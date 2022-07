Juan Soto surmonte JRod, parle de contrat pour gagner HR Derby

LOS ANGELES (AP) – Juan Soto a beaucoup misé sur son talent et sa santé en refusant une prolongation de contrat massive et à long terme des Nationals de Washington.

Soto est ensuite allé au Home Run Derby au Dodger Stadium et a montré pourquoi il ne peut certainement pas perdre.

Soto a remporté le Derby pour la première fois lundi soir, repoussant la recrue des Mariners de Seattle Julio Rodríguez 19-18 en finale.

Soto, âgé de 23 ans, a frappé 53 circuits au total, battant chacun de ses trois adversaires par un circuit tout en terminant deuxième à chaque fois dans la vitrine de puissance de mi-saison. Soto a été enfermé au marbre même après avoir passé une heure plus tôt à Chavez Ravine à répondre à des questions répétées sur son éventuel départ des Nats après avoir refusé une offre de 440 millions de dollars.

“C’est incroyable. C’est fatiguant », a déclaré Soto, une réserve de l’équipe d’étoiles de la NL pour la Midsummer Classic de mardi. “J’ai juste essayé de me concentrer pour affronter les balles, parce que je sais que j’ai le pouvoir.”

Avec un grand battement de chauve-souris de célébration après que le dernier circuit soit tombé dans les gradins, Soto est devenu le deuxième plus jeune vainqueur du Home Run Derby de l’histoire du baseball – en une seule journée. À 23 ans et 266 jours, Soto n’a qu’un jour de plus que Juan González lors de sa victoire en 1993.

Soto a frappé une explosion de 482 pieds au centre droit tout en battant José Ramírez de Cleveland 18-17 au premier tour, et il a battu Albert Pujols, 42 ans, 16-15 pour atteindre la finale.

Rodríguez a été encore plus impressionnant lors des deux premiers tours tout en signalant son arrivée sur les plus grandes scènes du baseball, en particulier lorsqu’il a éliminé le double champion en titre Pete Alonso des Mets 31-23 au deuxième tour. Seuls quatre joueurs avaient réussi à frapper 30 circuits en un seul tour de Derby avant que le phénomène de 21 ans des Mariners ne le fasse deux fois, et il a terminé la soirée avec 81 d’entre eux.

« Qu’est-ce que j’ai montré aux fans ? Qui je suis », a déclaré Rodríguez, qui a fait ses débuts dans la ligue le 8 avril et a frappé son premier circuit en carrière le 1er mai. « Un peu de mon style, de qui je suis. Je pense qu’ils en savent un peu plus maintenant.

Dans le match de la ronde finale entre des amis d’origine dominicaine qui jouent parfois ensemble à “Call of Duty”, Soto a commencé lentement tout en battant deuxième, échouant à frapper son premier circuit jusqu’à son 10e swing. Il a finalement pris feu pour remporter un Derby animé qui a commencé par un affichage de flammes pyrotechniques sur le terrain qui a effrayé les concurrents.

Soto a frappé le circuit gagnant de 415 pieds avec 20 secondes de temps supplémentaire à perdre, puis a fouetté sa batte en l’air avant d’être envahi par d’autres All-Stars dominicains. Ses circuits ont parcouru un total de 5,41 milles.

Soto gagne un prix d’un million de dollars – bien plus que son salaire de 700 000 $ cette saison – et un autre fait saillant de son curriculum vitae alors que son temps avec Washington touche peut-être à sa fin. Soto a commencé sa journée au Dodger Stadium en répondant à des questions rapides en deux langues sur son avenir, avec l’agent Scott Boras debout juste à côté de lui tout au long de la grillade.

“Je suis un seul survivant”, a déclaré Soto en riant. “J’ai traversé toutes ces choses, et je suis toujours là debout et avec la tête haute, tout le temps. Et cela vous montre que je peux traverser n’importe quoi.

Soto a refusé un contrat de 440 millions de dollars sur 15 ans pour rester avec les Nationals dans une décision rapportée pour la première fois par The Athletic le week-end dernier, et il pourrait être échangé d’ici la fin du mois. Ce contrat aurait été le plus important en valeur totale et le 19e en termes de salaire moyen dans l’histoire du baseball.

“Pour le moment, je n’y pense même pas”, a déclaré Soto en hissant le trophée au-dessus de sa tête. “Je suis un champion et je serai un champion pour les championnats nationaux.”

Les prétendants potentiels de Soto poursuivent un ancien champion des World Series qui atteint toujours son apogée, dont la puissance n’est qu’un aspect de sa capacité globale – mais comme il l’a montré à Los Angeles, la longue balle est un élément clé de ses compétences. Soto aura 26 ans à peu près au moment où il sera éligible à l’agence libre après la saison 2024.

Mais jusqu’à la finale, les meilleures histoires du Derby étaient les concurrents les plus âgés et les plus jeunes.

Pujols a battu Kyle Schwarber, tête de série, dans un bouleversement réconfortant au premier tour avant que Soto ne termine sa soirée dans une victoire qui n’a probablement pas beaucoup dérangé Pujols, une idole pour d’autres stars dominicaines telles que Soto et Rodríguez.

“En (République dominicaine), je sais que tout le monde est vraiment fier”, a déclaré Soto. “Puisque nous étions tous les trois en finale, trois dominicains, cela vous montre simplement que c’est une victoire pour la République dominicaine, donc nous en sommes assez fiers.”

Pujols, invité spécial du commissaire pour le match de mardi, a été accueilli par ses collègues All-Stars et les fans du sud de la Californie qui l’ont encouragé pendant neuf saisons à Anaheim et à nouveau l’année dernière avec les Dodgers.

Rodríguez est devenu le troisième plus jeune finaliste du Derby à 21 ans et 201 jours, seuls Vladimir Guerrero Jr. et Bryce Harper y étant arrivés plus rapidement. Rodríguez aura une autre chance de devenir le plus jeune vainqueur du Derby l’année prochaine à domicile au T-Mobile Park de Seattle, car il sera encore plus jeune que González en 1993 ou que Soto ne l’est aujourd’hui.

Les 32 dingers de Rodríguez contre Corey Seager du Texas au premier tour étaient les deuxièmes de l’histoire de ce tour, et la recrue était presque aussi forte au deuxième tour tout en terminant Alonso, dont les séances de méditation à mi-compétition n’ont pas fait l’affaire. .

Pujols était apparemment le concurrent sentimental préféré de tout le monde avant son cinquième et dernier Home Run Derby, cette fois en tant que joueur de peloton avec seulement six circuits cette saison pour les Cardinals. Pujols est cinquième sur la liste de carrière du baseball avec 685 circuits, mais il n’avait pas essayé le Derby depuis 2015 alors qu’il était avec les Angels.

Il a frappé un seul circuit dans la première minute au Dodger Stadium avant de prendre son temps mort et de choisir une batte plus légère, ce qui lui a permis de terminer fort avec 13 circuits en temps réglementaire au premier tour – y compris une pause pour une ovation de 30 secondes du d’autres All-Stars, qui se sont rassemblés autour de lui et ont applaudi avant son temps de bonus.

Le total de Pujols était le plus bas jusqu’à présent dans le Derby, et il pensait qu’il avait fini – il a même donné ses gants de frappeur au cousin de Joe Musgrove. Il a dû récupérer les gants pour les prolongations après que Schwarber n’en ait réussi que 13 lui-même, et Pujols a retenu Schwarber pour avancer.

