré. “Nous n’irons jamais, jamais, jamais en silence. Je n’accepte pas la décision.”

La taille des deux groupes a augmenté peu de temps après la publication de la décision, les gens affluant vers la Cour suprême, formant une bousculade de personnes se pressant pour rejoindre leurs côtés respectifs.

Une militante du droit à l’avortement avec une bande étiquetée “citoyenne de 2e classe” sur la bouche devant le tribunal vendredi. (Jacquelyn Martin/Associated Press)

“Je crois que nos droits nous sont retirés”, a déclaré Hanna Fredeen, une enseignante à la retraite de 66 ans d’Ellensburg, Washington. “J’étais au lycée en 1973, et je pensais que la sécurité de ma fille et celle de ma petite-fille seraient fixé pour la vie. Et il a été pris.”

Trisha Maharaj, une résidente de DC âgée de 30 ans qui travaille pour un groupe de réflexion économique, a déclaré qu’elle était en communication professionnelle lorsque son petit ami lui a envoyé un SMS pour lui annoncer la décision.

Alors qu’elle s’attendait à la décision après la fuite de l’avis, elle a dit qu’elle était toujours “choquée de voir à quel point c’était écrasant aujourd’hui”.

Hanna Fredeen, 66 ans, était au lycée lorsque la décision Roe v. Wade a été rendue et n’a jamais pensé que ses filles n’auraient pas les protections qu’elle offrait en matière de droit à l’avortement. (Mark Golllom/CBC)

“J’ai immédiatement commencé à pleurer, ce qui n’était pas vraiment un super look de travail, mais je m’en fichais”, a-t-elle déclaré. “Ensuite, j’ai annulé cet appel pour venir ici.

“Je ne savais pas comment continuer à travailler aujourd’hui parce que je me fous des impôts si je ne peux pas décider de ce qui arrive à mon corps.”

“Je me fiche des impôts si je ne peux pas décider de ce qui arrive à mon corps”, a déclaré Trisha Maharaj, 30 ans, qui travaille pour un groupe de réflexion économique mais s’est sentie obligée d’aller au tribunal vendredi. . (Mark Gollom/CBC)

Craindre que d’autres droits soient vulnérables

Debra Long-Doyle a déclaré qu’elle était chez elle lorsqu’elle a appris la nouvelle, mais qu’elle avait juste besoin de se rendre au tribunal “pour montrer mon soutien contre l’abolition de Roe v. Wade”.

Long-Doyle a déclaré qu’elle craignait que cette décision ne soit que le début d’une érosion des droits et que de futures décisions puissent chercher à faire reculer des choses comme la discrimination positive ou l’accès à la contraception.

Debra Long-Doyle est descendue devant le tribunal après avoir pris connaissance de la décision pour exprimer son opposition à celle-ci. (Mark Gollom/CBC)

Une Elizabeth White émue, qui est également avocate des droits civiques, a crié à plusieurs reprises “Pas de justice, pas de paix”, et a déclaré qu’à son avis, la bataille juridique ne faisait que commencer.

“C’est la pire nouvelle qui puisse sortir”, a-t-elle déclaré. “Cela affecte de manière disproportionnée les personnes brunes et noires. Nous le savons. Cela affecte de manière disproportionnée les personnes trans – nous le savons – les femmes pauvres.

“Mais comme nous le faisons depuis des siècles, nous allons continuer à nous battre.”

L’avocate des droits civiques Elizabeth White craint que la décision n’affecte de manière disproportionnée les personnes de couleur. (Mark Gollom/CBC)

Pour ceux qui s’opposent à l’avortement, la décision était également un signal de continuer à se battre, mais pour eux, le combat consistait à rendre l’avortement illégal dans les États qui ont déclaré qu’ils continueraient à soutenir le droit à l’avortement et à garantir l’accès à la procédure médicale.

Elizabeth Harris, de Caroline du Nord, qui travaille pour le groupe anti-avortement Sidewalk Advocates for Life, a déclaré qu’elle se sentait submergée de gratitude face à cette décision.

Elle a dit que lorsque l’opinion a été rendue, elle était avec des étudiants qui sont devenus très émotifs. Mais Harris a dit qu’elle avait besoin d’un peu de temps pour s’imprégner.

Les manifestants anti-avortement célèbrent la décision. (Gemunu Amarasinghe/Associated Press)

“Mais étant [here] était très puissant, célébrant.”

Elle a déclaré que son organisation s’adressait pacifiquement aux femmes qui cherchaient à se faire avorter dans des établissements qui les fournissaient.

La Caroline du Nord étant peu susceptible de restreindre ou d’interdire l’avortement de sitôt, Harris a déclaré que son travail se poursuivrait “parce que les femmes seront toujours confrontées à des grossesses inattendues”.